ఐదేళ్ల గ్యాప్‌ తర్వాత 99.62 పర్సంటైల్ - 'క్యాట్‌'లో సత్తా చాటిన గీతి శ్రేయ - AHMEDABAD IIM UNIVERSITY

క్యాట్‌ పరీక్షలో సత్తా చాటిన తిరుపతికి చెందిన గీతి శ్రేయ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 21, 2026 at 1:07 PM IST

A Tirupati Girl Got Seat in Ahmedabad IIM University : కలలు కనడం సులువే కానీ వాటిని సాకారం చేసుకోవాలంటే దానికి కఠోర శ్రమ తోడు కావాలి. చదువుకు ఐదేళ్ల గ్యాప్ వచ్చినా బంధువుల నుంచి సూటిపోటి మాటలు ఎదురైనా ఏ మాత్రం వెనకడుగు వేయలేదు ఆ యువతి. తనకు ఉన్న ప్రతిభతో సమాజానికి సేవ చేయాలని సివిల్స్​ పరీక్షలు కూడా రాసింది. కానీ తాను ఆశించిన విధంగా ఫలితాలు లేకపోవడంతో ఎం​బీఏ చేయాలని నిర్ణయించుకుంది. కష్టపడి చదివి  తన లక్ష్యం వైపు గురిపెట్టి ఏకంగా దేశంలోనే నెంబర్ వన్ బిజినెస్ స్కూల్ అయిన అహ్మదాబాద్ ఐఐఎంలో సీటు దక్కించుకుని సత్తా చాటింది. క్యాట్ పరీక్షలో 99.62 పర్సంటైల్ సాధించింది. ఇందులో ప్లేస్​మెంట్​ సంపాదించుకునేందుకు చాలా మాక్​ ఇంటర్వూల్లో పాల్గొంది. అంతేకాకుండా అందరి నుంచి మంచి ప్రశంసలు అందుకుంటుంది. తిరుపతి జిల్లా నాయుడుపేటకు చెందిన గీతి శ్రేయ సీటు కోసం ఎంత కష్టపడిందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

A Tirupati Girl Got Seat in Ahmedabad IIM University : కలలు కనడం సులువే కానీ వాటిని సాకారం చేసుకోవాలంటే దానికి కఠోర శ్రమ తోడు కావాలి. చదువుకు ఐదేళ్ల గ్యాప్ వచ్చినా బంధువుల నుంచి సూటిపోటి మాటలు ఎదురైనా ఏ మాత్రం వెనకడుగు వేయలేదు ఆ యువతి. తనకు ఉన్న ప్రతిభతో సమాజానికి సేవ చేయాలని సివిల్స్​ పరీక్షలు కూడా రాసింది. కానీ తాను ఆశించిన విధంగా ఫలితాలు లేకపోవడంతో ఎం​బీఏ చేయాలని నిర్ణయించుకుంది. కష్టపడి చదివి  తన లక్ష్యం వైపు గురిపెట్టి ఏకంగా దేశంలోనే నెంబర్ వన్ బిజినెస్ స్కూల్ అయిన అహ్మదాబాద్ ఐఐఎంలో సీటు దక్కించుకుని సత్తా చాటింది. క్యాట్ పరీక్షలో 99.62 పర్సంటైల్ సాధించింది. ఇందులో ప్లేస్​మెంట్​ సంపాదించుకునేందుకు చాలా మాక్​ ఇంటర్వూల్లో పాల్గొంది. అంతేకాకుండా అందరి నుంచి మంచి ప్రశంసలు అందుకుంటుంది. తిరుపతి జిల్లా నాయుడుపేటకు చెందిన గీతి శ్రేయ సీటు కోసం ఎంత కష్టపడిందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

ఇలాంటి కథనాలు

Kondapalli Dolls Festival

కొండపల్లి బొమ్మలు రాష్ట్రానికి బ్రాండ్ అంబాసిడర్లు - త్వరలోనే కొండపల్లికి టూరిజం సర్క్యూట్'

April 21, 2026 at 11:43 AM IST
Fire Accident In Sonovision Electronic Showroom At Visakha Distrcit

విశాఖ 'సోనోవిజన్​'లో అగ్నిప్రమాదం - మంటలను అదుపు చేసిన అగ్నిమాపక సిబ్బంది

April 20, 2026 at 7:34 PM IST
Dog and Monkey Playing Together In Markapuram District Video Viral

కుక్కను జో కొట్టిన కోతి- ప్రేమగా ఆడుకుంటున్న శునకం, వానరం

April 20, 2026 at 5:24 PM IST
Canada People Special Wishes To CM Chandrababu

మొక్కలు నాటి అభిమానం - సీఎం చంద్రబాబుకు కెనడా ప్రజల పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు

April 20, 2026 at 1:11 PM IST

