రావిచెట్టుకు మామిడి కాయలు - వినూత్న ఆలోచనతో ఆకట్టుకుంటున్న రైతు - MANGO FARMER PLAN
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 5, 2026 at 10:30 AM IST
A Farmer Innovative Plan For Selling Mangoes : కూటి కోసం కోటి విద్యలు అన్నారు పెద్దలు. ఓ చిరు వ్యాపారి మామిడి పండ్లను విక్రయించడానికి వినూత్నంగా ఆలోచించాడు. అతను చేసిన పని ప్రస్తుతం అందరినీ ఆకర్షిస్తోంది. విజయవాడకు చెందిన చిరు వ్యాపారి రామవరప్పాడులో మామిడి పండ్లను విక్రయిస్తున్నాడు. అతను వినియోగదారులను ఆకర్షించేందుకు రావి చెట్టుకు మామిడి పండ్లను కట్టి విక్రయిస్తున్నాడు. దూరం నుంచి వాటిని చూసిన వారు రావి చెట్టుకి మామిడి కాయలు ఎలా కాశాయి అంటూ అక్కడికి వచ్చి చూసి ఆశ్చర్యానికి గురై వాటిని కొనుగోలు చేస్తున్నారు. వ్యాపారి వెంకటేశ్వరరావు కోలకత్తా-చెన్నె హైవేపై విజయవాడ సమీపంలో రామవరప్పాడు వద్ద రావిచెట్టు కింద మామిడి పండ్లు అమ్ముకుంటున్నాడు. రావిచెట్టు కొమ్మలకు తాడుతో ఇలా మామిడికాయలను కట్టి అమ్ముతున్నాడా వ్యాపారి. ఇది కాస్త వింతగా, ఆసక్తిగా కనిపించడంతో అటుగా వెళ్తున్నవారంతా ఆగి కొంటున్నారని రైతు వెంకటేశ్వరరావు వివరించారు. అయితే మార్కెట్లో కాయ 50 రూపాలకు అమ్మితే అక్కడే 10 రూపాయలు కమీషన్కు పోతుందని, కానీ ఈ రహదారిపై తనకు లాభమే వస్తుందని ఆయన వివరించారు.
