ETV Bharat / Videos

'ఆదర్శ కుటుంబం' : ఒకే గూటి కింద 34 మంది - రోజుకు 200 రొట్టెలతో వంట

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ఆధునిక కాలంలో ఆదర్శ కుటుంబం - ఒకే గూటి కింద 34 మంది కుటుంబ సభ్యులు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 25, 2026 at 10:37 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Ideal Joint Family In Adilabad : ఆధునిక ఉరుకులు, పరుగుల కాలంలో అన్నదమ్ములు వేర్వేరు కాపురాలు పెట్టడం, చిన్న మనస్పర్థలకే ఉమ్మడి కుటుంబాలు ఛిన్నాభిన్నం అవడం సాధారణమైపోయింది. కానీ ఆదిలాబాద్ జిల్లా బజార్​హత్నూర్ మండలం మాంజీరాంతండాలో మాత్రం నేటికీ 34 మంది సభ్యులు ఒకే గూటి కింద కలిసి మెలిసి జీవిస్తూ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. 

కేస్రోత్ మోనాబాయి, చందూలాల్ (దివంగత) దంపతులకు ఐదుగురు కుమారులు, ఒక కుమార్తె సంతానం. కుమార్తె వివాహమై అత్తారింటికి వెళ్లిపోగా, మిగతా ఐదుగురు కుమారులు, కోడళ్లు, వారి పిల్లలంతా కలిసి ఒకే కుటుంబంగా జీవిస్తున్నారు. ఒకేచోట ఆరు ఇళ్లలో నివసిస్తున్నప్పటికీ అందరి వంట గది, భోజన సమయం మాత్రం ఒక్కటే. 

జొన్న, గోధుమ పిండి కలిపి రోజూ ఉదయం 100, సాయంత్రం 100 రొట్టెలు, 4 కిలోల చొప్పున బియ్యంతో వంట చేస్తారు. సొంతం, కౌలు కలిపి మొత్తం 34 ఎకరాల్లో వ్యవసాయం చేస్తున్నారు. 120 వరకు ఆవులు, మేకలు, గొర్రెలను పెంచుతున్నారు. కుటుంబంలో ఎవరి బాధ్యతలు వారివి అన్నట్లుగా పనులను విభజించుకున్నారు. బాధ్యతలు, పరస్పర గౌరవమే తమ కుటుంబ బలమని కుటుంబసభ్యులు ఆనందంగా చెబుతున్నారు.

Ideal Joint Family In Adilabad : ఆధునిక ఉరుకులు, పరుగుల కాలంలో అన్నదమ్ములు వేర్వేరు కాపురాలు పెట్టడం, చిన్న మనస్పర్థలకే ఉమ్మడి కుటుంబాలు ఛిన్నాభిన్నం అవడం సాధారణమైపోయింది. కానీ ఆదిలాబాద్ జిల్లా బజార్​హత్నూర్ మండలం మాంజీరాంతండాలో మాత్రం నేటికీ 34 మంది సభ్యులు ఒకే గూటి కింద కలిసి మెలిసి జీవిస్తూ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. 

కేస్రోత్ మోనాబాయి, చందూలాల్ (దివంగత) దంపతులకు ఐదుగురు కుమారులు, ఒక కుమార్తె సంతానం. కుమార్తె వివాహమై అత్తారింటికి వెళ్లిపోగా, మిగతా ఐదుగురు కుమారులు, కోడళ్లు, వారి పిల్లలంతా కలిసి ఒకే కుటుంబంగా జీవిస్తున్నారు. ఒకేచోట ఆరు ఇళ్లలో నివసిస్తున్నప్పటికీ అందరి వంట గది, భోజన సమయం మాత్రం ఒక్కటే. 

జొన్న, గోధుమ పిండి కలిపి రోజూ ఉదయం 100, సాయంత్రం 100 రొట్టెలు, 4 కిలోల చొప్పున బియ్యంతో వంట చేస్తారు. సొంతం, కౌలు కలిపి మొత్తం 34 ఎకరాల్లో వ్యవసాయం చేస్తున్నారు. 120 వరకు ఆవులు, మేకలు, గొర్రెలను పెంచుతున్నారు. కుటుంబంలో ఎవరి బాధ్యతలు వారివి అన్నట్లుగా పనులను విభజించుకున్నారు. బాధ్యతలు, పరస్పర గౌరవమే తమ కుటుంబ బలమని కుటుంబసభ్యులు ఆనందంగా చెబుతున్నారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

AN IDEAL JOINT FAMILY IN ADILABAD
MEAL FOR JOINT FAMILY ADILABAD
36 MEMBERS JOINT FAMILY ADILABAD
IDEAL JOINT FAMILY AT MANJRAMTHANDA
ఆదిలాబాద్​లో ఆదర్శ ఉమ్మడి కుటుంబం

ఇలాంటి కథనాలు

Ministers Visit To Dharmapuri

ధర్మపురి లక్ష్మీనరసింహస్వామి బస్టాండ్‌కు శంకుస్థాపన చేసిన మంత్రులు

October 25, 2026 at 4:57 PM IST
NASHA MUKT BHARAT CYCLE RALLY, MP LAXMAN PARTICIPATED IN RALLY

నషాముక్త్ భారత్​ సైకిల్ ర్యాలీ - 7 కి.మీ తొక్కిన బీజేపీ ఎంపీ లక్ష్మణ్

October 25, 2026 at 1:30 PM IST
Plaster Of Parice Waste on Roads

పండుగ ముగిసింది ప్రతిమ మిగిలిపోయింది - రోడ్లపైనే అమ్ముడుపోని విగ్రహాలు - జనం అవస్థలు

October 24, 2026 at 2:59 PM IST
Couple Buy TVS Using Ten Rupee Coins

భర్తకు ప్రేమతో - దాచుకున్న రూ.10 నాణేలతో TVS​ కొనిచ్చిన భార్య

October 24, 2026 at 12:18 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.