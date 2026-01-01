ఊదూ నేను ఊదను సర్ - మందుబాబును బ్రతిమలాడుతున్న పోలీసులు - NEW YEAR DRUNK AND DRIVE
Published : January 1, 2026 at 10:35 AM IST
Drunk Man Not Cooperate with Drunk and Drive Test : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా న్యూ ఇయర్ వేడుకలు కనుల పండుగగా జరిగాయి. కుర్రకారు ఈ వేడుకల్లో ఆనందంగా పాల్గొన్నారు. ఆటపాటలతో అందరినీ అలరించారు. అదే విధంగా పోలీసులు కూడా ప్రజలు ప్రశాంత వాతావరణంలో ఎంజాయ్ చేయాలని ఎక్కడికక్కడ తనిఖీలు చేపట్టారు. రోడ్లపై, గల్లీలోనూ బైకులు, కార్లపై వెళ్లేవారికి డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ పరీక్షలను నిర్వహించారు. ఈ తనిఖీల్లో మందుబాబులు తమ వాహనాలను నడుపుతూ పట్టుబడ్డారు. అందరూ ట్రాఫిక్ పోలీసుల బ్రీత్ అనలైజర్ టెస్ట్కు సహకరించారు. కానీ రామగుండంలో మాత్రం డిసెంబరు 31 రాత్రి తనిఖీల్లో ట్రాఫిక్ పోలీసులు పాట్లు పడ్డారు. బైక్పై వెళుతున్న వ్యక్తిని ఆపి బ్రీత్ అనలైజర్ను నోటికి దగ్గర పెట్టి ఊదమని చెప్పారు. నేను ఊదనంటూ ససేమిరా అన్నాడు. పోలీసులు ఊదమంటూ అతడిని బ్రతిమలాడారు. ఊదీ ఊదనట్లు మందుబాటు ఊదాడు. ఈ సంఘటన రామగుండంలో జరిగింది. దీంతో ఎలా దేవుడా ఈ తాగుబోతులతో అంటూ పోలీసులు తలలు పట్టుకుంటున్నారు.
