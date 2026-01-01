ETV Bharat / Videos

ఊదూ నేను ఊదను సర్​ - మందుబాబును బ్రతిమలాడుతున్న పోలీసులు - NEW YEAR DRUNK AND DRIVE

ఊదూ నేను ఊదను సర్​ - మందుబాబును బ్రతిమలాడుతున్న పోలీసులు (ETV)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 1, 2026 at 10:35 AM IST

Drunk Man Not Cooperate with Drunk and Drive Test : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా న్యూ ఇయర్​ వేడుకలు కనుల పండుగగా జరిగాయి. కుర్రకారు ఈ వేడుకల్లో ఆనందంగా పాల్గొన్నారు. ఆటపాటలతో అందరినీ అలరించారు. అదే విధంగా పోలీసులు కూడా ప్రజలు ప్రశాంత వాతావరణంలో ఎంజాయ్​ చేయాలని ఎక్కడికక్కడ తనిఖీలు చేపట్టారు. రోడ్లపై, గల్లీలోనూ బైకులు, కార్లపై వెళ్లేవారికి డ్రంక్​ అండ్​ డ్రైవ్​ పరీక్షలను నిర్వహించారు. ఈ తనిఖీల్లో మందుబాబులు తమ వాహనాలను నడుపుతూ పట్టుబడ్డారు. అందరూ ట్రాఫిక్​ పోలీసుల బ్రీత్​ అనలైజర్​ టెస్ట్​కు సహకరించారు. కానీ రామగుండంలో మాత్రం డిసెంబరు 31 రాత్రి తనిఖీల్లో ట్రాఫిక్​ పోలీసులు పాట్లు పడ్డారు. బైక్​పై వెళుతున్న వ్యక్తిని ఆపి బ్రీత్​ అనలైజర్​ను నోటికి దగ్గర పెట్టి ఊదమని చెప్పారు. నేను ఊదనంటూ ససేమిరా అన్నాడు. పోలీసులు ఊదమంటూ అతడిని బ్రతిమలాడారు. ఊదీ ఊదనట్లు మందుబాటు ఊదాడు. ఈ సంఘటన రామగుండంలో జరిగింది. దీంతో ఎలా దేవుడా ఈ తాగుబోతులతో అంటూ పోలీసులు తలలు పట్టుకుంటున్నారు.

NEW YEAR CELEBRATIONS 2026
DRUNK AND DRIVE TESTES IN TELANGANA
న్యూ ఇయర్​ సెలబ్రేషన్స్​ 2026
DRUNK AND DRIVE TESTES
NEW YEAR DRUNK AND DRIVE

ETV Bharat Telangana Team

