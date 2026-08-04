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ఆకలితో ఉన్న పిల్లి పిల్లకు పాలిచ్చిన శునకం : జాతి వేరైనా, మాతృత్వ మమకారం ఒక్కటే! - BABY CAT WITH MOTHER DOG

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జాతి వేరైనా మాతృత్వ మమకారం ఒక్కటే - ఆకలితో ఉన్న పిల్లి పిల్లకు పాలిచ్చిన శునకం (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 4, 2026 at 2:44 PM IST

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Dog Feeds Milk To a Cat : సహజంగా శునకానికి, మార్జాలానికి జాతి వైరం ఉంటుంది. ఆ వైరాన్ని మరచి ఓ కుక్క పిల్లికి పాలిస్తూ తల్లి ప్రేమను పంచుతున్న అరుదైన ఘటన మహబూబాబాద్ జిల్లాలో వెలుగు చూసింది. మహబూబాబాద్ జిల్లా కొత్తగూడ మండలం పోగళ్లపల్లి గ్రామంలో ఓ పిల్లి పిల్ల పాలు లేక ఆకలితో అల్లాడుతూ గ్రామంలో సంచరించింది. అదే సమయంలో వీధిలో ఓ ఇంటి ఎదుట శునకం సేద తీరుతుంది. ఆ పిల్లి మెల్లిగా ఆ కుక్క దగ్గరికి చేరుకొని, దాని చనుపాలను పట్టి పాలు తాగేందుకు ప్రయత్నించగా ఆ కుక్క తల్లిలా పిల్లిని నెమ్మదిగా నాలుకతో నిమరడంతో ఆ పిల్లికి ధైర్యం వచ్చి స్వేచ్ఛగా పాలు తాగడం మొదలుపెట్టింది. పిల్లికి తన చనుపాలు తాగిస్తున్న శునకానికి సంబంధించిన దృశ్యాన్ని చూసిన వారందరి హృదయాలను చలింపజేసింది. ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్లు మూగజీవాల్లో కూడా ప్రేమ, కరుణ, మాతృత్వం ఉంటుందని ఈ ఘటన నిరూపించిందని అంటున్నారు.

Dog Feeds Milk To a Cat : సహజంగా శునకానికి, మార్జాలానికి జాతి వైరం ఉంటుంది. ఆ వైరాన్ని మరచి ఓ కుక్క పిల్లికి పాలిస్తూ తల్లి ప్రేమను పంచుతున్న అరుదైన ఘటన మహబూబాబాద్ జిల్లాలో వెలుగు చూసింది. మహబూబాబాద్ జిల్లా కొత్తగూడ మండలం పోగళ్లపల్లి గ్రామంలో ఓ పిల్లి పిల్ల పాలు లేక ఆకలితో అల్లాడుతూ గ్రామంలో సంచరించింది. అదే సమయంలో వీధిలో ఓ ఇంటి ఎదుట శునకం సేద తీరుతుంది. ఆ పిల్లి మెల్లిగా ఆ కుక్క దగ్గరికి చేరుకొని, దాని చనుపాలను పట్టి పాలు తాగేందుకు ప్రయత్నించగా ఆ కుక్క తల్లిలా పిల్లిని నెమ్మదిగా నాలుకతో నిమరడంతో ఆ పిల్లికి ధైర్యం వచ్చి స్వేచ్ఛగా పాలు తాగడం మొదలుపెట్టింది. పిల్లికి తన చనుపాలు తాగిస్తున్న శునకానికి సంబంధించిన దృశ్యాన్ని చూసిన వారందరి హృదయాలను చలింపజేసింది. ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్లు మూగజీవాల్లో కూడా ప్రేమ, కరుణ, మాతృత్వం ఉంటుందని ఈ ఘటన నిరూపించిందని అంటున్నారు.

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TAGGED:

DOG FEEDS MILK TO A CAT
HUNGRY CAT WITH MOTHER DOG
పిల్లికి పాలిచ్చిన కుక్క
BABY CAT WITH MOTHER DOG
DOG GIVES MILK TO CAT

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