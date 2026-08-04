ఆకలితో ఉన్న పిల్లి పిల్లకు పాలిచ్చిన శునకం : జాతి వేరైనా, మాతృత్వ మమకారం ఒక్కటే! - BABY CAT WITH MOTHER DOG
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Published : August 4, 2026 at 2:44 PM IST
Dog Feeds Milk To a Cat : సహజంగా శునకానికి, మార్జాలానికి జాతి వైరం ఉంటుంది. ఆ వైరాన్ని మరచి ఓ కుక్క పిల్లికి పాలిస్తూ తల్లి ప్రేమను పంచుతున్న అరుదైన ఘటన మహబూబాబాద్ జిల్లాలో వెలుగు చూసింది. మహబూబాబాద్ జిల్లా కొత్తగూడ మండలం పోగళ్లపల్లి గ్రామంలో ఓ పిల్లి పిల్ల పాలు లేక ఆకలితో అల్లాడుతూ గ్రామంలో సంచరించింది. అదే సమయంలో వీధిలో ఓ ఇంటి ఎదుట శునకం సేద తీరుతుంది. ఆ పిల్లి మెల్లిగా ఆ కుక్క దగ్గరికి చేరుకొని, దాని చనుపాలను పట్టి పాలు తాగేందుకు ప్రయత్నించగా ఆ కుక్క తల్లిలా పిల్లిని నెమ్మదిగా నాలుకతో నిమరడంతో ఆ పిల్లికి ధైర్యం వచ్చి స్వేచ్ఛగా పాలు తాగడం మొదలుపెట్టింది. పిల్లికి తన చనుపాలు తాగిస్తున్న శునకానికి సంబంధించిన దృశ్యాన్ని చూసిన వారందరి హృదయాలను చలింపజేసింది. ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్లు మూగజీవాల్లో కూడా ప్రేమ, కరుణ, మాతృత్వం ఉంటుందని ఈ ఘటన నిరూపించిందని అంటున్నారు.
Dog Feeds Milk To a Cat : సహజంగా శునకానికి, మార్జాలానికి జాతి వైరం ఉంటుంది. ఆ వైరాన్ని మరచి ఓ కుక్క పిల్లికి పాలిస్తూ తల్లి ప్రేమను పంచుతున్న అరుదైన ఘటన మహబూబాబాద్ జిల్లాలో వెలుగు చూసింది. మహబూబాబాద్ జిల్లా కొత్తగూడ మండలం పోగళ్లపల్లి గ్రామంలో ఓ పిల్లి పిల్ల పాలు లేక ఆకలితో అల్లాడుతూ గ్రామంలో సంచరించింది. అదే సమయంలో వీధిలో ఓ ఇంటి ఎదుట శునకం సేద తీరుతుంది. ఆ పిల్లి మెల్లిగా ఆ కుక్క దగ్గరికి చేరుకొని, దాని చనుపాలను పట్టి పాలు తాగేందుకు ప్రయత్నించగా ఆ కుక్క తల్లిలా పిల్లిని నెమ్మదిగా నాలుకతో నిమరడంతో ఆ పిల్లికి ధైర్యం వచ్చి స్వేచ్ఛగా పాలు తాగడం మొదలుపెట్టింది. పిల్లికి తన చనుపాలు తాగిస్తున్న శునకానికి సంబంధించిన దృశ్యాన్ని చూసిన వారందరి హృదయాలను చలింపజేసింది. ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్లు మూగజీవాల్లో కూడా ప్రేమ, కరుణ, మాతృత్వం ఉంటుందని ఈ ఘటన నిరూపించిందని అంటున్నారు.