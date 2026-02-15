ETV Bharat / Videos

ఈ చిన్నారి టాలెంట్​కు ఎవరైనా ఫిదా అవ్వాల్సిందే - 12నిమిషాల 44 సెకండ్లలోనే శివుడి చిత్రపటాన్ని గీసిన బాలిక - SHIVA PAINTING BY GIRL IN HYDERABAD

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
వివేకానంద ఇండియన్ ఐకాన్ అవార్డ్స్ ముగింపు కార్యక్రమం - శివుడి పెయింటింగ్​తో అబ్బుర పరచిన చిన్నారి (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 15, 2026 at 10:29 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Shiva Painting By Girl In Hyderabad : శివరాత్రి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని ఓ చిన్నారి శివుని చిత్రాన్ని వినూత్న రీతిలో చిత్రీకరించింది. విశ్వగురు వరల్డ్ రికార్డ్స్ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో స్వామి వివేకానంద ఇండియన్ ఐకాన్ అవార్డ్స్-2026 ముగింపు ప్రదానోత్సవాన్ని హైదరాబాద్​లో ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్యఅతిథిగా హాజరైన రాష్ట్ర హైకోర్టు న్యాయ మూర్తి జస్టిస్ మాధవీదేవి వివిధ రంగాల్లో ప్రతిభ చూపిన 26 మందికి పురస్కారాలు అందించి అభినందించారు. తొలుత నగరంలోని నిజాంపేటకు చెందిన పదేళ్ల బాలిక కె. ప్రవ్య అదిత్రి 12నిమిషాల 44 సెకండ్లలో శివుడి చిత్రపటాన్ని కింది నుంచి పైకి గీసి అబ్బురపరిచారు. ఈ బాలికకు విశ్వగురు శివుడి చిత్రం గీసిన ప్రవ్య అదిత్రి వరల్డ్ రికార్డ్స్ సాధించింది. ఈ సందర్భంగా తక్కువ సమయంలో శివుని పెయింటింగ్ చిత్రించి అందరిని ఆశ్చర్యపరుస్తూ విశ్వగురు వరల్డ్ రికార్డు సాధించిన చిన్నారి అదిత్రిని హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ మాధవీదేవి, గౌరవ అతిథిగా విశ్రాంత పోలీస్ అధికారిణి ఎస్.ఎం.రత్న అభినందించారు. సంస్థకు రూ.50 వేలు అందిస్తున్నట్లు జస్టిస్ మాధవీ దేవి ప్రకటించారు. జస్టిస్ మాధవీదేవి ఇచ్చిన విరాళాన్ని బాలిక ప్రవ్యకు అందిస్తున్నట్లు విశ్వగురు వ్యవస్థాపకుడు డాక్టర్ సత్యవోలు రాంబాబు తెలిపారు. బాలిక గీసిన చిత్రాన్ని జస్టిస్ మాధవీదేవికి అందించారు. తనను ప్రోత్సహించిన తల్లిదండ్రులు, తనకు విద్య నేర్పిన గురువు అండదండలతో శివరాత్రి పర్వదినం రోజున ఈ చిత్రాన్ని తక్కువ సమయంలో గీసినట్లు చిన్నారి ప్రవ్య అదిత్రి తెలిపారు.

Shiva Painting By Girl In Hyderabad : శివరాత్రి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని ఓ చిన్నారి శివుని చిత్రాన్ని వినూత్న రీతిలో చిత్రీకరించింది. విశ్వగురు వరల్డ్ రికార్డ్స్ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో స్వామి వివేకానంద ఇండియన్ ఐకాన్ అవార్డ్స్-2026 ముగింపు ప్రదానోత్సవాన్ని హైదరాబాద్​లో ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్యఅతిథిగా హాజరైన రాష్ట్ర హైకోర్టు న్యాయ మూర్తి జస్టిస్ మాధవీదేవి వివిధ రంగాల్లో ప్రతిభ చూపిన 26 మందికి పురస్కారాలు అందించి అభినందించారు. తొలుత నగరంలోని నిజాంపేటకు చెందిన పదేళ్ల బాలిక కె. ప్రవ్య అదిత్రి 12నిమిషాల 44 సెకండ్లలో శివుడి చిత్రపటాన్ని కింది నుంచి పైకి గీసి అబ్బురపరిచారు. ఈ బాలికకు విశ్వగురు శివుడి చిత్రం గీసిన ప్రవ్య అదిత్రి వరల్డ్ రికార్డ్స్ సాధించింది. ఈ సందర్భంగా తక్కువ సమయంలో శివుని పెయింటింగ్ చిత్రించి అందరిని ఆశ్చర్యపరుస్తూ విశ్వగురు వరల్డ్ రికార్డు సాధించిన చిన్నారి అదిత్రిని హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ మాధవీదేవి, గౌరవ అతిథిగా విశ్రాంత పోలీస్ అధికారిణి ఎస్.ఎం.రత్న అభినందించారు. సంస్థకు రూ.50 వేలు అందిస్తున్నట్లు జస్టిస్ మాధవీ దేవి ప్రకటించారు. జస్టిస్ మాధవీదేవి ఇచ్చిన విరాళాన్ని బాలిక ప్రవ్యకు అందిస్తున్నట్లు విశ్వగురు వ్యవస్థాపకుడు డాక్టర్ సత్యవోలు రాంబాబు తెలిపారు. బాలిక గీసిన చిత్రాన్ని జస్టిస్ మాధవీదేవికి అందించారు. తనను ప్రోత్సహించిన తల్లిదండ్రులు, తనకు విద్య నేర్పిన గురువు అండదండలతో శివరాత్రి పర్వదినం రోజున ఈ చిత్రాన్ని తక్కువ సమయంలో గీసినట్లు చిన్నారి ప్రవ్య అదిత్రి తెలిపారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

వివేకానంద ఇండియన్ ఐకాన్ అవార్డ్స్
SWAMI VIVEKANANDA ICON AWARDS
SV INDIAN ICON AWARDS 2026
SV INDIAN ICON AWARDS 2026 HYD
SHIVA PAINTING BY GIRL IN HYDERABAD

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Telangana Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

Politician Attacked In Bhuvanagiri

'మేము పంచిన చీరలు తిరిగి ఇచ్చేయండి' - ఇంటింటికీ తిరిగి వసూలు చేస్తున్న ఓడిన అభ్యర్థి వర్గీయులు!

February 15, 2026 at 7:07 PM IST
Pinkathon

నటుడు మిలింద్ ఆధ్వర్యంలో పింకథాన్ - ఉత్సాహంగా పాల్గొన్న 5 వేల మంది మహిళలు

February 15, 2026 at 12:42 PM IST
Municipal Elections in Telangana

ఎన్నికల్లో ఓటమి - 'మా చీరలు, డబ్బులు వెనక్కి ఇచ్చేయండి'

February 15, 2026 at 12:42 PM IST
14 FEET JALA LINGAM IN SANGAREDDY

మహాశివరాత్రికి కొలువైన 14 అడుగుల జలలింగం - ఎక్కడంటే?

February 14, 2026 at 8:03 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.