యూట్యూబ్లో చూసి నేర్చుకొని ప్రదర్శనలు ఇచ్చే స్థాయికి ఎదిగిన పరమేశ్వర్
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Published : September 23, 2026 at 5:30 PM IST|
Updated : September 23, 2026 at 5:36 PM IST
Boy Learned play tabla Youtube in Kamereddy : కామారెడ్డి జిల్లా కేంద్రంలోని అయ్యప్ప నగర్ కాలనీలో నివాసం ఉండే సాయిరాం-స్వప్న దంపతులు చిన్న కుమారుడు పరమేశ్వర్ చిన్న వయసులోనే డోర్లపైన, ప్లేట్లపై తదితర వస్తువులపై తబలా లాగా వాయించడం మొదలు పెట్టాడు. దీంతో తండ్రి బెదిరించేవాడు. అయినప్పటికీ మానుకోకుండా అలాగే వాయించడంతో తండ్రి చివరకు ఒక తబలా సెట్ ఆ బాలుడికి అప్పగించాడు. అప్పటి నుంచి యూట్యూబ్లో చూసి నేర్చుకుని తబలా ప్లేయర్గా మారిపోయాడు. చదువుకుంటూనే వందలకు పైగా ప్రోగ్రాములు చేసి అందరితో శభాష్ అనిపించుకుంటున్నాడు. తిరుపతి, మహారాష్ట్ర, హైదరాబాద్ ప్రాంతాల్లో పరమేశ్వర్ ప్రోగ్రాములు ఇచ్చాడు. సాయిరాం ఆటో నడుపుతూ కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్నాడు. పరమేశ్వర్ కామారెడ్డిలోని సరస్వతి శిశుమందిర్లో ఏడో తరగతి చదువుతున్నాడు. యూట్యూబ్ చూసి పట్టుదలతో నేర్చుకున్నట్టు పరమేశ్వర్ తెలిపాడు. తమ కుమారుడు చదువు, తబలా నైపుణ్యం మెరుగు పరుచుకునేందుకు సాయం చేయాలని పరమేశ్వర్ తండ్రి సాయిరాం కోరుతున్నాడు.
Boy Learned play tabla Youtube in Kamereddy : కామారెడ్డి జిల్లా కేంద్రంలోని అయ్యప్ప నగర్ కాలనీలో నివాసం ఉండే సాయిరాం-స్వప్న దంపతులు చిన్న కుమారుడు పరమేశ్వర్ చిన్న వయసులోనే డోర్లపైన, ప్లేట్లపై తదితర వస్తువులపై తబలా లాగా వాయించడం మొదలు పెట్టాడు. దీంతో తండ్రి బెదిరించేవాడు. అయినప్పటికీ మానుకోకుండా అలాగే వాయించడంతో తండ్రి చివరకు ఒక తబలా సెట్ ఆ బాలుడికి అప్పగించాడు. అప్పటి నుంచి యూట్యూబ్లో చూసి నేర్చుకుని తబలా ప్లేయర్గా మారిపోయాడు. చదువుకుంటూనే వందలకు పైగా ప్రోగ్రాములు చేసి అందరితో శభాష్ అనిపించుకుంటున్నాడు. తిరుపతి, మహారాష్ట్ర, హైదరాబాద్ ప్రాంతాల్లో పరమేశ్వర్ ప్రోగ్రాములు ఇచ్చాడు. సాయిరాం ఆటో నడుపుతూ కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్నాడు. పరమేశ్వర్ కామారెడ్డిలోని సరస్వతి శిశుమందిర్లో ఏడో తరగతి చదువుతున్నాడు. యూట్యూబ్ చూసి పట్టుదలతో నేర్చుకున్నట్టు పరమేశ్వర్ తెలిపాడు. తమ కుమారుడు చదువు, తబలా నైపుణ్యం మెరుగు పరుచుకునేందుకు సాయం చేయాలని పరమేశ్వర్ తండ్రి సాయిరాం కోరుతున్నాడు.