ETV Bharat / Videos

పక్షులకో టవర్​ - మూగజీవాలకు ఆశ్రయమిస్తున్న 'పక్షి ఘర్' - VANKAYALAPADU PAKSHI GHAR

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
పల్నాడు జిల్లా వంకాయలపాడులో 'పక్షి ఘర్' - మూగజీవాలకు ఆశ్రయం (ETV)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 25, 2026 at 4:11 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Vankayalapadu Pakshi Ghar : ఒకప్పుడు పల్లె, పట్నం అనే తేడా లేకుండా పక్షుల కిలకిలరావాలు వినిపించేవి. కోకిల రాగాలు, పిచ్చుకల అరుపులు మనల్ని మేల్కొల్పేవి. కానీ ఇప్పుడు చెట్లను నరికేస్తుండటంతో పర్యావరణం తీవ్రంగా దెబ్బతింటోంది. దీనివల్ల ఎన్నో పక్షి జాతులు కనుమరుగవుతున్నాయి. ఈ భూమి మీద మనుషుల్లాగే స్వేచ్ఛగా జీవించే హక్కు పక్షులకు కూడా ఉందని పల్నాడు జిల్లా వంకాయలపాడు చాటి చెబుతోంది. ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసిన 'పక్షి ఘర్' వేలాది పక్షులకు ప్రాణాధారంగా మారింది. 

పావురాలు, కాకులు, గోరింకలు లాంటి అనేక రకాల పక్షులు ఇక్కడికి వస్తుంటాయి. రోజూ సుమారు వెయ్యి నుంచి రెండు వేల వరకు పక్షులు ఈ పక్షి ఘర్‌కు చేరుకుంటాయి. ఇక్కడే సురక్షితంగా గుడ్లు పెట్టి పిల్లలను పొదుగుతున్నాయి. నిరంతరం పక్షుల రాకతో ఈ ప్రాంతమంతా సందడిగా ఉంటుంది. పక్షుల సంరక్షణ, దాణా కోసం నెలకు సుమారు రూ.70 వేల నుంచి రూ.80 వేల వరకు నిర్వాహకులు ఖర్చు చేస్తున్నారు. పక్షులపై వీరు చూపుతున్న ఆదరణ అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది.

For All Latest Updates

TAGGED:

TOWER FOR BIRDS
PALNADU DISTRICT BIRD SANCTUARY
BIRD SANCTUARY IN PALNADU
వంకాయలపాడులో పక్షి ఘర్
VANKAYALAPADU PAKSHI GHAR

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.