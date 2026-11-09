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కళ్యాణదుర్గంలో ఎలుగుబంటి కలకలం - భయాందోళనకు గురైన ప్రజలు

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కళ్యాణదుర్గంలో ఎలుగుబంటి కలకలం (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 9, 2026 at 4:54 PM IST

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Bear Enters A Residential Area: అనంతపురం జిల్లా కళ్యాణదుర్గంలో ఎలుగుబంటి సంచారం స్థానికులను భయాందోళనకు గురి చేసింది. సమీపంలోని కొండల వైపు నుండి వచ్చిన ఎలుగుబంటి, 'టీ సర్కిల్' జంక్షన్ మీదుగా నివాస ప్రాంతంలోకి ప్రవేశించిన దృశ్యాలు సీసీటీవీ కెమెరాల్లో రికార్డయ్యాయి. ఆ దృశ్యాల్లో ఎలుగుబంటి రోడ్డుపై నడుస్తున్న ఒక వ్యక్తిపై దాడి చేయడానికి ప్రయత్నించగా, అతను తప్పించుకోగలిగాడు. ఆ తర్వాత ఎలుగుబంటి మరో దిశగా వెళ్లిపోయింది. శంకరప్ప తోట కాలనీలో, దీపావళి పండగ కోసం ఇంటి ముందు శుభ్రం చేసేందుకు ఒక మహిళ గేటు తెరవగా, అకస్మాత్తుగా ఎలుగుబంటి ఆమెపై దాడి చేసింది. ఈ ఘటనలో ఆమె కాళ్లకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. స్థానికులు వెంటనే ఆమెను చికిత్స నిమిత్తం కళ్యాణదుర్గంలోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. జనావాసాల్లోకి ఎలుగుబంటి రావడంతో స్థానికులు తీవ్ర భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. ఎలుగుబంటిని పట్టుకుని, ప్రజల భద్రతను కాపాడేందుకు అటవీశాఖ అధికారులు తక్షణమే చర్యలు తీసుకోవాలని వారు కోరుతున్నారు.

Bear Enters A Residential Area: అనంతపురం జిల్లా కళ్యాణదుర్గంలో ఎలుగుబంటి సంచారం స్థానికులను భయాందోళనకు గురి చేసింది. సమీపంలోని కొండల వైపు నుండి వచ్చిన ఎలుగుబంటి, 'టీ సర్కిల్' జంక్షన్ మీదుగా నివాస ప్రాంతంలోకి ప్రవేశించిన దృశ్యాలు సీసీటీవీ కెమెరాల్లో రికార్డయ్యాయి. ఆ దృశ్యాల్లో ఎలుగుబంటి రోడ్డుపై నడుస్తున్న ఒక వ్యక్తిపై దాడి చేయడానికి ప్రయత్నించగా, అతను తప్పించుకోగలిగాడు. ఆ తర్వాత ఎలుగుబంటి మరో దిశగా వెళ్లిపోయింది. శంకరప్ప తోట కాలనీలో, దీపావళి పండగ కోసం ఇంటి ముందు శుభ్రం చేసేందుకు ఒక మహిళ గేటు తెరవగా, అకస్మాత్తుగా ఎలుగుబంటి ఆమెపై దాడి చేసింది. ఈ ఘటనలో ఆమె కాళ్లకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. స్థానికులు వెంటనే ఆమెను చికిత్స నిమిత్తం కళ్యాణదుర్గంలోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. జనావాసాల్లోకి ఎలుగుబంటి రావడంతో స్థానికులు తీవ్ర భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. ఎలుగుబంటిని పట్టుకుని, ప్రజల భద్రతను కాపాడేందుకు అటవీశాఖ అధికారులు తక్షణమే చర్యలు తీసుకోవాలని వారు కోరుతున్నారు.

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TAGGED:

BEAR ENTERS A RESIDENTIAL AREA
కూడలి జనావాసాల్లోకి ఎలుగుబంటి
FOREST ANIMALS ENTERS IN VILLAGES
A BEAR IN KALYANDURG

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