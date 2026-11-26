ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్న 93 ఏళ్ల వృద్ధుడు - పలువురికి ఆదర్శంగా నిలిచిన రామబ్రహ్మం
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 4:38 PM IST
Vote Cast Old Man : ఏపీలో తొలిదశ పంచాయతీ ఎన్నికలు ఈరోజు ఉదయం ప్రశాంతంగా జరిగాయి. తమ ప్రాంతాల్లో ఓటు ఉన్న వారంతా తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకుంటున్నారు. తమ నాయకున్ని ఎన్నుకునేందుకు పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద లైన్లలో నిలబడి ఓటు వేసేందుకు మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఉదయం నుంచే ఆయా పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద ఓటర్లు బారులు తీరారు. ప్రతి ఎక్కరూ ఓటు హక్కును వినియోగించుకునేందుకు అధికారులు ఏర్పాట్లు చేశారు.ఓటు హక్కును 18 ఏళ్ల వయస్సు నుంచి వృద్ధుల వరకూ ప్రతి ఒక్కరూ వినియోగించుకోవచ్చు. అయితే కొందరు సిటీల్లో ఉద్యోగాల్లో బిజీ లైఫ్ని గడుపుతున్నారు. మరికొందరు తమ వ్యక్తిగత పనుల్లో నిమగ్నమైపోయి ఓటు హక్కును వదులుకుంటున్నారు. ఇంకొందరు ఎలాగైనా ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలని నగరాల నుంచి బయలుదేరి, ప్రయాణాల్లో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటూ వచ్చి ఓటు వేస్తున్నారు.
ఇదిలావుంటే ఈ ప్రజాస్వామ్య పండుగలో వయసు అడ్డంకి కాదని నిరూపించారు కృష్ణా జిల్లా ఉంగుటూరు మండలం ఆత్కూరుకు చెందిన 93 ఏళ్ల వృద్ధుడు. అడుసుమిల్లి రామబ్రహ్మం వయోభారాన్ని సైతం లెక్క చేయకుండా పోలింగ్ కేంద్రానికి చేరుకుని ఆయన ఓటుహక్కు వినియోగించుకున్నారు. ఓటు వేయడం ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత అని చాటి చెప్పి, పలువురికి ఆదర్శంగా నిలిచారు.
Vote Cast Old Man : ఏపీలో తొలిదశ పంచాయతీ ఎన్నికలు ఈరోజు ఉదయం ప్రశాంతంగా జరిగాయి. తమ ప్రాంతాల్లో ఓటు ఉన్న వారంతా తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకుంటున్నారు. తమ నాయకున్ని ఎన్నుకునేందుకు పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద లైన్లలో నిలబడి ఓటు వేసేందుకు మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఉదయం నుంచే ఆయా పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద ఓటర్లు బారులు తీరారు. ప్రతి ఎక్కరూ ఓటు హక్కును వినియోగించుకునేందుకు అధికారులు ఏర్పాట్లు చేశారు.ఓటు హక్కును 18 ఏళ్ల వయస్సు నుంచి వృద్ధుల వరకూ ప్రతి ఒక్కరూ వినియోగించుకోవచ్చు. అయితే కొందరు సిటీల్లో ఉద్యోగాల్లో బిజీ లైఫ్ని గడుపుతున్నారు. మరికొందరు తమ వ్యక్తిగత పనుల్లో నిమగ్నమైపోయి ఓటు హక్కును వదులుకుంటున్నారు. ఇంకొందరు ఎలాగైనా ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలని నగరాల నుంచి బయలుదేరి, ప్రయాణాల్లో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటూ వచ్చి ఓటు వేస్తున్నారు.
ఇదిలావుంటే ఈ ప్రజాస్వామ్య పండుగలో వయసు అడ్డంకి కాదని నిరూపించారు కృష్ణా జిల్లా ఉంగుటూరు మండలం ఆత్కూరుకు చెందిన 93 ఏళ్ల వృద్ధుడు. అడుసుమిల్లి రామబ్రహ్మం వయోభారాన్ని సైతం లెక్క చేయకుండా పోలింగ్ కేంద్రానికి చేరుకుని ఆయన ఓటుహక్కు వినియోగించుకున్నారు. ఓటు వేయడం ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత అని చాటి చెప్పి, పలువురికి ఆదర్శంగా నిలిచారు.