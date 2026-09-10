LIVE: సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన 2nd సెషన్ కలెక్టర్ల సదస్సు - ప్రత్యక్షప్రసారం
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 10, 2026 at 2:52 PM IST
8th District Collectors Conference Live : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధ్యక్షతన నేడు రాష్ట్ర సచివాలయంలో జిల్లా కలెక్టర్ల సదస్సు జరుగుతోంది. ఈ సమావేశంలో జిల్లాల ఆర్థిక వృద్ధి, స్వర్ణాంధ్ర విజన్, సూపర్ సిక్స్ పథకాల అమలు, తాగునీరు, గృహనిర్మాణం, ఆరోగ్యం, విద్య వంటి కీలక అంశాలపై సీఎం సమీక్షించారు. క్షేత్రస్థాయిలో ప్రభుత్వ సేవల అమలు, ప్రజా సమస్యల పరిష్కారంపై కలెక్టర్లకు చంద్రబాబు దిశానిర్దేశం చేశారు. గత ఏడో కలెక్టర్ల సదస్సులో తీసుకున్న నిర్ణయాలపై ఇప్పటివరకు చేపట్టిన చర్యల నివేదికతోనే ఈసారి సమావేశాలు ప్రారంభం అయ్యాయి. ఆర్థిక వృద్ధి, సంక్షేమం, మానవాభివృద్ధి, సాంకేతికత, పెట్టుబడులు, శాంతిభద్రతలు సహా కీలక రంగాల్లో జిల్లాల పనితీరుపై ప్రభుత్వం సమీక్ష నిర్వహించింది. ప్రభుత్వ పథకాలు, ప్రజలకు అందుతున్న సేవల అమలుపై క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులను అధికారులు వివరించారు. జిల్లాల వారీగా ఎదురవుతున్న సమస్యలు, వాటి పరిష్కారానికి తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై సీఎం దిశానిర్దేశం చేశారు. ప్రస్తుతం మొదటి సెషన్ పూర్యయి, విరామం అనంతరం రెండో సెషన్ కొనసాగుతుంది. ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
8th District Collectors Conference Live : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధ్యక్షతన నేడు రాష్ట్ర సచివాలయంలో జిల్లా కలెక్టర్ల సదస్సు జరుగుతోంది. ఈ సమావేశంలో జిల్లాల ఆర్థిక వృద్ధి, స్వర్ణాంధ్ర విజన్, సూపర్ సిక్స్ పథకాల అమలు, తాగునీరు, గృహనిర్మాణం, ఆరోగ్యం, విద్య వంటి కీలక అంశాలపై సీఎం సమీక్షించారు. క్షేత్రస్థాయిలో ప్రభుత్వ సేవల అమలు, ప్రజా సమస్యల పరిష్కారంపై కలెక్టర్లకు చంద్రబాబు దిశానిర్దేశం చేశారు. గత ఏడో కలెక్టర్ల సదస్సులో తీసుకున్న నిర్ణయాలపై ఇప్పటివరకు చేపట్టిన చర్యల నివేదికతోనే ఈసారి సమావేశాలు ప్రారంభం అయ్యాయి. ఆర్థిక వృద్ధి, సంక్షేమం, మానవాభివృద్ధి, సాంకేతికత, పెట్టుబడులు, శాంతిభద్రతలు సహా కీలక రంగాల్లో జిల్లాల పనితీరుపై ప్రభుత్వం సమీక్ష నిర్వహించింది. ప్రభుత్వ పథకాలు, ప్రజలకు అందుతున్న సేవల అమలుపై క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులను అధికారులు వివరించారు. జిల్లాల వారీగా ఎదురవుతున్న సమస్యలు, వాటి పరిష్కారానికి తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై సీఎం దిశానిర్దేశం చేశారు. ప్రస్తుతం మొదటి సెషన్ పూర్యయి, విరామం అనంతరం రెండో సెషన్ కొనసాగుతుంది. ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.