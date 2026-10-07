PM Modi 75 Feet Cutout : తిరుపతిలో 75అడుగుల మోదీ కటౌట్
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 7:31 AM IST
PM Modi 75 Feet Cutout : సాధారణంగా భారీ కటౌట్లు కేవలం సినిమా విడుదల, లేదా రాజకీయ పార్టీల సమావేశాల సమయంలోనే కనిపిస్తుంటాయి. అయితే ప్రధాని మోదీ 25 ఏళ్ల రాజకీయ సేవా ప్రస్థానాన్ని పురస్కరించుకుని ఆ పార్టీ నేతలు ఏర్పాటు చేసిన ఒక భారీ కటౌట్ సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. తిరుపతిలోని ఎస్వీ తారకరామ మైదానంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో ప్రధాని మోదీకి సంబంధించిన 75 అడుగుల భారీ కటౌట్ను బీజేపీ నాయకులు ఆవిష్కరించారు. మోదీ పాలన 25 ఏళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా చేపట్టిన 'సేవా సంకల్ప అభియాన్'లో భాగంగా ఈ కార్యక్రమం జరిగింది. గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డును నెలకొల్పే లక్ష్యంతో 75 గంటల పాటు సాగే 'మోదీ జాతర' కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ నిర్వహించారు. మాతంగి పీఠాధిపతి పూజ్య నందగిరి స్వామి పర్యవేక్షణలో వెయ్యి మంది వేద పండితులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి ఆశీర్వచనాలు అందించారు. ఈ కార్యక్రమంలో బీజేపీ ఎస్సీ మోర్చా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు సురేశ్, బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు సమంచి శ్రీనివాస్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
PM Modi 75 Feet Cutout : సాధారణంగా భారీ కటౌట్లు కేవలం సినిమా విడుదల, లేదా రాజకీయ పార్టీల సమావేశాల సమయంలోనే కనిపిస్తుంటాయి. అయితే ప్రధాని మోదీ 25 ఏళ్ల రాజకీయ సేవా ప్రస్థానాన్ని పురస్కరించుకుని ఆ పార్టీ నేతలు ఏర్పాటు చేసిన ఒక భారీ కటౌట్ సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. తిరుపతిలోని ఎస్వీ తారకరామ మైదానంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో ప్రధాని మోదీకి సంబంధించిన 75 అడుగుల భారీ కటౌట్ను బీజేపీ నాయకులు ఆవిష్కరించారు. మోదీ పాలన 25 ఏళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా చేపట్టిన 'సేవా సంకల్ప అభియాన్'లో భాగంగా ఈ కార్యక్రమం జరిగింది. గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డును నెలకొల్పే లక్ష్యంతో 75 గంటల పాటు సాగే 'మోదీ జాతర' కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ నిర్వహించారు. మాతంగి పీఠాధిపతి పూజ్య నందగిరి స్వామి పర్యవేక్షణలో వెయ్యి మంది వేద పండితులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి ఆశీర్వచనాలు అందించారు. ఈ కార్యక్రమంలో బీజేపీ ఎస్సీ మోర్చా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు సురేశ్, బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు సమంచి శ్రీనివాస్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.