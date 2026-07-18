LIVE: 72వ జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డుల ప్రకటన - ప్రత్యక్షప్రసారం - NATIONAL FILM AWARDS 2026
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 18, 2026 at 5:40 PM IST
72nd NATIONAL FILM AWARDS LIVE : 72వ జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డుల విజేతలను కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. జ్యూరీ సభ్యులకు ముందుగా ఖరారైన ఇతర కార్యక్రమాలు ఉండటం వల్ల ఈ ప్రక్రియ కొంత ఆలస్యమైంది. కాగా 2024లో జనవరి నుంచి డిసెంబర్ దాకా సెన్సార్ అయిన సినిమాలను పరిశీలించి ఈ అవార్డులను ప్రకటించారు. ఇందులో సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ సర్టిఫికేషన్ (CBFC) పొందిన సినిమాలను ఎంపిక చేశారు. భారత్లో అత్యున్నత చలనచిత్ర పురస్కారంగా భావించే ఈ అవార్డు సినీ రంగంలో ఎంతో ప్రతిష్ఠాత్మకం. ఇందులో ఫీచర్, నాన్ ఫీచర్ చిత్రాలలో నటన, దర్శకత్వం, స్క్రీన్ప్లే, సంగీతం, సినిమాటోగ్రఫీ, ఎడిటింగ్, ఇతర సాంకేతిక విభాగాలలో అత్యుత్తమ ప్రతిభను గుర్తించి అవార్డులు ప్రకటించారు. అయితే గతంలో పుష్ప పార్ట్-1 సినిమాలో తన నటనకుగానూ అల్లు అర్జున్ నేషనల్ అవార్డు దక్కించుకున్నారు. దీంతో ఈ ఘనత అందుకున్న తెలుగు తొలి హీరోగా రికార్డు నెలకొల్పారు. ఆ తర్వాత 2024లో వచ్చిన పుష్ప-2తో బన్ని మరో విజయం ఖాతాలో వేసుకున్నారు. ఈసారి కూడా అవార్డుల రేసులో పుష్ప-2 సినిమా ఉంది. అదేవిధంగా తెలుగు నుంచి కల్కి 2798 ఏడీ ఉంది. అలాగే హిందీ నుంచి స్త్రీ2, మైదాన్, మలయాళం నుంచి భ్రమయుగం, ద గోట్ లైఫ్, మంజుమల్ బాయ్స్, తమిళ్ నుంచి అమరన్, మహారాజా, తంగలాన్ ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం అవార్డుల ప్రకటన కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్షంగా వీక్షిద్దాం.
72nd NATIONAL FILM AWARDS LIVE : 72వ జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డుల విజేతలను కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. జ్యూరీ సభ్యులకు ముందుగా ఖరారైన ఇతర కార్యక్రమాలు ఉండటం వల్ల ఈ ప్రక్రియ కొంత ఆలస్యమైంది. కాగా 2024లో జనవరి నుంచి డిసెంబర్ దాకా సెన్సార్ అయిన సినిమాలను పరిశీలించి ఈ అవార్డులను ప్రకటించారు. ఇందులో సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ సర్టిఫికేషన్ (CBFC) పొందిన సినిమాలను ఎంపిక చేశారు. భారత్లో అత్యున్నత చలనచిత్ర పురస్కారంగా భావించే ఈ అవార్డు సినీ రంగంలో ఎంతో ప్రతిష్ఠాత్మకం. ఇందులో ఫీచర్, నాన్ ఫీచర్ చిత్రాలలో నటన, దర్శకత్వం, స్క్రీన్ప్లే, సంగీతం, సినిమాటోగ్రఫీ, ఎడిటింగ్, ఇతర సాంకేతిక విభాగాలలో అత్యుత్తమ ప్రతిభను గుర్తించి అవార్డులు ప్రకటించారు. అయితే గతంలో పుష్ప పార్ట్-1 సినిమాలో తన నటనకుగానూ అల్లు అర్జున్ నేషనల్ అవార్డు దక్కించుకున్నారు. దీంతో ఈ ఘనత అందుకున్న తెలుగు తొలి హీరోగా రికార్డు నెలకొల్పారు. ఆ తర్వాత 2024లో వచ్చిన పుష్ప-2తో బన్ని మరో విజయం ఖాతాలో వేసుకున్నారు. ఈసారి కూడా అవార్డుల రేసులో పుష్ప-2 సినిమా ఉంది. అదేవిధంగా తెలుగు నుంచి కల్కి 2798 ఏడీ ఉంది. అలాగే హిందీ నుంచి స్త్రీ2, మైదాన్, మలయాళం నుంచి భ్రమయుగం, ద గోట్ లైఫ్, మంజుమల్ బాయ్స్, తమిళ్ నుంచి అమరన్, మహారాజా, తంగలాన్ ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం అవార్డుల ప్రకటన కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్షంగా వీక్షిద్దాం.