ETV Bharat / Videos

LIVE: 72వ జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డుల ప్రకటన - ప్రత్యక్షప్రసారం - NATIONAL FILM AWARDS 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
72nd NATIONAL FILM AWARDS LIVE (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 5:40 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

72nd NATIONAL FILM AWARDS LIVE : 72వ జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డుల విజేతలను కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. జ్యూరీ సభ్యులకు ముందుగా ఖరారైన ఇతర కార్యక్రమాలు ఉండటం వల్ల ఈ ప్రక్రియ కొంత ఆలస్యమైంది. కాగా 2024లో జనవరి నుంచి డిసెంబర్ దాకా సెన్సార్ అయిన సినిమాలను పరిశీలించి ఈ అవార్డులను ప్రకటించారు. ఇందులో సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ సర్టిఫికేషన్ (CBFC) పొందిన సినిమాలను ఎంపిక చేశారు. భారత్​లో అత్యున్నత చలనచిత్ర పురస్కారంగా భావించే ఈ అవార్డు సినీ రంగంలో ఎంతో ప్రతిష్ఠాత్మకం. ఇందులో ఫీచర్, నాన్ ఫీచర్ చిత్రాలలో నటన, దర్శకత్వం, స్క్రీన్‌ప్లే, సంగీతం, సినిమాటోగ్రఫీ, ఎడిటింగ్, ఇతర సాంకేతిక విభాగాలలో అత్యుత్తమ ప్రతిభను గుర్తించి అవార్డులు ప్రకటించారు. అయితే గతంలో పుష్ప పార్ట్-1 సినిమాలో తన నటనకుగానూ అల్లు అర్జున్ నేషనల్ అవార్డు దక్కించుకున్నారు. దీంతో ఈ ఘనత అందుకున్న తెలుగు తొలి హీరోగా రికార్డు నెలకొల్పారు. ఆ తర్వాత 2024లో వచ్చిన పుష్ప-2తో బన్ని మరో విజయం ఖాతాలో వేసుకున్నారు. ఈసారి కూడా అవార్డుల రేసులో పుష్ప-2 సినిమా ఉంది. అదేవిధంగా తెలుగు నుంచి కల్కి 2798 ఏడీ ఉంది. అలాగే హిందీ నుంచి స్త్రీ2, మైదాన్, మలయాళం నుంచి భ్రమయుగం, ద గోట్ లైఫ్, మంజుమల్ బాయ్స్, తమిళ్‌ నుంచి అమరన్, మహారాజా, తంగలాన్ ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం అవార్డుల ప్రకటన కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్షంగా వీక్షిద్దాం. 

72nd NATIONAL FILM AWARDS LIVE : 72వ జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డుల విజేతలను కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. జ్యూరీ సభ్యులకు ముందుగా ఖరారైన ఇతర కార్యక్రమాలు ఉండటం వల్ల ఈ ప్రక్రియ కొంత ఆలస్యమైంది. కాగా 2024లో జనవరి నుంచి డిసెంబర్ దాకా సెన్సార్ అయిన సినిమాలను పరిశీలించి ఈ అవార్డులను ప్రకటించారు. ఇందులో సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ సర్టిఫికేషన్ (CBFC) పొందిన సినిమాలను ఎంపిక చేశారు. భారత్​లో అత్యున్నత చలనచిత్ర పురస్కారంగా భావించే ఈ అవార్డు సినీ రంగంలో ఎంతో ప్రతిష్ఠాత్మకం. ఇందులో ఫీచర్, నాన్ ఫీచర్ చిత్రాలలో నటన, దర్శకత్వం, స్క్రీన్‌ప్లే, సంగీతం, సినిమాటోగ్రఫీ, ఎడిటింగ్, ఇతర సాంకేతిక విభాగాలలో అత్యుత్తమ ప్రతిభను గుర్తించి అవార్డులు ప్రకటించారు. అయితే గతంలో పుష్ప పార్ట్-1 సినిమాలో తన నటనకుగానూ అల్లు అర్జున్ నేషనల్ అవార్డు దక్కించుకున్నారు. దీంతో ఈ ఘనత అందుకున్న తెలుగు తొలి హీరోగా రికార్డు నెలకొల్పారు. ఆ తర్వాత 2024లో వచ్చిన పుష్ప-2తో బన్ని మరో విజయం ఖాతాలో వేసుకున్నారు. ఈసారి కూడా అవార్డుల రేసులో పుష్ప-2 సినిమా ఉంది. అదేవిధంగా తెలుగు నుంచి కల్కి 2798 ఏడీ ఉంది. అలాగే హిందీ నుంచి స్త్రీ2, మైదాన్, మలయాళం నుంచి భ్రమయుగం, ద గోట్ లైఫ్, మంజుమల్ బాయ్స్, తమిళ్‌ నుంచి అమరన్, మహారాజా, తంగలాన్ ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం అవార్డుల ప్రకటన కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్షంగా వీక్షిద్దాం. 

For All Latest Updates

TAGGED:

72ND NATIONAL FILM AWARDS LIVE
NATIONAL FILM AWARDS IN DELHI
WINNERS OF NATIONAL FILM AWARDS
NATIONAL FILM AWARDS 2026
NATIONAL FILM AWARDS LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

ETV Bharat is headquartered in Hyderabad. It holds a very strong position in both the Telugu states. The reach of ETV Bharat Andhra Pradesh has been maximum because of its unique stories. It also has a strong presence in the state and is capable of reaching out to the maximum number of people....view details

ఇలాంటి కథనాలు

CM Chandrababu In Swachandra Swarnandra Program at Gudivada LIVE

LIVE: గుడివాడలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పర్యటన - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

July 18, 2026 at 12:10 PM IST
Vikram-1 First Private Orbital Rocket Launch Live From Sriharikota

LIVE: శ్రీహరికోట నుంచి నింగిలోకి విక్రమ్‌-1 - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

July 18, 2026 at 11:28 AM IST
Virtual Inauguration OF Mangalagiri Railway station :

Live: ఆధునీకరించిన మంగళగిరి రైల్వేస్టేషన్ ప్రారంభోత్సవం - పాల్గొన్న మంత్రి నారా లోకేశ్​ - ప్రత్యక్షప్రసారం

July 17, 2026 at 3:31 PM IST
Credit Outreach Program at Palnadu

Live: పల్నాడు జిల్లాలో రుణమేళా - రుణాలు పంపిణీ చేసిన కేంద్రమంత్రి నిర్మలాసీతారామన్​, సీఎం చంద్రబాబు - ప్రత్యక్షప్రసారం

July 17, 2026 at 12:36 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.