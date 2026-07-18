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LIVE : నేషనల్ ఫిలిం అవార్డుల ప్రకటన - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - NATIONAL FILM AWARDS 2026

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National Film Awards Live (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 18, 2026 at 5:39 PM IST

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72nd NATIONAL FILM AWARDS LIVE : 72వ జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డుల విజేతలను దిల్లీలో ప్రకటిస్తున్నారు. జ్యూరీ సభ్యులకు ముందుగా ఖరారైన ఇతర కార్యక్రమాలు ఉండటం వల్ల ఈ ప్రక్రియ కొంత ఆలస్యమైంది. కాగా 2024లో జనవరి నుంచి డిసెంబర్ దాకా సెన్సార్ అయిన సినిమాలను పరిశీలించి ఈ అవార్డులను ప్రకటించారు. ఇందులో సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ సర్టిఫికేషన్ (CBFC) పొందిన సినిమాలను ఎంపిక చేశారు. భారత్​లో అత్యున్నత చలనచిత్ర పురస్కారంగా భావించే ఈ అవార్డు సినీ రంగంలో ఎంతో ప్రతిష్ఠాత్మకం. ఇందులో ఫీచర్, నాన్ ఫీచర్ చిత్రాలలో నటన, దర్శకత్వం, స్క్రీన్‌ప్లే, సంగీతం, సినిమాటోగ్రఫీ, ఎడిటింగ్, ఇతర సాంకేతిక విభాగాలలో అత్యుత్తమ ప్రతిభను గుర్తించి అవార్డులు ప్రకటించారు. అయితే గతంలో పుష్ప పార్ట్-1 సినిమాలో తన నటనకుగానూ అల్లు అర్జున్ నేషనల్ అవార్డు దక్కించుకున్నారు. దీంతో ఈ ఘనత అందుకున్న తెలుగు తొలి హీరోగా రికార్డు నెలకొల్పారు. ఆ తర్వాత 2024లో వచ్చిన పుష్ప-2తో బన్ని మరో విజయం ఖాతాలో వేసుకున్నారు. అయితే ఈసారి కూడా ఉత్తమ నటుడు విభాగంలో అల్లు అర్జున్ రేసులో ఉన్నారు. ఒకవేళ బన్నీ మరోసారి ఈ పురస్కారానికి ఎంపికైతే మరో రికార్డే అవుతుంది. ప్రస్తుతం అవార్డుల ప్రకటన కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్షంగా వీక్షిద్దాం. 

72nd NATIONAL FILM AWARDS LIVE : 72వ జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డుల విజేతలను దిల్లీలో ప్రకటిస్తున్నారు. జ్యూరీ సభ్యులకు ముందుగా ఖరారైన ఇతర కార్యక్రమాలు ఉండటం వల్ల ఈ ప్రక్రియ కొంత ఆలస్యమైంది. కాగా 2024లో జనవరి నుంచి డిసెంబర్ దాకా సెన్సార్ అయిన సినిమాలను పరిశీలించి ఈ అవార్డులను ప్రకటించారు. ఇందులో సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ సర్టిఫికేషన్ (CBFC) పొందిన సినిమాలను ఎంపిక చేశారు. భారత్​లో అత్యున్నత చలనచిత్ర పురస్కారంగా భావించే ఈ అవార్డు సినీ రంగంలో ఎంతో ప్రతిష్ఠాత్మకం. ఇందులో ఫీచర్, నాన్ ఫీచర్ చిత్రాలలో నటన, దర్శకత్వం, స్క్రీన్‌ప్లే, సంగీతం, సినిమాటోగ్రఫీ, ఎడిటింగ్, ఇతర సాంకేతిక విభాగాలలో అత్యుత్తమ ప్రతిభను గుర్తించి అవార్డులు ప్రకటించారు. అయితే గతంలో పుష్ప పార్ట్-1 సినిమాలో తన నటనకుగానూ అల్లు అర్జున్ నేషనల్ అవార్డు దక్కించుకున్నారు. దీంతో ఈ ఘనత అందుకున్న తెలుగు తొలి హీరోగా రికార్డు నెలకొల్పారు. ఆ తర్వాత 2024లో వచ్చిన పుష్ప-2తో బన్ని మరో విజయం ఖాతాలో వేసుకున్నారు. అయితే ఈసారి కూడా ఉత్తమ నటుడు విభాగంలో అల్లు అర్జున్ రేసులో ఉన్నారు. ఒకవేళ బన్నీ మరోసారి ఈ పురస్కారానికి ఎంపికైతే మరో రికార్డే అవుతుంది. ప్రస్తుతం అవార్డుల ప్రకటన కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్షంగా వీక్షిద్దాం. 

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72ND NATIONAL FILM AWARDS LIVE
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ETV Bharat Telangana Team

ETV Bharat Telangana holds a significant position in both Telugu-speaking states, Andhra Pradesh and Telangana. Building a strong presence in a specific region requires understanding the preferences and interests of the local population, ETV Bharat has successfully managed to do that in the state. Localised, original content that resonates with the culture, language, and aspirations of the people in the region plays a significant role in achieving this....view details

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