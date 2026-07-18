LIVE : నేషనల్ ఫిలిం అవార్డుల ప్రకటన - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - NATIONAL FILM AWARDS 2026
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Published : July 18, 2026 at 5:39 PM IST
72nd NATIONAL FILM AWARDS LIVE : 72వ జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డుల విజేతలను దిల్లీలో ప్రకటిస్తున్నారు. జ్యూరీ సభ్యులకు ముందుగా ఖరారైన ఇతర కార్యక్రమాలు ఉండటం వల్ల ఈ ప్రక్రియ కొంత ఆలస్యమైంది. కాగా 2024లో జనవరి నుంచి డిసెంబర్ దాకా సెన్సార్ అయిన సినిమాలను పరిశీలించి ఈ అవార్డులను ప్రకటించారు. ఇందులో సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ సర్టిఫికేషన్ (CBFC) పొందిన సినిమాలను ఎంపిక చేశారు. భారత్లో అత్యున్నత చలనచిత్ర పురస్కారంగా భావించే ఈ అవార్డు సినీ రంగంలో ఎంతో ప్రతిష్ఠాత్మకం. ఇందులో ఫీచర్, నాన్ ఫీచర్ చిత్రాలలో నటన, దర్శకత్వం, స్క్రీన్ప్లే, సంగీతం, సినిమాటోగ్రఫీ, ఎడిటింగ్, ఇతర సాంకేతిక విభాగాలలో అత్యుత్తమ ప్రతిభను గుర్తించి అవార్డులు ప్రకటించారు. అయితే గతంలో పుష్ప పార్ట్-1 సినిమాలో తన నటనకుగానూ అల్లు అర్జున్ నేషనల్ అవార్డు దక్కించుకున్నారు. దీంతో ఈ ఘనత అందుకున్న తెలుగు తొలి హీరోగా రికార్డు నెలకొల్పారు. ఆ తర్వాత 2024లో వచ్చిన పుష్ప-2తో బన్ని మరో విజయం ఖాతాలో వేసుకున్నారు. అయితే ఈసారి కూడా ఉత్తమ నటుడు విభాగంలో అల్లు అర్జున్ రేసులో ఉన్నారు. ఒకవేళ బన్నీ మరోసారి ఈ పురస్కారానికి ఎంపికైతే మరో రికార్డే అవుతుంది. ప్రస్తుతం అవార్డుల ప్రకటన కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్షంగా వీక్షిద్దాం.
72nd NATIONAL FILM AWARDS LIVE : 72వ జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డుల విజేతలను దిల్లీలో ప్రకటిస్తున్నారు. జ్యూరీ సభ్యులకు ముందుగా ఖరారైన ఇతర కార్యక్రమాలు ఉండటం వల్ల ఈ ప్రక్రియ కొంత ఆలస్యమైంది. కాగా 2024లో జనవరి నుంచి డిసెంబర్ దాకా సెన్సార్ అయిన సినిమాలను పరిశీలించి ఈ అవార్డులను ప్రకటించారు. ఇందులో సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ సర్టిఫికేషన్ (CBFC) పొందిన సినిమాలను ఎంపిక చేశారు. భారత్లో అత్యున్నత చలనచిత్ర పురస్కారంగా భావించే ఈ అవార్డు సినీ రంగంలో ఎంతో ప్రతిష్ఠాత్మకం. ఇందులో ఫీచర్, నాన్ ఫీచర్ చిత్రాలలో నటన, దర్శకత్వం, స్క్రీన్ప్లే, సంగీతం, సినిమాటోగ్రఫీ, ఎడిటింగ్, ఇతర సాంకేతిక విభాగాలలో అత్యుత్తమ ప్రతిభను గుర్తించి అవార్డులు ప్రకటించారు. అయితే గతంలో పుష్ప పార్ట్-1 సినిమాలో తన నటనకుగానూ అల్లు అర్జున్ నేషనల్ అవార్డు దక్కించుకున్నారు. దీంతో ఈ ఘనత అందుకున్న తెలుగు తొలి హీరోగా రికార్డు నెలకొల్పారు. ఆ తర్వాత 2024లో వచ్చిన పుష్ప-2తో బన్ని మరో విజయం ఖాతాలో వేసుకున్నారు. అయితే ఈసారి కూడా ఉత్తమ నటుడు విభాగంలో అల్లు అర్జున్ రేసులో ఉన్నారు. ఒకవేళ బన్నీ మరోసారి ఈ పురస్కారానికి ఎంపికైతే మరో రికార్డే అవుతుంది. ప్రస్తుతం అవార్డుల ప్రకటన కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్షంగా వీక్షిద్దాం.