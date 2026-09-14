విజయవాడలో 72 అడుగుల పంచముఖ మహా గణపతి - ఖైరతాబాద్ తరహాలో భారీ ఏర్పాటు
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 14, 2026 at 7:16 PM IST
Vidhyadharapuram Maha Ganesh : ఖైరతాబాద్ మహా గణపతి తరహాలో విజయవాడ విద్యాధరపురంలో ఏర్పాటు చేసిన 72 అడుగుల భారీ పంచముఖ వరసిద్ధి మహా గణపతి వినాయక చవితి పండుగ సందర్భంగా ప్రత్యేక పూజలు అందుకుంటున్నాడు. ఈ నెల 14 నుంచి 24వ తేదీ వరకు ఉత్సవాలు నిర్వహించనున్నారు. డూండీ గణేష్ సేవా సమితి ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన మహా గణపతికి సేవా సమితి అధ్యక్షుడు రాకేష్ దంపతులు పూజలు చేశారు. పూర్తిగా మట్టి, కొబ్బరిపీచు, జనపనార, కర్రలతో రూపొందించిన ఈ విగ్రహాన్ని చూసేందుకు భక్తులు భారీగా తరలివస్తున్నారు. పంచముఖ మహాగణపతిని ప్రతిష్టించిన ప్రాంగణంలోనే ఓ వైపు యాగశాల, మరోవైపు గోశాలను సైతం నిర్మించారు. నిత్యం 11 రోజుల పాటు గణపతిపూజతో పాటు యజ్ఞాలు, యాగాలు, గోపూజలు నిర్వహించనున్నట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు. ప్రతిష్టించిన చోటే నిమజ్జనం చేసేలా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేయగా నిమజ్జనం అనంతరం ఈ మట్టిని కుండీల్లోకి సేకరించి అందులో విత్తనం నాటి నగర ప్రజలకు పంపిణీ చేయనున్నారు.
Vidhyadharapuram Maha Ganesh : ఖైరతాబాద్ మహా గణపతి తరహాలో విజయవాడ విద్యాధరపురంలో ఏర్పాటు చేసిన 72 అడుగుల భారీ పంచముఖ వరసిద్ధి మహా గణపతి వినాయక చవితి పండుగ సందర్భంగా ప్రత్యేక పూజలు అందుకుంటున్నాడు. ఈ నెల 14 నుంచి 24వ తేదీ వరకు ఉత్సవాలు నిర్వహించనున్నారు. డూండీ గణేష్ సేవా సమితి ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన మహా గణపతికి సేవా సమితి అధ్యక్షుడు రాకేష్ దంపతులు పూజలు చేశారు. పూర్తిగా మట్టి, కొబ్బరిపీచు, జనపనార, కర్రలతో రూపొందించిన ఈ విగ్రహాన్ని చూసేందుకు భక్తులు భారీగా తరలివస్తున్నారు. పంచముఖ మహాగణపతిని ప్రతిష్టించిన ప్రాంగణంలోనే ఓ వైపు యాగశాల, మరోవైపు గోశాలను సైతం నిర్మించారు. నిత్యం 11 రోజుల పాటు గణపతిపూజతో పాటు యజ్ఞాలు, యాగాలు, గోపూజలు నిర్వహించనున్నట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు. ప్రతిష్టించిన చోటే నిమజ్జనం చేసేలా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేయగా నిమజ్జనం అనంతరం ఈ మట్టిని కుండీల్లోకి సేకరించి అందులో విత్తనం నాటి నగర ప్రజలకు పంపిణీ చేయనున్నారు.