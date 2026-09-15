పెద్దపల్లిలో కనువిందు చేస్తున్న 63 అడుగుల భారీ మట్టి వినాయకుడు
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Published : September 15, 2026 at 7:35 PM IST
63 feet Ganesh in Peddapalli : పెద్దపల్లి జిల్లా కేంద్రంలోని ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల మైదానంలో ఏర్పాటు చేసిన 63 అడుగుల భారీ మట్టి గణపతి భక్తులను కనువిందు చేస్తోంది. పెద్దపల్లికి చెందిన ఛత్రపతి యువసేన ఆధ్వర్యంలో యువకులు 33 ఏళ్లుగా గణేశ్ ఉత్సవాలను నిర్వహిస్తున్నారు. ఖైరతాబాద్ గణనాథునికి దీటుగా తమ 63 అడుగుల మట్టి గణపతి ఉంటాడని ఛత్రపతి యువసేన యువకులు చెబుతున్నారు.
'ఖైరతాబాద్ గణపతికి దీటుగా ఏర్పాటు చేసిన భారీ మట్టి గణపతిని తిలకించేందుకు ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలోని అనేక ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు భారీగా తరలి వస్తున్నారు. భక్తులకు ఇబ్బంది లేకుండా అన్ని ఏర్పాట్లు చేశాం. నవ రాత్రుల్లో రోజుకో ప్రత్యేక కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నాం. సహస్ర దీపాలంకరణ, లక్ష పుష్పార్చన, చిడతల రామాయణం, ఒగ్గు కథలు, కళా రూపాలు ప్రదర్శనలు ఉంటాయి. ఐదేళ్లుగా ఎకో ఫ్రెండ్లీ విగ్రహాలే ఏర్పాటు చేస్తున్నాం' - సతీష్, ఛత్రపతి యువసేన అధ్యక్షుడు
63 feet Ganesh in Peddapalli : పెద్దపల్లి జిల్లా కేంద్రంలోని ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల మైదానంలో ఏర్పాటు చేసిన 63 అడుగుల భారీ మట్టి గణపతి భక్తులను కనువిందు చేస్తోంది. పెద్దపల్లికి చెందిన ఛత్రపతి యువసేన ఆధ్వర్యంలో యువకులు 33 ఏళ్లుగా గణేశ్ ఉత్సవాలను నిర్వహిస్తున్నారు. ఖైరతాబాద్ గణనాథునికి దీటుగా తమ 63 అడుగుల మట్టి గణపతి ఉంటాడని ఛత్రపతి యువసేన యువకులు చెబుతున్నారు.
'ఖైరతాబాద్ గణపతికి దీటుగా ఏర్పాటు చేసిన భారీ మట్టి గణపతిని తిలకించేందుకు ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలోని అనేక ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు భారీగా తరలి వస్తున్నారు. భక్తులకు ఇబ్బంది లేకుండా అన్ని ఏర్పాట్లు చేశాం. నవ రాత్రుల్లో రోజుకో ప్రత్యేక కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నాం. సహస్ర దీపాలంకరణ, లక్ష పుష్పార్చన, చిడతల రామాయణం, ఒగ్గు కథలు, కళా రూపాలు ప్రదర్శనలు ఉంటాయి. ఐదేళ్లుగా ఎకో ఫ్రెండ్లీ విగ్రహాలే ఏర్పాటు చేస్తున్నాం' - సతీష్, ఛత్రపతి యువసేన అధ్యక్షుడు