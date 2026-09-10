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మంగినపూడి సముద్ర తీరాన 63 అడుగుల మహా గణనాథుడు - ఉత్సవాలకు శరవేగంగా ఏర్పాట్లు

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మంగినపూడి సముద్ర తీరాన 63 అడుగుల మహా గణనాథుడు - ఉత్సవాలకు శరవేగంగా ఏర్పాట్లు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 10, 2026 at 6:17 PM IST

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63 Feet Mahaganapathi Statue in Krishna District : కృష్ణా జిల్లా మచిలీపట్నంలోని మంగినపూడి సముద్ర తీరాన మహా విజయ గణపతి ఉత్సవాల నిర్వహణకు శరవేగంగా ఏర్పాట్లు పూర్తవుతున్నాయి. 63 అడుగుల ఎత్తుతో వివిధ పవిత్ర ప్రదేశాల నుంచి సేకరించిన మట్టితో గణనాథుని విగ్రహం రూపు దిద్దుకుంటోంది. మహా గణపతితో పాటు ఉభయ రాష్ట్రాల్లోని 4 ప్రముఖ నమూనా ఆలయాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. రోజూ లక్షకు పైగా భక్తులు వస్తారన్న అంచనాతో అవసరమైన వసతులు కల్పిస్తున్నారు. ఉత్సవాలలో భాగంగా ప్రతి రోజూ హోమాలు, ప్రత్యేక పూజలు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నారు.

ఖైరతాబాద్ గణేశ్ విగ్రహాన్ని రూపొందించే శిల్పి రాజేంద్ర పర్యవేక్షణలో మంగినపూడి బీచ్‌లో ఈ భారీ విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఇందుకోసం హైదరాబాద్‌ నుంచి రప్పించిన 10 మంది కార్మికులు ఇనుప ఫ్రేమ్‌ రూపొందించారు. అనంతరం 20 మంది బిహార్‌కు చెందిన కార్మికులు మట్టితో గణపయ్యకు రూపమిచ్చే ఘట్టానికి శ్రీకారం చుట్టారు. శిల్పి రాజేంద్ర నేతృత్వంలో మట్టి విగ్రహ నిర్మాణ పని పూర్తయ్యింది. విగ్రహానికి ఆర్గానిక్‌ రంగులు వేసేందుకు బెంగాల్‌ నుంచి 15 మంది కార్మికులను రంగంలోకి దించారు. ఈనెల 12వ తేదీ ఉదయానికి విగ్రహానికి తుదిరూపం వచ్చే అవకాశముంది. విగ్రహానికి ఎండా వానల నుంచి రక్షణగా 80 అడుగుల ఇనుప రేకుల షెడ్‌ ఏర్పాటు చేశారు. సముద్ర గాలులను తట్టుకునేలా 10 బలమైన రోప్స్‌తో షెడ్‌ను అనుసంధానించారు. విగ్రహ నిర్మాణానికి మట్టిని ఇవ్వాలని పిలుపునివ్వటంతో వేలాదిమంది భక్తులు ఈ పుణ్యక్రతువులో భాగస్వాములయ్యారు.

63 Feet Mahaganapathi Statue in Krishna District : కృష్ణా జిల్లా మచిలీపట్నంలోని మంగినపూడి సముద్ర తీరాన మహా విజయ గణపతి ఉత్సవాల నిర్వహణకు శరవేగంగా ఏర్పాట్లు పూర్తవుతున్నాయి. 63 అడుగుల ఎత్తుతో వివిధ పవిత్ర ప్రదేశాల నుంచి సేకరించిన మట్టితో గణనాథుని విగ్రహం రూపు దిద్దుకుంటోంది. మహా గణపతితో పాటు ఉభయ రాష్ట్రాల్లోని 4 ప్రముఖ నమూనా ఆలయాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. రోజూ లక్షకు పైగా భక్తులు వస్తారన్న అంచనాతో అవసరమైన వసతులు కల్పిస్తున్నారు. ఉత్సవాలలో భాగంగా ప్రతి రోజూ హోమాలు, ప్రత్యేక పూజలు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నారు.

ఖైరతాబాద్ గణేశ్ విగ్రహాన్ని రూపొందించే శిల్పి రాజేంద్ర పర్యవేక్షణలో మంగినపూడి బీచ్‌లో ఈ భారీ విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఇందుకోసం హైదరాబాద్‌ నుంచి రప్పించిన 10 మంది కార్మికులు ఇనుప ఫ్రేమ్‌ రూపొందించారు. అనంతరం 20 మంది బిహార్‌కు చెందిన కార్మికులు మట్టితో గణపయ్యకు రూపమిచ్చే ఘట్టానికి శ్రీకారం చుట్టారు. శిల్పి రాజేంద్ర నేతృత్వంలో మట్టి విగ్రహ నిర్మాణ పని పూర్తయ్యింది. విగ్రహానికి ఆర్గానిక్‌ రంగులు వేసేందుకు బెంగాల్‌ నుంచి 15 మంది కార్మికులను రంగంలోకి దించారు. ఈనెల 12వ తేదీ ఉదయానికి విగ్రహానికి తుదిరూపం వచ్చే అవకాశముంది. విగ్రహానికి ఎండా వానల నుంచి రక్షణగా 80 అడుగుల ఇనుప రేకుల షెడ్‌ ఏర్పాటు చేశారు. సముద్ర గాలులను తట్టుకునేలా 10 బలమైన రోప్స్‌తో షెడ్‌ను అనుసంధానించారు. విగ్రహ నిర్మాణానికి మట్టిని ఇవ్వాలని పిలుపునివ్వటంతో వేలాదిమంది భక్తులు ఈ పుణ్యక్రతువులో భాగస్వాములయ్యారు.

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TAGGED:

63 FEET MAHAGANAPATHI STATUE
63 FEET GANESH STATUE MANGINAPUDI
MANGINAPUDI BEACH
63 అడుగుల మహా గణనాథుడు
63 FEET GANESH STATUE MANGINAPUDI

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