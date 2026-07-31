'ఉత్తరాంధ్ర కలలకు రెక్కలు' - విశాఖ ఆర్కేబీచ్లో 5కే రన్ - విశాఖ ఆర్కే బీచ్లో 5కే రన్
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 31, 2026 at 1:51 PM IST
5K Run Organized As Part Of The Bhogapuram Airport Inauguration At RK Beach Road : భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ ప్రారంభోత్సవంలో భాగంగా విశాఖ ఆర్కే బీచ్లో 5కే రన్ను ఉత్సహంగా నిర్వహించారు. శాప్ ఆధ్వర్యంలో "ఉత్తరాంధ్ర కలలకు రెక్కలు" అనే నినాదంతో ఈ 5కే రన్ను చేపట్టారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే వెలగపూడి రామకృష్ణ బాబు, శాప్ ఛైర్మన్ రవినాయుడు, విశాఖ జాయింట్ కలెక్టర్ విద్యాధరి, విద్యార్థులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా విశాఖ జాయింట్ కలెక్టర్ విద్యాధరి మాట్లాడుతూ, భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ ప్రారంభ వేడుక సందర్భంగా ఆరు జిల్లాల్లో 5కే రన్ నిర్వహించినట్టు చెప్పారు. ప్రజల్ని పెద్ద ఎత్తున మమేకం చేసేలా పలు కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నామన్నారు. అదే విధంగా తూర్పు నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు వెలగపూడి రామకృష్ణ బాబు మాట్లాడుతూ ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల కల సాకారమైంది. భోగాపురం ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ ప్రారంభ వేడుకను పండగలా చేసుకుంటున్నాం. భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ రాకతో ఈ ప్రాంతం ఆర్థికంగా అభివృద్ధి అవుతుందన్నారు. ప్రధాని మోదీ, సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్, మంత్రి నారా లోకేశ్కు ఈ ప్రాంత వాసులంతా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నట్టు చెప్పారు.
5K Run Organized As Part Of The Bhogapuram Airport Inauguration At RK Beach Road : భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ ప్రారంభోత్సవంలో భాగంగా విశాఖ ఆర్కే బీచ్లో 5కే రన్ను ఉత్సహంగా నిర్వహించారు. శాప్ ఆధ్వర్యంలో "ఉత్తరాంధ్ర కలలకు రెక్కలు" అనే నినాదంతో ఈ 5కే రన్ను చేపట్టారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే వెలగపూడి రామకృష్ణ బాబు, శాప్ ఛైర్మన్ రవినాయుడు, విశాఖ జాయింట్ కలెక్టర్ విద్యాధరి, విద్యార్థులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా విశాఖ జాయింట్ కలెక్టర్ విద్యాధరి మాట్లాడుతూ, భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ ప్రారంభ వేడుక సందర్భంగా ఆరు జిల్లాల్లో 5కే రన్ నిర్వహించినట్టు చెప్పారు. ప్రజల్ని పెద్ద ఎత్తున మమేకం చేసేలా పలు కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నామన్నారు. అదే విధంగా తూర్పు నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు వెలగపూడి రామకృష్ణ బాబు మాట్లాడుతూ ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల కల సాకారమైంది. భోగాపురం ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ ప్రారంభ వేడుకను పండగలా చేసుకుంటున్నాం. భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ రాకతో ఈ ప్రాంతం ఆర్థికంగా అభివృద్ధి అవుతుందన్నారు. ప్రధాని మోదీ, సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్, మంత్రి నారా లోకేశ్కు ఈ ప్రాంత వాసులంతా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నట్టు చెప్పారు.