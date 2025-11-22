ETV Bharat / Videos

LIVE : డీజీపీ ఎదుట లొంగిపోయిన మావోయిస్టులు - ప్రత్యక్షప్రసారం - MAOISTS SURRENDER BEFORE DGP

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 22, 2025 at 3:11 PM IST

|

Updated : November 22, 2025 at 3:39 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Maoists Surrender At TG DGP Office In Hyderabad : తెలంగాణ డీజీపీ ఎదుట పలువురు మావోయిస్టులు లొంగిపోయారు. 37 మంది లొంగిపోయారని తెలంగాణ డీజీపీ శివధర్​ రెడ్డి తెలిపారు. వీరిలో మావోయిస్టు అగ్ర నేతలు కూడా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. కొయ్యడ సాంబయ్య, అప్పాస్‌ నారాయణ, ఎర్రాలు తదితరులు ఉన్నారు. ఆ వివరాలను డీజీపీ మీడియాకు వెల్లడిస్తున్నారు. ఇటీవల జరిగిన ఎన్​కౌంటర్లో అగ్రనేత హిడ్మా అతని భార్య రాజే మృతి చెందిన విషయం తెలిసిందే. ఏపీలోని విజయవాడ, ఏలురు, కాకినాడ వంటి నగరాల్లో పోలీసులు తనిఖీలు నిర్వహించగా 50 మందికి పైగా మావోయిస్టులు పట్టుబడటంతో వారిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారి నుంచి ఆయుధాల డంప్​లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఆపరేషన్​ కగార్​లో భాగంగా కేంద్రప్రభుత్వం మావోయిస్టులను వేగంగా అంతం చేయాలని చూస్తుంది. మరోవైపు జనజీవన స్రవంతిలో కలవాలని పిలుపునిస్తుంది. ఈ క్రమంలో అగ్రనేతలు మల్లోజుల వేణుగోపాల్​, ఆశన్న లాంటి వారు పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయిన విషయం విధితమే.

Maoists Surrender At TG DGP Office In Hyderabad : తెలంగాణ డీజీపీ ఎదుట పలువురు మావోయిస్టులు లొంగిపోయారు. 37 మంది లొంగిపోయారని తెలంగాణ డీజీపీ శివధర్​ రెడ్డి తెలిపారు. వీరిలో మావోయిస్టు అగ్ర నేతలు కూడా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. కొయ్యడ సాంబయ్య, అప్పాస్‌ నారాయణ, ఎర్రాలు తదితరులు ఉన్నారు. ఆ వివరాలను డీజీపీ మీడియాకు వెల్లడిస్తున్నారు. ఇటీవల జరిగిన ఎన్​కౌంటర్లో అగ్రనేత హిడ్మా అతని భార్య రాజే మృతి చెందిన విషయం తెలిసిందే. ఏపీలోని విజయవాడ, ఏలురు, కాకినాడ వంటి నగరాల్లో పోలీసులు తనిఖీలు నిర్వహించగా 50 మందికి పైగా మావోయిస్టులు పట్టుబడటంతో వారిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారి నుంచి ఆయుధాల డంప్​లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఆపరేషన్​ కగార్​లో భాగంగా కేంద్రప్రభుత్వం మావోయిస్టులను వేగంగా అంతం చేయాలని చూస్తుంది. మరోవైపు జనజీవన స్రవంతిలో కలవాలని పిలుపునిస్తుంది. ఈ క్రమంలో అగ్రనేతలు మల్లోజుల వేణుగోపాల్​, ఆశన్న లాంటి వారు పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయిన విషయం విధితమే.

Last Updated : November 22, 2025 at 3:39 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

TELANGANA DGP IN HYDERABAD
MAOISTS SURRENDER BEFORE DGP
TOP MAOIST LEADERS
లొంగిపోయిన మావోయిస్టులు
MAOISTS SURRENDER BEFORE DGP

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Telangana Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

Formula E Car Case On Ktr

LIVE : ఫార్ములా ఈ-కార్‌ రేసింగ్‌ కేసు విచారణపై కేటీఆర్​ ప్రెస్​మీట్ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

November 21, 2025 at 12:05 PM IST
Indiramma Saree Distribution Live

LIVE : ఇందిరాగాంధీ జయంతి సందర్భంగా చీరల పంపిణీ కార్యక్రమం

November 19, 2025 at 12:16 PM IST
Sri Sathya Sai Centenary Celebrations Live

LIVE : సత్యసాయి బాబా శత జయంతి వేడుకలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

November 19, 2025 at 10:41 AM IST
CP sajjanar Press Meet on Movie Piracy Case Live

LIVE : ఐబొమ్మ కీలక నిందితుడి అరెస్ట్ వివరాలు వెల్లడిస్తున్న సీపీ సజ్జనార్

November 17, 2025 at 11:39 AM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

21ఏళ్లకే సర్పంచ్​- అత్యంత పిన్న వయస్కురాలిగా ఘనత- శివానీకి పట్టం కట్టిన పల్లెటూరు

సన్​రైజర్స్​ కీలక ప్రకటన- కెప్టెన్​ విషయంలో నో ఛేంజ్​

పైరసీలతో ఏటా సినీ పరిశ్రమకు ఎంత నష్టం కలుగుతుందో తెలుసా?

"ఉమ్రా​ యాత్ర" - ఎలా సాగుతుందో తెలుసుకోండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.