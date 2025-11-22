LIVE : డీజీపీ ఎదుట లొంగిపోయిన మావోయిస్టులు - ప్రత్యక్షప్రసారం - MAOISTS SURRENDER BEFORE DGP
Published : November 22, 2025 at 3:11 PM IST|
Updated : November 22, 2025 at 3:39 PM IST
Maoists Surrender At TG DGP Office In Hyderabad : తెలంగాణ డీజీపీ ఎదుట పలువురు మావోయిస్టులు లొంగిపోయారు. 37 మంది లొంగిపోయారని తెలంగాణ డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి తెలిపారు. వీరిలో మావోయిస్టు అగ్ర నేతలు కూడా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. కొయ్యడ సాంబయ్య, అప్పాస్ నారాయణ, ఎర్రాలు తదితరులు ఉన్నారు. ఆ వివరాలను డీజీపీ మీడియాకు వెల్లడిస్తున్నారు. ఇటీవల జరిగిన ఎన్కౌంటర్లో అగ్రనేత హిడ్మా అతని భార్య రాజే మృతి చెందిన విషయం తెలిసిందే. ఏపీలోని విజయవాడ, ఏలురు, కాకినాడ వంటి నగరాల్లో పోలీసులు తనిఖీలు నిర్వహించగా 50 మందికి పైగా మావోయిస్టులు పట్టుబడటంతో వారిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారి నుంచి ఆయుధాల డంప్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఆపరేషన్ కగార్లో భాగంగా కేంద్రప్రభుత్వం మావోయిస్టులను వేగంగా అంతం చేయాలని చూస్తుంది. మరోవైపు జనజీవన స్రవంతిలో కలవాలని పిలుపునిస్తుంది. ఈ క్రమంలో అగ్రనేతలు మల్లోజుల వేణుగోపాల్, ఆశన్న లాంటి వారు పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయిన విషయం విధితమే.
