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LIVE: తుంగభద్ర కొత్త గేట్ల ప్రారంభోత్సవం - హాజరైన 3 రాష్ట్రాల సీఎంలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - 33 NEW GATES OPENED AT TUNGABHADRA

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33 New Gates Opened At Tungabhadra Dam LIVE (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 25, 2026 at 10:54 AM IST

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Updated : June 25, 2026 at 11:44 AM IST

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33 New Gates Opened At Tungabhadra Dam LIVE: ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, కర్నాటక రాష్ట్రాలకు వర ప్రదాయిని అయిన తుంగభద్ర ప్రాజెక్టు కొత్తగేట్ల అమరికతో సరికొత్త రూపు సంతరించుకుంది. రూ. 51 కోట్ల వ్యయంతో మొత్తం 33 కొత్త గేట్లును ఏర్పాటు చేశారు. వీటిని కర్ణాటక, తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రులు శివకుమార్‌, రేవంత్‌రెడ్డి కేంద్ర మంత్రి సీఆర్‌ పాటిల్‌తో కలిసి సీఎం చంద్రబాబు నేడు ప్రారంభించనున్నారు. కేంద్రమంత్రి సీఆర్​ పాటిల్​ ఈ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. 

3 ఏళ్ల క్రితం నిర్మించిన తుంగభద్ర ప్రాజెక్ట్‌ ఆంధ్రప్రదేశ్‌, కర్ణాటకలో లక్షల ఎకరాలకు,తెలంగాణలో వేల ఎకరాల ఆయకట్టుకు జీవనాడిగా నిలుస్తోంది. ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా వందలాది గ్రామాలకు దాహర్తి తీరుతోంది. ఒక్క ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోనే తుంగభద్ర ప్రాజెక్టు కుడి కాలువ ద్వారా ఉమ్మడి కర్నూలు, అనంతపురం, కడప జిల్లాలో 7లక్షల 20వేల ఎకరాలకు సాగునీరు అందుతోంది. అయితే 2024 ఆగస్టులో వచ్చిన వరద వల్ల ఈ ప్రాజెక్టు స్పిల్‌వేలోని 19వ గేటు కొట్టుకుపోయింది. అప్పటికప్పుడు నీటి వృధాను అడ్డుకునేందుకు సీఎం చంద్రబాబు సూచనతో సీనియర్ ఇంజనీర్ కన్నయ్యనాయుడు నేతృత్వం వహించి స్టాప్‌లాక్ గేటు అమర్చారు. స్పిల్ వే గేట్లు అన్నీ మార్చాలని నేషనల్ డ్యామ్ సేఫ్టీ అథారిటీనివేదిక ఇవ్వడంతో ఆ తర్వాత కాలంలో 33 పాత గేట్లను తొలగించి కొత్తగేట్లను అమర్చారు. 

33 New Gates Opened At Tungabhadra Dam LIVE: ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, కర్నాటక రాష్ట్రాలకు వర ప్రదాయిని అయిన తుంగభద్ర ప్రాజెక్టు కొత్తగేట్ల అమరికతో సరికొత్త రూపు సంతరించుకుంది. రూ. 51 కోట్ల వ్యయంతో మొత్తం 33 కొత్త గేట్లును ఏర్పాటు చేశారు. వీటిని కర్ణాటక, తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రులు శివకుమార్‌, రేవంత్‌రెడ్డి కేంద్ర మంత్రి సీఆర్‌ పాటిల్‌తో కలిసి సీఎం చంద్రబాబు నేడు ప్రారంభించనున్నారు. కేంద్రమంత్రి సీఆర్​ పాటిల్​ ఈ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. 

3 ఏళ్ల క్రితం నిర్మించిన తుంగభద్ర ప్రాజెక్ట్‌ ఆంధ్రప్రదేశ్‌, కర్ణాటకలో లక్షల ఎకరాలకు,తెలంగాణలో వేల ఎకరాల ఆయకట్టుకు జీవనాడిగా నిలుస్తోంది. ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా వందలాది గ్రామాలకు దాహర్తి తీరుతోంది. ఒక్క ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోనే తుంగభద్ర ప్రాజెక్టు కుడి కాలువ ద్వారా ఉమ్మడి కర్నూలు, అనంతపురం, కడప జిల్లాలో 7లక్షల 20వేల ఎకరాలకు సాగునీరు అందుతోంది. అయితే 2024 ఆగస్టులో వచ్చిన వరద వల్ల ఈ ప్రాజెక్టు స్పిల్‌వేలోని 19వ గేటు కొట్టుకుపోయింది. అప్పటికప్పుడు నీటి వృధాను అడ్డుకునేందుకు సీఎం చంద్రబాబు సూచనతో సీనియర్ ఇంజనీర్ కన్నయ్యనాయుడు నేతృత్వం వహించి స్టాప్‌లాక్ గేటు అమర్చారు. స్పిల్ వే గేట్లు అన్నీ మార్చాలని నేషనల్ డ్యామ్ సేఫ్టీ అథారిటీనివేదిక ఇవ్వడంతో ఆ తర్వాత కాలంలో 33 పాత గేట్లను తొలగించి కొత్తగేట్లను అమర్చారు. 

Last Updated : June 25, 2026 at 11:44 AM IST

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CM CHANDRABABU AT TUNGABHADRA
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GATES OPENED AT TUNGABHADRA DAM
33 NEW GATES OPENED AT TUNGABHADRA

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ETV Bharat Andhra Pradesh Team

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