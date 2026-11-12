LIVE: విశాఖలో సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు - ప్రత్యక్షప్రసారం
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 4:24 PM IST
CII Partnership Summit in Visakha Live : విశాఖలో సీఐఐ పెట్టుబడుల సదస్సు ఘనంగా ప్రారంభం అయింది. 12 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడుల ఆకర్షణే లక్ష్యంగా ఎంఓయూలు చేసుకోనున్నారు. సదస్సుకు ముఖ్య అతిథిగా కేంద్ర మంత్రి పీయూష్గోయల్ వచ్చారు. కేంద్ర మంత్రి పీయూష్ గోయల్తో పాటు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్, ఐటీశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ సదస్సును ప్రారంభించారు. వివిధ దేశాల ప్రతినిధులు పెద్ద ఎత్తున సదస్సుకు హాజరయ్యారు. అనంతరం ఏపీ పెవిలియన్, ఎంఎస్ఎంఈ పెవిలియన్లను ప్రముఖులు ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా డిజిటల్ స్క్రీన్ల పై రాష్ట్రంలో పంటల సాగు, పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు ఉన్న అవకాశాలను కేంద్ర మంత్రికి మంత్రి లోకేశ్ వివరించారు. వివిధ రంగాల్లో ఏపీ ప్రగతి, స్వర్ణాంధ్ర విజన్, సోలార్ విద్యుత్ ప్లాంట్ల అభివృద్ధి తదితర అంశాలను చంద్రబాబు మ్యాప్ ద్వారా వివరించారు. ప్రస్తుతం సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
CII Partnership Summit in Visakha Live : విశాఖలో సీఐఐ పెట్టుబడుల సదస్సు ఘనంగా ప్రారంభం అయింది. 12 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడుల ఆకర్షణే లక్ష్యంగా ఎంఓయూలు చేసుకోనున్నారు. సదస్సుకు ముఖ్య అతిథిగా కేంద్ర మంత్రి పీయూష్గోయల్ వచ్చారు. కేంద్ర మంత్రి పీయూష్ గోయల్తో పాటు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్, ఐటీశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ సదస్సును ప్రారంభించారు. వివిధ దేశాల ప్రతినిధులు పెద్ద ఎత్తున సదస్సుకు హాజరయ్యారు. అనంతరం ఏపీ పెవిలియన్, ఎంఎస్ఎంఈ పెవిలియన్లను ప్రముఖులు ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా డిజిటల్ స్క్రీన్ల పై రాష్ట్రంలో పంటల సాగు, పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు ఉన్న అవకాశాలను కేంద్ర మంత్రికి మంత్రి లోకేశ్ వివరించారు. వివిధ రంగాల్లో ఏపీ ప్రగతి, స్వర్ణాంధ్ర విజన్, సోలార్ విద్యుత్ ప్లాంట్ల అభివృద్ధి తదితర అంశాలను చంద్రబాబు మ్యాప్ ద్వారా వివరించారు. ప్రస్తుతం సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.