LIVE : విశాఖలో సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు - ప్రత్యక్షప్రసారం
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 9:49 AM IST
31st CII Partnership Summit in Visakha Live : సాగర తీరంలో పెట్టుబడుల పండుగ జరుగుతోంది. విశాఖ వేదికగా నేడు భాగస్వామ్య సదస్సు ప్రారంభమైంది. 58 దేశాల నుంచి 3,800 మందికిపైగా ప్రతినిధులు తరలివచ్చారు. 5 కీలక రంగాల్లో పెట్టుబడుల ఆకర్షణపై ప్రభుత్వం గురిపెట్టింది. సదస్సులో రూ.12 లక్షల కోట్ల విలువైన 141 ఒప్పందాలు చేసుకోనున్న ప్రభుత్వం అందులో 30 ప్రాజెక్టులకు సంబంధించి వేదికపై నుంచే జీవోలు జారీ చేయనుంది. అయితే సదస్సును కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా ప్రారంభించాల్సి ఉండగా ఆయన పర్యటన రద్దైంది. దీంతో కేంద్ర వాణిజ్య శాఖ మంత్రి పీయూష్ గోయల్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. సీఎం చంద్రబాబు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ పాల్గొన్నారు. సదస్సులో భాగంగా వివిధ సంస్థలతో 141 అవగాహన ఒప్పందాలు కుదుర్చుకునేలా ప్రభుత్వం కసరత్తు చేస్తోంది. తద్వారా 12లక్షల14 వేల కోట్ల పెట్టుబడులు, 2లక్షల 46 వేల మందికి ఉపాధి లభిస్తుందని అంచనా వేస్తున్నారు. భాగస్వామ్య సదస్సుకు అనుబంధంగా ‘ది నెక్స్ట్ లీప్' పేరుతో ఏపీ మహిళాభివృద్ధి సదస్సు కూడా రెండు రోజుల పాటు జరగనుంది.
31st CII Partnership Summit in Visakha Live : సాగర తీరంలో పెట్టుబడుల పండుగ జరుగుతోంది. విశాఖ వేదికగా నేడు భాగస్వామ్య సదస్సు ప్రారంభమైంది. 58 దేశాల నుంచి 3,800 మందికిపైగా ప్రతినిధులు తరలివచ్చారు. 5 కీలక రంగాల్లో పెట్టుబడుల ఆకర్షణపై ప్రభుత్వం గురిపెట్టింది. సదస్సులో రూ.12 లక్షల కోట్ల విలువైన 141 ఒప్పందాలు చేసుకోనున్న ప్రభుత్వం అందులో 30 ప్రాజెక్టులకు సంబంధించి వేదికపై నుంచే జీవోలు జారీ చేయనుంది. అయితే సదస్సును కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా ప్రారంభించాల్సి ఉండగా ఆయన పర్యటన రద్దైంది. దీంతో కేంద్ర వాణిజ్య శాఖ మంత్రి పీయూష్ గోయల్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. సీఎం చంద్రబాబు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ పాల్గొన్నారు. సదస్సులో భాగంగా వివిధ సంస్థలతో 141 అవగాహన ఒప్పందాలు కుదుర్చుకునేలా ప్రభుత్వం కసరత్తు చేస్తోంది. తద్వారా 12లక్షల14 వేల కోట్ల పెట్టుబడులు, 2లక్షల 46 వేల మందికి ఉపాధి లభిస్తుందని అంచనా వేస్తున్నారు. భాగస్వామ్య సదస్సుకు అనుబంధంగా ‘ది నెక్స్ట్ లీప్' పేరుతో ఏపీ మహిళాభివృద్ధి సదస్సు కూడా రెండు రోజుల పాటు జరగనుంది.