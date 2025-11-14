Bihar Election Results 2025

Choose ETV Bharat

30th CII Partnership Summit LIVE From Visakha : నేటి నుంచి రెండురోజుల పాటు విశాఖలో భాగస్వామ్య సదస్సు నిర్వహిస్తున్నారు. ఉప రాష్ట్రపతి రాధాకృష్ణన్‌ ఈ పెట్టుబడుల సదస్సును ప్రారంభించారు. వివిధ దేశాల నుంచి అధిక సంఖ్యలో పారిశ్రామికవేత్తలు తరలివచ్చారు. ఇవాళ( శుక్రవారం) , రేపు (శనివారం) దాదాపు రూ.10 లక్షల కోట్ల విలువైన ఒప్పందాలు జరిగే అవకాశం ఉందని సంబంధిత అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. రెండు రోజులపాటు నాలుగు హాల్స్‌లో 32 సెషన్లుగా ఇది జరుగుతుంది. ప్రధాన హాల్‌లో నిర్వహించే సదస్సు వేదికపై 21 మంది అతిథులు ఉంటారు. ఈ సదస్సులో గవర్నర్ జస్టిస్‌ అబ్దుల్‌ నజీర్‌, సీఎం చంద్రబాబు, పీయూష్‌ గోయల్, రామ్మోహన్‌నాయుడు, పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్, శ్రీనివాసవర్మ, లోకేశ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఏఐ, స్పేస్, గ్రీన్ హైడ్రోజన్, టూరిజం, ఎంఎస్ఎంఈ, ఫైనాన్స్ రంగాలపై చర్చలు జరిపారు. 

తొలి రోజు సదస్సులో డ్రోన్ సిటీ, స్పేస్ సిటీలను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు వర్చువల్​గా ప్రారంభించారు. ఉదయం 11-30 నుంచి 7:30 వరకూ ఏకకాలంలో 25 సెషన్లు జరగనున్నాయి. రాత్రి 8-30 నుంచి హోటల్ రాడిసన్ బ్లూ రిసార్ట్​లో సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం మీకోసం సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు ప్రత్యక్ష ప్రసారం.

