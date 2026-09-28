30 అడుగుల మహాగణపతి విగ్రహం నిమజ్జనం - ప్రత్యేక బందోబస్తు ఏర్పాటు చేసిన పోలీసులు
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 28, 2026 at 11:34 AM IST
30 Feet Ganesh Idol Immersion In Parvati Puram Manyam : పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలోని పాలకొండ, బోనం వీధిలో 30 అడుగుల భారీ మహా గణపతి విగ్రహ నిమజ్జన కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది. 13 రోజుల పాటు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించిన అనంతరం ఆ వేదిక వద్దే విగ్రహ నిమజ్జనం చేపట్టారు. అగ్నిమాపక వాహనం ద్వారా మట్టి విగ్రహంపై నీటిని చల్లారు. ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా పోలీసులు ప్రత్యేక భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు. మండపంలోనే విగ్రహ నిమజ్జనం జరుగుతుండగా భక్తులు ఊరేగింపులో పాల్గొన్నారు. పూజలు, గణేశుడి నిమజ్జన కార్యక్రమాలు విజయవంతంగా ముగియడంతో భక్తులు ఆనందంతో నృత్యం చేశారు. ఈ ప్రక్రియలో ఎటువంటి అంతరాయం కలగకుండా ఉండేందుకు, విగ్రహం చుట్టూ తాళ్లతో కంచెను ఏర్పాటు చేసి ప్రజల రాకపోకలను నియంత్రించారు. విగ్రహం మట్టితో తయారు చేసి ఉండటంతో, అగ్నిమాపక వాహనానికి అనుసంధానించిన పైపుల ద్వారా నిమజ్జన ప్రక్రియను నిర్వహించారు.
30 Feet Ganesh Idol Immersion In Parvati Puram Manyam : పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలోని పాలకొండ, బోనం వీధిలో 30 అడుగుల భారీ మహా గణపతి విగ్రహ నిమజ్జన కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది. 13 రోజుల పాటు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించిన అనంతరం ఆ వేదిక వద్దే విగ్రహ నిమజ్జనం చేపట్టారు. అగ్నిమాపక వాహనం ద్వారా మట్టి విగ్రహంపై నీటిని చల్లారు. ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా పోలీసులు ప్రత్యేక భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు. మండపంలోనే విగ్రహ నిమజ్జనం జరుగుతుండగా భక్తులు ఊరేగింపులో పాల్గొన్నారు. పూజలు, గణేశుడి నిమజ్జన కార్యక్రమాలు విజయవంతంగా ముగియడంతో భక్తులు ఆనందంతో నృత్యం చేశారు. ఈ ప్రక్రియలో ఎటువంటి అంతరాయం కలగకుండా ఉండేందుకు, విగ్రహం చుట్టూ తాళ్లతో కంచెను ఏర్పాటు చేసి ప్రజల రాకపోకలను నియంత్రించారు. విగ్రహం మట్టితో తయారు చేసి ఉండటంతో, అగ్నిమాపక వాహనానికి అనుసంధానించిన పైపుల ద్వారా నిమజ్జన ప్రక్రియను నిర్వహించారు.