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హైకోర్టులో ముగ్గురు అదనపు న్యాయమూర్తుల ప్రమాణ స్వీకారం - 3 ADDITIONAL JUDGES SWORN IN AP HC

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హైకోర్టులో ముగ్గురు అదనపు న్యాయమూర్తుల ప్రమాణ స్వీకారం (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 6, 2026 at 3:40 PM IST

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3 Additional Judges Sworn in AP High Court: ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నత న్యాయస్థానంలో ముగ్గురు అదనపు న్యాయమూర్తులుగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. హైకోర్టు అదనపు న్యాయమూర్తులుగా సునీత గంధం, ఆలపాటి గిరిధర్, పురుషోత్తమ్ కుమార్ చింతలపూడి అలియాస్ సీహెచ్ పురుషోత్తమ కుమార్ ప్రమాణం చేశారు. అదనపు న్యాయమూర్తులతో ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ లీసా గిల్ ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు. ముగ్గురు అదనపు జడ్జిల నియామకానికి రాష్ట్రపతి ఆమోదముద్ర వేయడంతో కేంద్ర న్యాయశాఖ అధికారికంగా నోటిఫికేషన్‌ జారీ చేసింది. ఈ నియామకాలతో హైకోర్టులో మొత్తం న్యాయమూర్తుల సంఖ్య 29 నుంచి 32కు చేరింది.

ఆంధ్రప్రదేశ్‌ హైకోర్టులో కొత్తగా మూడు న్యాయమూర్తుల పోస్టుల భర్తీ కోసం సుప్రీంకోర్టు కొలీజియం ముగ్గురు న్యాయాధికారుల పేర్లను కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సిఫార్సు చేసింది. 5 పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయి. అందులో మూడు పోస్టుల భర్తీకి అవసరమైన కార్యాచరణను కొలీజియం చేపట్టింది. మరోవైపు ప్రస్తుతం ఉన్న న్యాయమూర్తుల్లో జస్టిస్‌ చీకటి మానవేంద్రనాథ్‌రాయ్‌ ఈ నెల 20న, జస్టిస్‌ గన్నమనేని రామకృష్ణప్రసాద్‌ 27న పదవీ విరమణ చేయనున్నారు. 

3 Additional Judges Sworn in AP High Court: ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నత న్యాయస్థానంలో ముగ్గురు అదనపు న్యాయమూర్తులుగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. హైకోర్టు అదనపు న్యాయమూర్తులుగా సునీత గంధం, ఆలపాటి గిరిధర్, పురుషోత్తమ్ కుమార్ చింతలపూడి అలియాస్ సీహెచ్ పురుషోత్తమ కుమార్ ప్రమాణం చేశారు. అదనపు న్యాయమూర్తులతో ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ లీసా గిల్ ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు. ముగ్గురు అదనపు జడ్జిల నియామకానికి రాష్ట్రపతి ఆమోదముద్ర వేయడంతో కేంద్ర న్యాయశాఖ అధికారికంగా నోటిఫికేషన్‌ జారీ చేసింది. ఈ నియామకాలతో హైకోర్టులో మొత్తం న్యాయమూర్తుల సంఖ్య 29 నుంచి 32కు చేరింది.

ఆంధ్రప్రదేశ్‌ హైకోర్టులో కొత్తగా మూడు న్యాయమూర్తుల పోస్టుల భర్తీ కోసం సుప్రీంకోర్టు కొలీజియం ముగ్గురు న్యాయాధికారుల పేర్లను కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సిఫార్సు చేసింది. 5 పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయి. అందులో మూడు పోస్టుల భర్తీకి అవసరమైన కార్యాచరణను కొలీజియం చేపట్టింది. మరోవైపు ప్రస్తుతం ఉన్న న్యాయమూర్తుల్లో జస్టిస్‌ చీకటి మానవేంద్రనాథ్‌రాయ్‌ ఈ నెల 20న, జస్టిస్‌ గన్నమనేని రామకృష్ణప్రసాద్‌ 27న పదవీ విరమణ చేయనున్నారు. 

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3 ADDITIONAL JUDGES
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3 ADDITIONAL JUDGES IN AP HC
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3 ADDITIONAL JUDGES SWORN IN AP HC

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ETV Bharat Andhra Pradesh Team

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