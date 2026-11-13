LIVE : విశాఖలో రెండో రోజు సీఐఐ సదస్సు - ప్రత్యక్షప్రసారం
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 10:21 AM IST
Day-2 CII Partnership Summit Live : సాగర తీరంలో పెట్టుబడుల పండుగ జరుగుతోంది. విశాఖ వేదికగా నేడు రెండో రోజు భాగస్వామ్య సదస్సు ప్రారంభమైంది. ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్న ఈ భాగస్వామ్య సదస్సులో తొలిరోజే రూ.5లక్షల84 వేల 335 కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు వివిధ సంస్థలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో అవగాహనా ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్నాయి. వాటిద్వారా లక్షా 7 వేల మందికి ఉపాధి లభించనుంది. వాటిలో 73 సంస్థలు 5లక్షల 35 వేల 113 కోట్ల పెట్టుబడులకు MOUకుదుర్చుకుంటే ప్రభుత్వం గతంలో అనుమతించిన 15 సంస్థల ప్రతిపాదనలకు జీవోలు ఇవ్వడం ద్వారా రూ.49,242 కోట్ల పెట్టుబడులు రానున్నాయి. జనరల్ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ రంగంలో రూ.3లక్షల 57 వేల 386 కోట్ల విలువైన పెట్టుబడులకు సంబంధించి 23 ఎంవోయూలు కుదిరాయి. రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో రూ.2లక్షల 73 వేల కోట్ల పెట్టుబడులు, రష్మి మెటలర్జికల్ ఇండస్ట్రీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ శ్రీకాకుళం జిల్లాలో రూ.18,500 కోట్లు, కడపలో జేఎస్డబ్ల్యూ రూ.15 వేల కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ప్రభుత్వంతో ఒప్పందాలు చేసుకున్నాయి. నేడు ముగింపు కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా భారత ఉపరాష్ట్రపతి సి.పి రాధాకృష్ణన్ హాజరయ్యారు. ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
Day-2 CII Partnership Summit Live : సాగర తీరంలో పెట్టుబడుల పండుగ జరుగుతోంది. విశాఖ వేదికగా నేడు రెండో రోజు భాగస్వామ్య సదస్సు ప్రారంభమైంది. ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్న ఈ భాగస్వామ్య సదస్సులో తొలిరోజే రూ.5లక్షల84 వేల 335 కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు వివిధ సంస్థలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో అవగాహనా ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్నాయి. వాటిద్వారా లక్షా 7 వేల మందికి ఉపాధి లభించనుంది. వాటిలో 73 సంస్థలు 5లక్షల 35 వేల 113 కోట్ల పెట్టుబడులకు MOUకుదుర్చుకుంటే ప్రభుత్వం గతంలో అనుమతించిన 15 సంస్థల ప్రతిపాదనలకు జీవోలు ఇవ్వడం ద్వారా రూ.49,242 కోట్ల పెట్టుబడులు రానున్నాయి. జనరల్ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ రంగంలో రూ.3లక్షల 57 వేల 386 కోట్ల విలువైన పెట్టుబడులకు సంబంధించి 23 ఎంవోయూలు కుదిరాయి. రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో రూ.2లక్షల 73 వేల కోట్ల పెట్టుబడులు, రష్మి మెటలర్జికల్ ఇండస్ట్రీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ శ్రీకాకుళం జిల్లాలో రూ.18,500 కోట్లు, కడపలో జేఎస్డబ్ల్యూ రూ.15 వేల కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ప్రభుత్వంతో ఒప్పందాలు చేసుకున్నాయి. నేడు ముగింపు కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా భారత ఉపరాష్ట్రపతి సి.పి రాధాకృష్ణన్ హాజరయ్యారు. ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.