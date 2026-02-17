ఈ శునకాలు చూస్తే వదలం - వాసన పడితే ఆగవు - TRAINED DOGS PASSING OUT PARADE
Published : February 17, 2026 at 4:26 PM IST
Trained Dogs Passing Out Parade In Hyderabad : హైదరాబాద్ మొయినాబాద్లో ఐఐటిఏ జాగిలాల శిక్షణ కేంద్రంలో శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్న 25వ బ్యాచ్కు చెందిన దాదాపు 76 శునకాలు కవాతు ప్రదర్శన నిర్వహించాయి. జాగిలాల హ్యాండలర్స్ శునకాలతో పరేడ్ చేయించారు. శిక్షణ కేంద్రం ఏర్పడినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు 990 జాగిలాలు ఇక్కడ శిక్షణ పొందాయి. దాదాపు 1300 మంది హ్యాండ్లర్స్ కూడా ఈ కేంద్రంలో తర్ఫీదు పొందారు. 76 జాగిలాలలో అత్యధికంగా 28 లాబ్రడార్, 27 జర్మన్ షెపర్డు, 15 బెల్జియమ్ మెలినోయిస్, 2 కోకర్ స్పానియల్ రకానికి చెందిన జాతులున్నాయి. ఆయా జాగిలాలను వరంగల్, రామగుండం, కరీంనగర్, ఖమ్మం, నిజామాబాద్, మెదక్, నల్గొండ, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, మహబూబాబాద్, తదితర జిల్లాలతో పాటు రాచకొండ కమిషనరేట్, గ్రేహౌండ్స్ విభాగాల్లో విధులు నిర్వహించనున్నాయి. జాగిలాల ప్రదర్శన చూపరులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంది. ఈ కార్యక్రమంలో ఐఎస్డబ్ల్యు ఓఎస్డీ కమలాసన్రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
