ETV Bharat / Videos

ఈ శునకాలు చూస్తే వదలం - వాసన పడితే ఆగవు - TRAINED DOGS PASSING OUT PARADE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
పోలీసు జాగిలాల పాసింగ్ అవుట్ పరేడ్ - విధుల్లోకి కొత్త 76 శునకాలు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 17, 2026 at 4:26 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Trained Dogs Passing Out Parade In Hyderabad : హైదరాబాద్ మొయినాబాద్‌లో ఐఐటిఏ జాగిలాల శిక్షణ కేంద్రంలో శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్న 25వ బ్యాచ్‌కు చెందిన దాదాపు 76 శునకాలు కవాతు ప్రదర్శన నిర్వహించాయి. జాగిలాల హ్యాండలర్స్‌ శునకాలతో పరేడ్‌ చేయించారు. శిక్షణ కేంద్రం ఏర్పడినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు 990 జాగిలాలు ఇక్కడ శిక్షణ పొందాయి. దాదాపు 1300 మంది హ్యాండ్‌లర్స్‌ కూడా ఈ కేంద్రంలో తర్ఫీదు పొందారు. 76 జాగిలాలలో అత్యధికంగా 28 లాబ్రడార్‌, 27 జర్మన్‌ షెపర్డు, 15 బెల్జియమ్‌ మెలినోయిస్‌, 2 కోకర్‌ స్పానియల్‌ రకానికి చెందిన జాతులున్నాయి. ఆయా జాగిలాలను వరంగల్​, రామగుండం, కరీంనగర్​, ఖమ్మం, నిజామాబాద్​, మెదక్​, నల్గొండ, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, మహబూబాబాద్‌, తదితర జిల్లాలతో పాటు రాచకొండ కమిషనరేట్‌, గ్రేహౌండ్స్‌ విభాగాల్లో విధులు నిర్వహించనున్నాయి.  జాగిలాల ప్రదర్శన చూపరులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంది. ఈ కార్యక్రమంలో ఐఎస్‌డబ్ల్యు ఓఎస్‌డీ కమలాసన్‌రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు.

Trained Dogs Passing Out Parade In Hyderabad : హైదరాబాద్ మొయినాబాద్‌లో ఐఐటిఏ జాగిలాల శిక్షణ కేంద్రంలో శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్న 25వ బ్యాచ్‌కు చెందిన దాదాపు 76 శునకాలు కవాతు ప్రదర్శన నిర్వహించాయి. జాగిలాల హ్యాండలర్స్‌ శునకాలతో పరేడ్‌ చేయించారు. శిక్షణ కేంద్రం ఏర్పడినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు 990 జాగిలాలు ఇక్కడ శిక్షణ పొందాయి. దాదాపు 1300 మంది హ్యాండ్‌లర్స్‌ కూడా ఈ కేంద్రంలో తర్ఫీదు పొందారు. 76 జాగిలాలలో అత్యధికంగా 28 లాబ్రడార్‌, 27 జర్మన్‌ షెపర్డు, 15 బెల్జియమ్‌ మెలినోయిస్‌, 2 కోకర్‌ స్పానియల్‌ రకానికి చెందిన జాతులున్నాయి. ఆయా జాగిలాలను వరంగల్​, రామగుండం, కరీంనగర్​, ఖమ్మం, నిజామాబాద్​, మెదక్​, నల్గొండ, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, మహబూబాబాద్‌, తదితర జిల్లాలతో పాటు రాచకొండ కమిషనరేట్‌, గ్రేహౌండ్స్‌ విభాగాల్లో విధులు నిర్వహించనున్నాయి.  జాగిలాల ప్రదర్శన చూపరులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంది. ఈ కార్యక్రమంలో ఐఎస్‌డబ్ల్యు ఓఎస్‌డీ కమలాసన్‌రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

TRAINED DOGS PARADE IN HYDERABAD
PASSING OUT PARADE OF TRAINED DOGS
TRAINED DOGS PASSING OUT PARADE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Telangana Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

10,000 Mangroves Planted in Sundarbans

సుందర్​ బన్​లో కేసీఆర్​ పుట్టినరోజు వేడుకలు - 10వేల మొక్కలు నాటించిన సంతోష్

February 17, 2026 at 2:51 PM IST
Malla Reddy Stage Show At Shiv Ratri Event

సీఎం కావాలంటే ముందుగా జైలుకు వెళ్లాలి : మల్లారెడ్డితో మహాదేవుడు

February 16, 2026 at 4:20 PM IST
Peddapatnam Mahotsavam at Mallanna Temple

వైభవంగా కొమురవెళ్లి మల్లన్న స్వామి పెద్దపట్నం మహోత్సవం

February 16, 2026 at 12:48 PM IST
Shiva Painting By Girl In Hyderabad

ఈ చిన్నారి టాలెంట్​కు ఎవరైనా ఫిదా అవ్వాల్సిందే - 12నిమిషాల 44 సెకండ్లలోనే శివుడి చిత్రపటాన్ని గీసిన బాలిక

February 15, 2026 at 10:29 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.