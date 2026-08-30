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లక్ష రూపాయల మొక్క కావాలా? - నర్సరీ మేళాకు రండి

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అట్టహాసంగా 20వ 'గ్రాండ్ నర్సరీ మేళా' (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 30, 2026 at 8:03 PM IST

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20th Grand Nursery Mela in Hyderabad City : ఆలిండియా హార్టికల్చర్, అగ్రికల్చర్ షోకు సందర్శకుల తాకిడి పెరిగింది. హైదరాబాద్​ నగరంలో 20 వ గ్రాండ్‌ నర్సరీ మేళా రేపు ముగియునుంది. ఇవాళ ఆదివారం కావడంతో సందర్శకులతో నర్సరీ మేళా రద్దీగా మారింది. ఈ 20వ గ్రాండ్ నర్సరీ మేళాలో దేశవ్యాప్తంగా వివిధ ప్రాంతాల నుంచి 100కు పైగా స్టాళ్లు ఏర్పాటు చేశారు. వంద రూపాయల మొక్కల నుంచి లక్ష రూపాయల విలువ చేసే మొక్కలు ఉన్నాయి. వాటిల్లో మెడిసినల్ ప్లాంట్స్, ఇండోర్, అవుట్‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌డోర్ ప్లాంట్స్, అలంకరణ మొక్కలు, పూల మొక్కలు, పండ్లు, కూరగాయల మొక్కలు, వివిధ రకాల కుండీలు, కంపోస్ట్ తదితర ఉత్పత్తులు అన్నీ ఒకే వేదికపై కొనుగోలు చేసే అవకాశాన్ని హార్టికల్చర్ శాఖ కల్పించింది. ఉత్సాహంగా నగరవాసులు మొక్కలు కొనుగోలు చేశారు. ఈ నెల 27 ప్రారంభమైన నర్సరీ మేళా రేపు ముగియనుంది. రేపు కూడా రద్దీ కొనసాగుతుందని నిర్వాహకులు భావిస్తున్నారు. 

20th Grand Nursery Mela in Hyderabad City : ఆలిండియా హార్టికల్చర్, అగ్రికల్చర్ షోకు సందర్శకుల తాకిడి పెరిగింది. హైదరాబాద్​ నగరంలో 20 వ గ్రాండ్‌ నర్సరీ మేళా రేపు ముగియునుంది. ఇవాళ ఆదివారం కావడంతో సందర్శకులతో నర్సరీ మేళా రద్దీగా మారింది. ఈ 20వ గ్రాండ్ నర్సరీ మేళాలో దేశవ్యాప్తంగా వివిధ ప్రాంతాల నుంచి 100కు పైగా స్టాళ్లు ఏర్పాటు చేశారు. వంద రూపాయల మొక్కల నుంచి లక్ష రూపాయల విలువ చేసే మొక్కలు ఉన్నాయి. వాటిల్లో మెడిసినల్ ప్లాంట్స్, ఇండోర్, అవుట్‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌డోర్ ప్లాంట్స్, అలంకరణ మొక్కలు, పూల మొక్కలు, పండ్లు, కూరగాయల మొక్కలు, వివిధ రకాల కుండీలు, కంపోస్ట్ తదితర ఉత్పత్తులు అన్నీ ఒకే వేదికపై కొనుగోలు చేసే అవకాశాన్ని హార్టికల్చర్ శాఖ కల్పించింది. ఉత్సాహంగా నగరవాసులు మొక్కలు కొనుగోలు చేశారు. ఈ నెల 27 ప్రారంభమైన నర్సరీ మేళా రేపు ముగియనుంది. రేపు కూడా రద్దీ కొనసాగుతుందని నిర్వాహకులు భావిస్తున్నారు. 

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TAGGED:

HYDERABAD NURSERY MELA
GRAND NURSERY MELA IN HYDERABAD
హైదరాబాద్​లో నర్సరీ మేళా
20TH GRAND NURSERY MELA

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