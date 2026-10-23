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ప్రకాశం బ్యారేజి వద్ద జంట కొండచిలువల కలకలం

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ప్రకాశం బ్యారేజి వద్ద జంట కొండచిలువల కలకలం (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 23, 2026 at 9:44 PM IST

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2 Python hulchul at Prakasam Barrage: విజయవాడ ప్రకాశం బ్యారేజి వద్ద జలవనరుల శాఖ సెక్షన్ కార్యాలయంలో జంట కొండచిలువలు కలకలం రేపాయి. ఆనకట్ట సెక్షన్ కార్యాలయ గోడౌన్ తలుపులను సిబ్బంది తెరవగా రెండు కొండ చిలువలు కనిపించాయి. ఒక్కసారిగా భయాందోళన చెందిన సిబ్బంది అటవీ సిబ్బంది, స్నేక్ క్యాచర్‌కు సమాచారం అందించారు. స్నేక్ క్యాచర్ ముని జంట కొండచిలువలను పట్టుకున్నారు. ఒకటి ఏడు అడుగులు ఉండగా మరొకటి 12 అడుగులు ఉందని తెలిపారు. కొండ చిలువలను సమీప అటవీ ప్రాంతంలో వదిలిపెడతామని ఫారెస్ట్ అధికారులు తెలిపారు.

ఒకేసారి రెండు కొండచిలువలు కనిపించడంతో స్థానికులు సైతం భయాందోళనలకు గురయ్యారు. ఆ ప్రాంతంలో మరిన్ని కొండచిలువలు ఉండి ఉంటాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. కొండచిలువ కనిపిస్తే వెంటనే స్నేక్​ క్యాచర్​ సహా అటవీ అధికారులకు సమాచారం అందించాలని అధికారులు సూచించారు. వాటి దగ్గరకు వెళ్లి ప్రాణాలమీదకు తెచ్చుకోవద్దని హెచ్చరించారు. ఎప్పటికప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించారు.

2 Python hulchul at Prakasam Barrage: విజయవాడ ప్రకాశం బ్యారేజి వద్ద జలవనరుల శాఖ సెక్షన్ కార్యాలయంలో జంట కొండచిలువలు కలకలం రేపాయి. ఆనకట్ట సెక్షన్ కార్యాలయ గోడౌన్ తలుపులను సిబ్బంది తెరవగా రెండు కొండ చిలువలు కనిపించాయి. ఒక్కసారిగా భయాందోళన చెందిన సిబ్బంది అటవీ సిబ్బంది, స్నేక్ క్యాచర్‌కు సమాచారం అందించారు. స్నేక్ క్యాచర్ ముని జంట కొండచిలువలను పట్టుకున్నారు. ఒకటి ఏడు అడుగులు ఉండగా మరొకటి 12 అడుగులు ఉందని తెలిపారు. కొండ చిలువలను సమీప అటవీ ప్రాంతంలో వదిలిపెడతామని ఫారెస్ట్ అధికారులు తెలిపారు.

ఒకేసారి రెండు కొండచిలువలు కనిపించడంతో స్థానికులు సైతం భయాందోళనలకు గురయ్యారు. ఆ ప్రాంతంలో మరిన్ని కొండచిలువలు ఉండి ఉంటాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. కొండచిలువ కనిపిస్తే వెంటనే స్నేక్​ క్యాచర్​ సహా అటవీ అధికారులకు సమాచారం అందించాలని అధికారులు సూచించారు. వాటి దగ్గరకు వెళ్లి ప్రాణాలమీదకు తెచ్చుకోవద్దని హెచ్చరించారు. ఎప్పటికప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించారు.

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TAGGED:

2 PYTHON HULCHUL
PYTHON HULCHUL AT PRAKASAM BARRAGE
2 PYTHONS AT PRAKASAM BARRAGE
PYTHON HULCHUL
ప్రకాశం బ్యారేజీ వద్ద కొండచిలువ

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