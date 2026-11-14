ETV Bharat / Videos

2 నెలల చిన్నారికి 7 సెం.మీ పొడవు జుట్టు - బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్​లో చోటు

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
2 నెలల బుజ్జాయి జుట్టుతో వరల్డ్ రికార్డు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 14, 2026 at 5:24 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Anakapalle 2 Month old Baby Long Hair Record : అనకాపల్లి జిల్లాకు చెందిన సుమారు రెండు నెలల వయసున్న చిన్నారి ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందింది. పుట్టుకతో వచ్చిన సహజమైన జుట్టుతో ప్రపంచ రికార్డు సాధించింది. మునగపాక మండలం ఉమ్మలాడకు చెందిన సందీప్‌ దొర, భవాని దంపతులకు ఈ ఏడాది సెప్టెంబరు 18న కుమార్తె దియ్య యశిక శ్రీ జన్మించింది. నెలరోజుల వయసులోనే చిన్నారికి 6 నుంచి 7 సెంటీ మీటర్ల పొడవుతో జుట్టు పెరిగింది. ఆ వయసుతో పోలిస్తే పెరిగిన జట్టు 6 రెట్లు అధికం. దీంతో కుటుంబ సభ్యులు బుక్‌ఆఫ్‌ వరల్డ్‌ రికార్డ్స్‌కు ప్రతిపాదనను పంపారు. సంస్థ ప్రతినిధులు వివరాలు అన్నీ పరిశీలించి చిన్నారి యాషిక శ్రీ పేరుతో రికార్డు నమోదు చేస్తూ అక్టోబరు 19న ధ్రువపత్రం పంపించారు. చిన్నారి పేరుతో అరుదైన రికార్డు నమోదు కావడంతో కుటుంబ సభ్యులతో పాటు ఉమ్మలాడ గ్రామస్థులు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. 

Anakapalle 2 Month old Baby Long Hair Record : అనకాపల్లి జిల్లాకు చెందిన సుమారు రెండు నెలల వయసున్న చిన్నారి ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందింది. పుట్టుకతో వచ్చిన సహజమైన జుట్టుతో ప్రపంచ రికార్డు సాధించింది. మునగపాక మండలం ఉమ్మలాడకు చెందిన సందీప్‌ దొర, భవాని దంపతులకు ఈ ఏడాది సెప్టెంబరు 18న కుమార్తె దియ్య యశిక శ్రీ జన్మించింది. నెలరోజుల వయసులోనే చిన్నారికి 6 నుంచి 7 సెంటీ మీటర్ల పొడవుతో జుట్టు పెరిగింది. ఆ వయసుతో పోలిస్తే పెరిగిన జట్టు 6 రెట్లు అధికం. దీంతో కుటుంబ సభ్యులు బుక్‌ఆఫ్‌ వరల్డ్‌ రికార్డ్స్‌కు ప్రతిపాదనను పంపారు. సంస్థ ప్రతినిధులు వివరాలు అన్నీ పరిశీలించి చిన్నారి యాషిక శ్రీ పేరుతో రికార్డు నమోదు చేస్తూ అక్టోబరు 19న ధ్రువపత్రం పంపించారు. చిన్నారి పేరుతో అరుదైన రికార్డు నమోదు కావడంతో కుటుంబ సభ్యులతో పాటు ఉమ్మలాడ గ్రామస్థులు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. 

For All Latest Updates

TAGGED:

2 MONTHS BABY WORLD RECORD
2 MONTHS BABY LONG HAIR RECORD
ANAKAPALLE BABY LONG HAIR RECORD

ఇలాంటి కథనాలు

Sadar Festival In Mangalagiri

మంగళగిరిలో సదర్‌ - పాల్గొన్న బీఆర్ఎస్‌ నేత తలసాని శ్రీనివాస్‌ యాదవ్‌

November 14, 2026 at 2:58 PM IST
Street Bull Fight On Road

నడిరోడ్డుపై రెండు ఆంబోతుల వీరంగం - భయాందోళనకు గురైన స్థానికులు

November 14, 2026 at 2:48 PM IST
Interesting Incident in Rana and Lokesh Podcast

లోకేశ్​ సింప్లిసిటీకి నెటిజన్లు ఫిదా - రానా చాట్​లో ఇంట్రెస్టింగ్​ ఇన్సిడెంట్​

November 14, 2026 at 2:44 PM IST
Crocodile Spotted in Garnipudi Village Pond

గర్నెపూడి చెరువులో మొసలి కలకలం - భయాందోళనలో గ్రామస్థులు

November 14, 2026 at 12:06 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.