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20 మంది గురుకుల పాఠశాల విద్యార్థులకు అస్వస్థత

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20 మంది గురుకుల పాఠశాల విద్యార్థులకు అస్వస్థత (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 27, 2026 at 10:46 AM IST

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Students Fell Seriously Ill After Eating Egg Curry in Kadapa District: కోడిగుడ్డు కూర తిన్న విద్యార్థులు తీవ్ర అస్వస్థతకు గురైన ఘటన కడప జిల్లాలో జరిగింది. తొండూరు గురుకుల పాఠశాలలో విద్యార్థినిలు కడుపునొప్పి, విరేచనాలతో బాధపడుతుండగా వైద్యులు చికిత్స అందించారు. 18 మంది 7, 8, 9 తరగతుల విద్యార్థినులు అస్వస్థతకు గురయ్యారని అధికారులు తెలిపారు. పులివెందుల ఆర్​డీఓ చిన్నయ్య, ఎమ్మెల్సీ రామ్ గోపాల్ రెడ్డి విద్యార్థినులను పరామర్శించారు. విద్యార్థినిలు కోలుకున్నారని ఎవరికీ ఎలాంటి ప్రమాదం లేదని అధికారులు తెలిపారు. 

కాంట్రాక్ట్​ సరఫరాదారులు అత్యాశతో హస్టల్స్​కు సరైన ఆహార పదార్థాలు పంపించడం లేదు. వారిపై చర్యలు తీసుకంటామని ఎమ్మెల్సీ భూమిరెడ్డి రాంగోపాల్ రెడ్డి వివరించారు. వసతి గృహాల్లోని వంట గదుల్లో సరైన హైజీన్​ పాటించడం లేదని భూమిరెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. విద్యార్థినిలు కడుపునొప్పి, విరేచనాలతో బాధపడుతుండడం దారుణమన్నారు. వారికి సరైన చికిత్స అందిచాలని వైద్యులకు సూచించారు. బాధ్యులపై చర్యలు తప్పవన్నారు.

Students Fell Seriously Ill After Eating Egg Curry in Kadapa District: కోడిగుడ్డు కూర తిన్న విద్యార్థులు తీవ్ర అస్వస్థతకు గురైన ఘటన కడప జిల్లాలో జరిగింది. తొండూరు గురుకుల పాఠశాలలో విద్యార్థినిలు కడుపునొప్పి, విరేచనాలతో బాధపడుతుండగా వైద్యులు చికిత్స అందించారు. 18 మంది 7, 8, 9 తరగతుల విద్యార్థినులు అస్వస్థతకు గురయ్యారని అధికారులు తెలిపారు. పులివెందుల ఆర్​డీఓ చిన్నయ్య, ఎమ్మెల్సీ రామ్ గోపాల్ రెడ్డి విద్యార్థినులను పరామర్శించారు. విద్యార్థినిలు కోలుకున్నారని ఎవరికీ ఎలాంటి ప్రమాదం లేదని అధికారులు తెలిపారు. 

కాంట్రాక్ట్​ సరఫరాదారులు అత్యాశతో హస్టల్స్​కు సరైన ఆహార పదార్థాలు పంపించడం లేదు. వారిపై చర్యలు తీసుకంటామని ఎమ్మెల్సీ భూమిరెడ్డి రాంగోపాల్ రెడ్డి వివరించారు. వసతి గృహాల్లోని వంట గదుల్లో సరైన హైజీన్​ పాటించడం లేదని భూమిరెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. విద్యార్థినిలు కడుపునొప్పి, విరేచనాలతో బాధపడుతుండడం దారుణమన్నారు. వారికి సరైన చికిత్స అందిచాలని వైద్యులకు సూచించారు. బాధ్యులపై చర్యలు తప్పవన్నారు.

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TAGGED:

SUSPECTED FOOD POISONING
FOOD POISONING AT GURUKUL SCHOOL
FOOD POISONING AT TONDUR GURUKULAM
20 STUDENTS HOSPITALIZED
STUDENTS FELL SERIOUSLY ILL

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