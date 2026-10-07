ETV Bharat / Videos

14 Feet King Cobra : మన్యంలో 14 అడుగుల కింగ్ కోబ్రా హల్‌చల్

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
పుత్తూరులో 14 అడుగుల కింగ్ కోబ్రా హల్‌చల్ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 7, 2026 at 10:50 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

14 Feet King Cobra In Animals Shed : పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో పాములు హల్​చల్​ సృష్టిస్తున్నాయి. విష జంతువులు జనావాసాల్లోకి వస్తుండటంతో ప్రజలు భయపడుతున్నారు. తాజాగా పార్వతీపురం మండలం పుత్తూరు గ్రామంలో 14 అడుగుల కింగ్ కోబ్రా హల్​చల్​ సృష్టించింది. అటవీ శాఖ అధికారులు చాకచక్యంగా దాన్ని పట్టుకొని అటవీ ప్రాంతంలో విడిచిపెట్టారు. జనావాసాల్లోకి భారీ కింగ్​ కోబ్రా రావడంతో  పుత్తూరు గ్రామస్థులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. పశువుల పాకలో అది చేసే శబ్ధానికి ఆందోళనకు గురైన గ్రామస్థులు వెంటనే అటవీశాఖ అధికారులకు సమాచారం అందించారు. వారు స్నేక్​ క్యాచర్​ సహాయంతో కింగ్​ కోబ్రాని వారు పట్టుకున్నారు. స్నేక్​ క్యాచర్​ సుమారు గంటపాటు శ్రమించి దానిని బంధించాడు. చివరకు అటవీ అధికారులు దానిని తీసుకెళ్లి సమీప అటవీ ప్రాంతంలో వదిలిపెట్టడంతో గ్రామస్తులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఇటీవల కాలంలో పాములు కనిపిస్తే వాటికి ఎటువంటి హానీ చేయవద్దని తమకు సమాచారం అందిస్తే వాటిని బంధించి సురక్షితంగా అటవీ ప్రాంతంలో వదిలేస్తామని అటవీశాఖ అధికారులు గ్రామస్థులను కోరుతున్నారు.

14 Feet King Cobra In Animals Shed : పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో పాములు హల్​చల్​ సృష్టిస్తున్నాయి. విష జంతువులు జనావాసాల్లోకి వస్తుండటంతో ప్రజలు భయపడుతున్నారు. తాజాగా పార్వతీపురం మండలం పుత్తూరు గ్రామంలో 14 అడుగుల కింగ్ కోబ్రా హల్​చల్​ సృష్టించింది. అటవీ శాఖ అధికారులు చాకచక్యంగా దాన్ని పట్టుకొని అటవీ ప్రాంతంలో విడిచిపెట్టారు. జనావాసాల్లోకి భారీ కింగ్​ కోబ్రా రావడంతో  పుత్తూరు గ్రామస్థులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. పశువుల పాకలో అది చేసే శబ్ధానికి ఆందోళనకు గురైన గ్రామస్థులు వెంటనే అటవీశాఖ అధికారులకు సమాచారం అందించారు. వారు స్నేక్​ క్యాచర్​ సహాయంతో కింగ్​ కోబ్రాని వారు పట్టుకున్నారు. స్నేక్​ క్యాచర్​ సుమారు గంటపాటు శ్రమించి దానిని బంధించాడు. చివరకు అటవీ అధికారులు దానిని తీసుకెళ్లి సమీప అటవీ ప్రాంతంలో వదిలిపెట్టడంతో గ్రామస్తులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఇటీవల కాలంలో పాములు కనిపిస్తే వాటికి ఎటువంటి హానీ చేయవద్దని తమకు సమాచారం అందిస్తే వాటిని బంధించి సురక్షితంగా అటవీ ప్రాంతంలో వదిలేస్తామని అటవీశాఖ అధికారులు గ్రామస్థులను కోరుతున్నారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

జనావాసాల్లోకి కింగ్​ కోబ్రా
BIG KING COBRA INTO VILLAGES
KING COBRA ORIGINAL SIZE
SNAKES IN PARVATIPURAM MANYAM
14 FEET KING COBRA

ఇలాంటి కథనాలు

Actress Tamanna Visits Tirumala

శ్రీవారి దర్శించుకోవడం వల్ల ప్రశాంతంగా ఉంటుంది : నటి తమన్నా

October 7, 2026 at 10:23 AM IST
PM Modi 75 Feet Cutout

PM Modi 75 Feet Cutout : తిరుపతిలో 75అడుగుల మోదీ కటౌట్‌​

October 7, 2026 at 7:31 AM IST
Varuna Yaga at Gavimatha in Uravakonda

ఉరవకొండ గవిమఠంలో ఘనంగా వరుణ యాగం, సహస్రఘటాభిషేకం

October 6, 2026 at 2:03 PM IST
Hot Air Balloon at Araku Valley

గగనతలం నుంచి అరకు అందాలు - హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ సేవలు ప్రారంభించిన కలెక్టర్

October 6, 2026 at 1:04 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.