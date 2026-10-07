14 Feet King Cobra : మన్యంలో 14 అడుగుల కింగ్ కోబ్రా హల్చల్
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 10:50 AM IST
14 Feet King Cobra In Animals Shed : పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో పాములు హల్చల్ సృష్టిస్తున్నాయి. విష జంతువులు జనావాసాల్లోకి వస్తుండటంతో ప్రజలు భయపడుతున్నారు. తాజాగా పార్వతీపురం మండలం పుత్తూరు గ్రామంలో 14 అడుగుల కింగ్ కోబ్రా హల్చల్ సృష్టించింది. అటవీ శాఖ అధికారులు చాకచక్యంగా దాన్ని పట్టుకొని అటవీ ప్రాంతంలో విడిచిపెట్టారు. జనావాసాల్లోకి భారీ కింగ్ కోబ్రా రావడంతో పుత్తూరు గ్రామస్థులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. పశువుల పాకలో అది చేసే శబ్ధానికి ఆందోళనకు గురైన గ్రామస్థులు వెంటనే అటవీశాఖ అధికారులకు సమాచారం అందించారు. వారు స్నేక్ క్యాచర్ సహాయంతో కింగ్ కోబ్రాని వారు పట్టుకున్నారు. స్నేక్ క్యాచర్ సుమారు గంటపాటు శ్రమించి దానిని బంధించాడు. చివరకు అటవీ అధికారులు దానిని తీసుకెళ్లి సమీప అటవీ ప్రాంతంలో వదిలిపెట్టడంతో గ్రామస్తులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఇటీవల కాలంలో పాములు కనిపిస్తే వాటికి ఎటువంటి హానీ చేయవద్దని తమకు సమాచారం అందిస్తే వాటిని బంధించి సురక్షితంగా అటవీ ప్రాంతంలో వదిలేస్తామని అటవీశాఖ అధికారులు గ్రామస్థులను కోరుతున్నారు.
14 Feet King Cobra In Animals Shed : పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో పాములు హల్చల్ సృష్టిస్తున్నాయి. విష జంతువులు జనావాసాల్లోకి వస్తుండటంతో ప్రజలు భయపడుతున్నారు. తాజాగా పార్వతీపురం మండలం పుత్తూరు గ్రామంలో 14 అడుగుల కింగ్ కోబ్రా హల్చల్ సృష్టించింది. అటవీ శాఖ అధికారులు చాకచక్యంగా దాన్ని పట్టుకొని అటవీ ప్రాంతంలో విడిచిపెట్టారు. జనావాసాల్లోకి భారీ కింగ్ కోబ్రా రావడంతో పుత్తూరు గ్రామస్థులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. పశువుల పాకలో అది చేసే శబ్ధానికి ఆందోళనకు గురైన గ్రామస్థులు వెంటనే అటవీశాఖ అధికారులకు సమాచారం అందించారు. వారు స్నేక్ క్యాచర్ సహాయంతో కింగ్ కోబ్రాని వారు పట్టుకున్నారు. స్నేక్ క్యాచర్ సుమారు గంటపాటు శ్రమించి దానిని బంధించాడు. చివరకు అటవీ అధికారులు దానిని తీసుకెళ్లి సమీప అటవీ ప్రాంతంలో వదిలిపెట్టడంతో గ్రామస్తులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఇటీవల కాలంలో పాములు కనిపిస్తే వాటికి ఎటువంటి హానీ చేయవద్దని తమకు సమాచారం అందిస్తే వాటిని బంధించి సురక్షితంగా అటవీ ప్రాంతంలో వదిలేస్తామని అటవీశాఖ అధికారులు గ్రామస్థులను కోరుతున్నారు.