కోళ్ల షెడ్డులో 13 అడుగులు కింగ్ కోబ్రా హల్​చల్​ - 13 FOOT LONG KING COBRA

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 27, 2026 at 2:13 PM IST

13 Foot Long King Cobra : అనకాపల్లి జిల్లా మాడుగుల మండలం గదబూరులో విషపూరితమైన భారీ గిరినాగు భయాందోళన సృష్టించింది. గ్రామంలోని ఓ రైతు ఇంటి దగ్గర ఉన్న కోళ్ల షెడ్డులో 13 అడుగులు కింగ్ కోబ్రా హల్​చల్​ చేసింది. ఆందోళనకు గురైన యజమాని వెంటనే స్నేక్ క్యాచర్ వెంకటేష్‌కు సమాచారం అందించారు. స్నేక్​క్యాచర్​ అరగంట పాటు శ్రమించి గిరినాగును బంధించిన అటవీ ప్రాంతంలో విడిచిపెట్టారు. దీంతో గ్రామస్థులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ముందు 13 అడుగుల కింగ్​కోబ్రాను చూసిన వారు భయంతో పరుగులు తీశారు. ఈ ఘటనతో ప్రజలు భయాందోళనలకు గురవుతున్నారు. ఇళ్లలోకి విష జీవులు వచ్చి చేరడంతో తాము ప్రాణాల్ని అరచేతిలో పెట్టుకొని బతకాల్సి వస్తోందని స్థానికులు వాపోతున్నారు. సంబంధిత అధికారులు స్పందించి, ఇటువంటి ఘటనలు మళ్లీ జరగకుండా త్వరిత గతిన నియంత్రించడానికి చర్యలు తీసుకోవాలని గ్రామస్తులు కోరుతున్నారు.

మనుషులకు మేలు చేసే గిరినాగు - ప్రాణం పోసిన అటవీ అధికారులు

ఇలాంటి కథనాలు

Hotels_Put_Up_No_Sambar_Boards

హోటల్స్​కి తప్పని గ్యాస్ కష్టాలు - దర్శమనిస్తున్న 'నో సాంబార్' బోర్డులు

March 26, 2026 at 7:43 PM IST
Nara Lokesh in Rama Temple

మంగళగిరిలో రామాలయం - పునఃప్రతిష్ట మహోత్సవంలో పాల్గొన్న నారా లోకేశ్

March 25, 2026 at 6:48 PM IST
Vankayalapadu Pakshi Ghar

పక్షులకో టవర్​ - మూగజీవాలకు ఆశ్రయమిస్తున్న 'పక్షి ఘర్'

March 25, 2026 at 4:11 PM IST
7 JOBS In Group 2

క్రీడల్లో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో సత్తా - ఇప్పుడు 7 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించిన షేక్‌ సమీర్‌

March 25, 2026 at 2:06 PM IST

