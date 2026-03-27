కోళ్ల షెడ్డులో 13 అడుగులు కింగ్ కోబ్రా హల్చల్ - 13 FOOT LONG KING COBRA
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 27, 2026 at 2:13 PM IST
13 Foot Long King Cobra : అనకాపల్లి జిల్లా మాడుగుల మండలం గదబూరులో విషపూరితమైన భారీ గిరినాగు భయాందోళన సృష్టించింది. గ్రామంలోని ఓ రైతు ఇంటి దగ్గర ఉన్న కోళ్ల షెడ్డులో 13 అడుగులు కింగ్ కోబ్రా హల్చల్ చేసింది. ఆందోళనకు గురైన యజమాని వెంటనే స్నేక్ క్యాచర్ వెంకటేష్కు సమాచారం అందించారు. స్నేక్క్యాచర్ అరగంట పాటు శ్రమించి గిరినాగును బంధించిన అటవీ ప్రాంతంలో విడిచిపెట్టారు. దీంతో గ్రామస్థులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ముందు 13 అడుగుల కింగ్కోబ్రాను చూసిన వారు భయంతో పరుగులు తీశారు. ఈ ఘటనతో ప్రజలు భయాందోళనలకు గురవుతున్నారు. ఇళ్లలోకి విష జీవులు వచ్చి చేరడంతో తాము ప్రాణాల్ని అరచేతిలో పెట్టుకొని బతకాల్సి వస్తోందని స్థానికులు వాపోతున్నారు. సంబంధిత అధికారులు స్పందించి, ఇటువంటి ఘటనలు మళ్లీ జరగకుండా త్వరిత గతిన నియంత్రించడానికి చర్యలు తీసుకోవాలని గ్రామస్తులు కోరుతున్నారు.
