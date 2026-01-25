ETV Bharat / Videos

Hyderabad Tyagaraja Aradhana Music Festival : హైదరాబాద్ మాదాపూర్ సీసీఆర్టీ (CCRT) హంపి థియేటర్ ఆవరణలో 11వ 'హైదరాబాద్ త్యాగరాజ ఆరాధన సంగీతోత్సవాలు' అత్యంత వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. సంస్కృతి ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా నిర్వహించిన విద్యార్థుల సంగీత ప్రదర్శనలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. 'సిటీ ఆఫ్ పెరల్స్'లో కర్ణాటక సంగీత కోహినూర్లకు నివాళిగా నిర్వహిస్తున్న ఈ ఉత్సవాల్లో 'బృంద గానం' శ్రోతలను మంత్రముగ్ధులను చేసింది. 

గురుకులం విద్యార్థులు మల్లేశ్వరి, సంహిత, సంజిత, ఇందు, శ్రీకర్, సంయుక్త, అక్షయ తమ మధురమైన గాత్రంతో త్యాగరాజ కీర్తనలను ఆలపించారు. ఈ ప్రదర్శనకు కుమారి అదితి వాసుదేవన్ వయోలిన్ పైన, వేదాంత దేశికన్ మృదంగం పైన వాద్య సహకారం అందించి కచేరీకి నిండుదనాన్ని తీసుకొచ్చారు. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద త్యాగరాజ ఆరాధన ఉత్సవాల్లో ఒకటిగా గుర్తింపు పొందిన ఈ వేడుకలకు సంగీత ప్రియులు భారీ సంఖ్యలో తరలివస్తున్నారు. అనంతరం విద్వాన్ కైవల్య కుమార్ చిల్లా గాత్ర కచేరీ, విద్వాన్ మందా అనంతకృష్ణ, వేణుగాన కచేరీ (ఫ్లూట్)విద్వాన్ డాక్టర్ ఎమ్.వి. సింహాచల శాస్త్రిల హరికథా కార్యక్రమం నిర్వహించారు.

