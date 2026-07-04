శ్రీవారిపై అపార భక్తి - 116 ఏళ్ల వయసులో అలిపిరి మెట్లు ఎక్కిన బామ్మ - OLD WOMAN IN TIRUMALA
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 4, 2026 at 7:04 PM IST
116 Year Old Climbs Alipiri : ఓ బామ్మ వయసు 116 సంవత్సరాలు. ఆ వయసులో ఆమె ఏకంగా తిరుమల అలిపిరి మెట్లు ఎక్కి శ్రీవారిని దర్శించుకునేందుకు బయలుదేరింది. ఈ ఘటన అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. తన కుటుంబ సభ్యుల ఆసరా తీసుకుని ఆ బామ్మ మెట్లు ఎక్కుతూ కనిపించింది. ఈ వయసులో కూడా ఆ ఏడుకొండల వాడిపై ఆమెకు ఉన్న భక్తి చూసి తోటి భక్తులు అబ్బురపడ్డారు. మెట్ల మార్గంలోని స్థానిక దుకాణదారులు ఈ దృశ్యాన్ని వీడియో తీశారు. ఆ వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్తా నెట్టింట వైరల్గా మారింది. ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్లు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. 116 ఏళ్ల వయసులోనూ ఆ శ్రీనివాసుడిపై బామ్మకు ఉన్న అపారమైన భక్తిని కొనియాడుతున్నారు. ఇంత వయసులో కూడా ఎంతో ఓపికగా మెట్లు ఎక్కుతున్న బామ్మను చూసి 'గోవిందా, గోవిందా' అంటూ నామస్మరణతో హోరెత్తిస్తున్నారు. దేవుడిపై భక్తికి వయసుతో పనిలేదని ఈ బామ్మ నిరూపించిందని పలువురు ప్రశంసిస్తున్నారు.
116 Year Old Climbs Alipiri : ఓ బామ్మ వయసు 116 సంవత్సరాలు. ఆ వయసులో ఆమె ఏకంగా తిరుమల అలిపిరి మెట్లు ఎక్కి శ్రీవారిని దర్శించుకునేందుకు బయలుదేరింది. ఈ ఘటన అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. తన కుటుంబ సభ్యుల ఆసరా తీసుకుని ఆ బామ్మ మెట్లు ఎక్కుతూ కనిపించింది. ఈ వయసులో కూడా ఆ ఏడుకొండల వాడిపై ఆమెకు ఉన్న భక్తి చూసి తోటి భక్తులు అబ్బురపడ్డారు. మెట్ల మార్గంలోని స్థానిక దుకాణదారులు ఈ దృశ్యాన్ని వీడియో తీశారు. ఆ వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్తా నెట్టింట వైరల్గా మారింది. ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్లు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. 116 ఏళ్ల వయసులోనూ ఆ శ్రీనివాసుడిపై బామ్మకు ఉన్న అపారమైన భక్తిని కొనియాడుతున్నారు. ఇంత వయసులో కూడా ఎంతో ఓపికగా మెట్లు ఎక్కుతున్న బామ్మను చూసి 'గోవిందా, గోవిందా' అంటూ నామస్మరణతో హోరెత్తిస్తున్నారు. దేవుడిపై భక్తికి వయసుతో పనిలేదని ఈ బామ్మ నిరూపించిందని పలువురు ప్రశంసిస్తున్నారు.