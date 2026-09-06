ETV Bharat / Videos

మంగళగిరిలో 11 అడుగుల కొండచిలువ - చాకచక్యంగా బంధించిన స్నేక్ క్యాచర్

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
మంగళగిరిలో 11 అడుగుల కొండచిలువ హల్​చల్ - చాకచక్యంగా బంధించిన స్నేక్ క్యాచర్ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 6, 2026 at 9:51 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

11 Feet Python Found at Mangalagiri : మంగళగిరిలో సుమారు 11 అడుగుల భారీ కొండ చిలువ కలకలం రేపింది. జనావాసాల్లోకి అంత పెద్ద పాము రావడంతో అందరూ తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యారు. వెంటనే అప్రమత్తమై స్నేక్ క్యాచర్‌కు సమాచారం ఇచ్చారు. ఘటనాస్థలానికి చేరుకున్న స్నేక్ క్యాచర్ ఎంతో చాకచక్యంగా కొండ చిలువను పట్టుకున్నారు. సుమారు 11 అడుగుల పొడవు ఉన్న భారీ కొండ చిలువను బంధించడంతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఇంత పెద్ద కొండ చిలువను మును పెన్నడూ చూడలేదని స్థానికులు చెప్పారు. ఇంకా వన్యప్రాణుల రక్షణ అందరి బాధ్యతని, కొండ చిలువలను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ చంపకూడదని స్నేక్ క్యాచర్ హితవు పలికారు. ఇళ్ల మధ్యలో కానీ, స్థలాల్లో కానీ పాములు కనిపిస్తే ప్రజలు భయపడకుండా వెంటనే అటవీ శాఖ అధికారులకు తెలియజేయాలని కోరారు. బంధించిన కొండ చిలువను నిర్మానుష్య కొండ ప్రదేశంలో వదిలేయనున్నట్లు స్నేక్ క్యాచర్ పేర్కొన్నారు.

11 Feet Python Found at Mangalagiri : మంగళగిరిలో సుమారు 11 అడుగుల భారీ కొండ చిలువ కలకలం రేపింది. జనావాసాల్లోకి అంత పెద్ద పాము రావడంతో అందరూ తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యారు. వెంటనే అప్రమత్తమై స్నేక్ క్యాచర్‌కు సమాచారం ఇచ్చారు. ఘటనాస్థలానికి చేరుకున్న స్నేక్ క్యాచర్ ఎంతో చాకచక్యంగా కొండ చిలువను పట్టుకున్నారు. సుమారు 11 అడుగుల పొడవు ఉన్న భారీ కొండ చిలువను బంధించడంతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఇంత పెద్ద కొండ చిలువను మును పెన్నడూ చూడలేదని స్థానికులు చెప్పారు. ఇంకా వన్యప్రాణుల రక్షణ అందరి బాధ్యతని, కొండ చిలువలను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ చంపకూడదని స్నేక్ క్యాచర్ హితవు పలికారు. ఇళ్ల మధ్యలో కానీ, స్థలాల్లో కానీ పాములు కనిపిస్తే ప్రజలు భయపడకుండా వెంటనే అటవీ శాఖ అధికారులకు తెలియజేయాలని కోరారు. బంధించిన కొండ చిలువను నిర్మానుష్య కొండ ప్రదేశంలో వదిలేయనున్నట్లు స్నేక్ క్యాచర్ పేర్కొన్నారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

మంగళగిరిలో 11 అడుగుల కొండచిలువ
PYTHON IN MANGALAGIRI
11 FEET PYTHON AT MANGALAGIRI
11 FEET PYTHON FOUND AT MANGALAGIRI
11 FEET PYTHON AT MANGALAGIRI

ఇలాంటి కథనాలు

TDP MLAs Visits Tirumala Devasthanam

శ్రీవారిని దర్శించుకున్న పలువురు ప్రముఖులు

September 5, 2026 at 1:32 PM IST
కొల్లం జిల్లాలోని అమృతపురి ఆశ్రమాన్ని సందర్శించిన మంత్రి లోకేశ్‌

కేరళంలో అమృతపురి ఆశ్రమాన్ని సందర్శించిన మంత్రి లోకేశ్‌ - ఘనస్వాగతం పలికిన నిర్వాహకులు

September 4, 2026 at 8:19 PM IST
Sata Sahasra Kalashabhishekam

బాల త్రిపుర సుందరి దేవి ఆలయంలో శత సహస్ర కలశాభిషేకం

September 4, 2026 at 6:21 PM IST
Varalakshmi Vratam Celebrations in AP

శ్రావణమాసం ఆఖరి శుక్రవారం - పలు ఆలయాల్లో సామూహిక వరలక్ష్మీ వ్రతాలు

September 4, 2026 at 2:32 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.