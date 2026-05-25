సెంచరీ పూర్తి చేసుకున్న మహిళ - ఇప్పటికీ తన సొంత కష్టంపై ఆధారపడి జీవిస్తున్న వీరమ్మ - 100 YEARS OLD WOMEN IN ELURU

ఇప్పటికీ తన సొంత కష్టంపై ఆధారపడి జీవిస్తున్న వీరమ్మ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 25, 2026 at 4:47 PM IST

Choose ETV Bharat

100 Years Old Women IN eluru : 100 ఏళ్ల వయసులోనూ ఆమె బతుకు పోరాటం చేస్తోంది. ఉత్సాహంగా ఆడుతూ పాడుతూ పనులు చేస్తోంది. ఏలూరు జిల్లా ద్వారకాతిరుమల మండలం దొరసానిపాడుకు చెందిన తానిగడప వీరమ్మకు 100 ఏళ్లు. భర్త చనిపోవడంతో ఒంటరి పోరాటం చేస్తోంది. కుమారులు, కుమార్తెలు, మనమళ్లు, మనమరాళ్లు, ముని మనమళ్లు, ముని మనమరాళ్లు ఇలా మూడు తరాలు చూసిన ఆమె ఇప్పటికీ ఆరోగ్యవంతంగా జీవిస్తోంది. తన పనులు తాను చేసుకుంటూనే ఉపాధి పనులకు వెళ్తోంది. పని చేసే చోటు ఎంత దూరమైన ఎవరి సహాయం లేకుండా నడిచి వెళ్లిపోతుంది. చిన్న నాటి నుంచి ఆరోగ్యవంతమైన, బలవర్ధకమైన రాగి అన్నం, జొన్న అన్నం, గంటి అన్నం తినడం, సేంద్రియ పద్ధతిలో పండించిన కూరగాయలను తీసుకోవడం వల్ల ఇప్పటికీ తాను ఆరోగ్యం ఉన్నట్లు వీరమ్మ చెబుతోంది. ఎవరికీ తాను భారం కాకూడదన్న ఆలోచనతో ఇప్పటికీ తన సొంత కష్టంపై ఆధారపడి జీవిస్తున్నట్లు చెప్పారు.

