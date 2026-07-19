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విశాఖలో పరుగులు పెట్టనున్న ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు - EBUSES BHOGAPURAM AIRPORT

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విశాఖలో పరుగులు పెట్టనున్న ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 19, 2026 at 1:10 PM IST

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Electric Buses in Visakhapatnam : విశాఖలో పరుగులు పెట్టేందుకు ఎలక్ట్రిక్‌ బస్సులు రెడీ అయ్యాయి. భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవానికి సర్వం సిద్ధమవుతోంది. ఈ క్రమంలో ప్రయాణికులకు అత్యాధునిక రవాణా సౌకర్యాలు కల్పించేందుకు ఏపీఎస్​ఆర్టీసీ సరికొత్త ప్రణాళికలతో ముందుకు సాగుతోంది. విశాఖపట్నం డిపోకు 100 ఎలక్ట్రిక్‌ (ఈవీ) బస్సులు మంజూరయ్యాయి..  

ఇందులో తొలి విడతగా 20 బస్సులను భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్టు ప్రయాణికుల కోసమే ఉపయోగించనున్నట్లు విశాఖ ఆర్టీసీ రీజినల్ మేనేజర్ అప్పలనాయుడు తెలిపారు. మరో 80 ఈవీ బస్సులు ఒకట్రెండు నెలల్లో రానున్నట్లు వివరించారు. బస్సులు వచ్చిన వెంటనే వాటి రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియను పూర్తి చేస్తామన్నారు. వీటి కోసం సిటీలో రెండు బస్టాండులను ప్రత్యేకంగా సిద్ధం చేశామని వెల్లడించారు. ఇందుకు సంబంధించి డ్రైవర్లు, సిబ్బందికి అన్నిరకాల టెక్నికల్ ట్రైనింగ్ ప్రక్రియ జరుగుతోందని పేర్కొన్నారు. ఇప్పటికే రూట్ మ్యాప్​లు సైతం ఎంపిక చేశామని అప్పలనాయుడు అన్నారు. మరిన్ని వివరాలు ఆయణ్ని అడిగి తెలుసుకుందాం.

Electric Buses in Visakhapatnam : విశాఖలో పరుగులు పెట్టేందుకు ఎలక్ట్రిక్‌ బస్సులు రెడీ అయ్యాయి. భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవానికి సర్వం సిద్ధమవుతోంది. ఈ క్రమంలో ప్రయాణికులకు అత్యాధునిక రవాణా సౌకర్యాలు కల్పించేందుకు ఏపీఎస్​ఆర్టీసీ సరికొత్త ప్రణాళికలతో ముందుకు సాగుతోంది. విశాఖపట్నం డిపోకు 100 ఎలక్ట్రిక్‌ (ఈవీ) బస్సులు మంజూరయ్యాయి..  

ఇందులో తొలి విడతగా 20 బస్సులను భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్టు ప్రయాణికుల కోసమే ఉపయోగించనున్నట్లు విశాఖ ఆర్టీసీ రీజినల్ మేనేజర్ అప్పలనాయుడు తెలిపారు. మరో 80 ఈవీ బస్సులు ఒకట్రెండు నెలల్లో రానున్నట్లు వివరించారు. బస్సులు వచ్చిన వెంటనే వాటి రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియను పూర్తి చేస్తామన్నారు. వీటి కోసం సిటీలో రెండు బస్టాండులను ప్రత్యేకంగా సిద్ధం చేశామని వెల్లడించారు. ఇందుకు సంబంధించి డ్రైవర్లు, సిబ్బందికి అన్నిరకాల టెక్నికల్ ట్రైనింగ్ ప్రక్రియ జరుగుతోందని పేర్కొన్నారు. ఇప్పటికే రూట్ మ్యాప్​లు సైతం ఎంపిక చేశామని అప్పలనాయుడు అన్నారు. మరిన్ని వివరాలు ఆయణ్ని అడిగి తెలుసుకుందాం.

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ELECTRIC BUSES IN VISAKHA
100 EBUSES TO STRENGTHEN VIZAG
EBUSES BHOGAPURAM AIRPORT
ELECTRIC BUSES IN VISAKHAPATNAM

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ETV Bharat Andhra Pradesh Team

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