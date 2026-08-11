ప్రతి ఒక్కరికీ పర్సనల్ ఏఐ ఏజెంట్: మెటా భవిష్యత్ ప్రణాళికలను వెల్లడించిన జుకర్బర్గ్
ప్రతి ఒక్కరికీ సొంత ఏఐ అసిస్టెంట్ను అందించడమే లక్ష్యంగా, మెటా అధినేత మార్క్ జుకర్బర్గ్ సంచలన మేనిఫెస్టో విడుదల చేశారు. ఈ సాంకేతికత మానవ ఉత్పాదకతను పెంపొందిస్తూ, నిత్యజీవితాన్ని మరింత సులభతరం చేస్తుందని పేర్కొన్నారు.
Published : August 11, 2026 at 2:41 PM IST
Hyderabad: కృత్రిమ మేధస్సు (AI) రంగంలో సరికొత్త విప్లవానికి మెటా ప్లాట్ఫామ్స్ అడుగులు వేస్తోంది. భవిష్యత్తులో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతి ఒక్కరికీ ఒక సొంత, సర్వజ్ఞాన సంపన్నమైన 'వ్యక్తిగత ఏఐ ఏజెంట్' (Personal AI Agent) అందుబాటులోకి వస్తుందని, అది మానవ జీవితాల్లోని అన్ని రంగాలను సానుకూలంగా మార్చేస్తుందని మెటా అధినేత మార్క్ జుకర్బర్గ్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ఆన్లైన్లో ప్రచురించిన 6,500 పదాల సుదీర్ఘ వ్యాసంలో.. మెటా సంస్థ ప్రతిష్టాత్మక లక్ష్యాలను, ఓపెన్-సోర్స్ ఏఐ సాంకేతికతకు తాను మద్దతు ఇస్తున్న కారణాలను ఆయన క్షుణ్ణంగా వివరించారు.
అందరికీ అద్భుత శక్తులు.. కుమార్తె ఉదాహరణ:
విమర్శకులు దీనిని ఒక అద్భుత కాల్పనిక కథగా కొట్టిపారేస్తున్నప్పటికీ.. ప్రతి ఒక్కరూ సరికొత్త వ్యాపారాలను స్థాపించేందుకు, పీహెచ్డీ (Ph.D.) స్థాయి ట్యూటరింగ్ పొందేందుకు, వ్యక్తిగతీకరించిన జీవనశైలి చిట్కాలను అందుకునేందుకు వీలుగా తమ సంస్థ ఒక నూతన యుగం వైపు అడుగులు వేస్తోందని జుకర్బర్గ్ పేర్కొన్నారు.
ఈ సాంకేతికత ఎంత సరళంగా మారిందో వివరిస్తూ, తన ఎనిమిదేళ్ల కుమార్తె ఇప్పటికే తన సరికొత్త ఆలోచనలకు స్వయంగా కోడింగ్ చేస్తూ, అత్యంత వేగంగా వీడియోలను రూపొందించగలుగుతోందని ఆయన ఆ వ్యాసంలో రాసుకొచ్చారు. "త్వరలోనే ప్రతి ఒక్కరికీ సరికొత్త ఆవిష్కరణలు చేయగల అద్భుత శక్తులు (Invention Superpowers) లభిస్తాయి" అని జుకర్బర్గ్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
కొత్త ఏఐ మోడల్స్ విడుదల.. కేంద్రీకరణపై హెచ్చరిక:
అత్యాధునిక ఏఐ సాంకేతికత కేవలం కొన్ని పరిమిత కంపెనీలు, సంస్థలు లేదా ప్రభుత్వాల చేతుల్లోనే కేంద్రీకృతమైతే అది సమాజానికి తీవ్ర ముప్పుగా మారుతుందని జుకర్బర్గ్ హెచ్చరించారు. ఇదే సమయంలో, వ్యక్తిగత కంప్యూటర్లలో (PC) కూడా రన్ అయ్యేలా రూపొందించిన "మ్యూజ్ గ్లిమ్మర్" (Muse Glimmer) అనే సరికొత్త ఓపెన్-సోర్స్ ఏఐ మోడల్ను విడుదల చేస్తున్నట్లు మెటా సంస్థ ప్రకటించింది. దీంతో పాటు మరింత శక్తివంతమైన "మ్యూజ్ స్పార్క్ 1.2" (Muse Spark 1.2) ఏఐ మోడల్ను డెవలపర్లు యాక్సెస్ చేసుకునే అవకాశాన్ని కూడా కల్పిస్తామని జుకర్బర్గ్ తెలిపారు.
ఇతర దిగ్గజ టెక్ కంపెనీల తరహాలోనే మెటా సంస్థ కూడా సొంతంగా ఏఐ మోడళ్లను తయారు చేస్తూ.. వాటిని ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్ వంటి తమ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్లలో ఉపయోగిస్తోంది. కాలిఫోర్నియాలోని మెన్లో పార్క్ ప్రధాన కార్యాలయంగా పనిచేస్తున్న ఈ సంస్థ, డెవలపర్లు తమ సొంత యాప్లు, ఫీచర్లను సృష్టించుకునేందుకు వీలుగా ఈ ఏఐ మోడళ్లను ఉచితంగా అందుబాటులో ఉంచుతోంది.
ఏఐ అభివృద్ధి వేగాన్ని తగ్గించాలంటున్న నిపుణులు: ఏఐ వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న తరుణంలో, దాని వల్ల వచ్చే అంతర్గత ముప్పులను జుకర్బర్గ్ పూర్తిగా గుర్తించడం లేదని విమర్శకులు ఆరోపిస్తున్నారు. ఇటీవలి కాలంలో మెటా సంస్థకు చెందిన ఏఐ మోడళ్లతో సహా ఇతర ఏఐ వ్యవస్థలు కనీసం మూడు వేర్వేరు సందర్భాల్లో ఇతర కంపెనీలను హ్యాక్ చేసిన ఘటనలను "ఫ్యూచర్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్" (ఏఐ సేఫ్టీ లాభాపేక్ష లేని సంస్థ) ప్రెసిడెంట్, సీఈవో ఆంథోనీ అగ్యురే గుర్తుచేశారు.
ఈ సందర్భంగా ఆయన తీవ్రంగా స్పందిస్తూ, "మానవుల కంటే కొన్ని రెట్లు వేగంగా, అత్యంత తెలివిగా పనిచేసే ఇలాంటి వ్యవస్థలను తాముగానీ, లేదా మరెవరైనా గానీ నియంత్రించగలమని మెటా సంస్థ ఎలా భావిస్తోంది?" అని విమర్శించారు.
"మెటా ఎంచుకున్న మార్గం చివరికి మానవ స్థానాన్ని భర్తీ చేసేదిగా, మానవాళిని నిర్వీర్యం చేసేదిగా మారుతుంది. కానీ, దానికి ప్రత్యామ్నాయంగా మానవ ప్రయోజనకరమైన మార్గం ఒకటి ఉంది. అది నియంత్రించగల ఏఐ సాధనాలతో వ్యక్తిగత వికాసాన్ని, శాస్త్రీయ పురోగతులను తీసుకువస్తుంది. పరిస్థితి మించిపోకముందే ప్రభుత్వాలు వెంటనే స్పందించి, అత్యాధునిక ఏఐ అభివృద్ధిని తాత్కాలిక విరామం ఇచ్చి, మానవాళికి మేలు చేసే మార్గం వైపు నడిపించాలి" అని అగ్యురే అన్నారు.
ఏఐ అందరికీ సమానంగా అందాలంటున్న మెటా అధినేత: ఏఐ సమతుల్య అభివృద్ధికి ఓపెన్-సోర్స్ ఎందుకు ఉత్తమమైన మార్గమో జుకర్బర్గ్ తన వ్యాసంలో వివరించారు. ఏఐ "సూపర్ ఇంటెలిజెన్స్" నియంత్రణ కేవలం కొద్దిమంది చేతుల్లోనే ఉండిపోతే, అది మిగతా ప్రపంచానికి నష్టాన్ని కలిగిస్తుందని ఆయన హెచ్చరించారు. బిలియన్ల మంది ప్రజలకు సమానంగా మేలు జరగాలంటే, అత్యాధునిక ఏఐ సాంకేతికత అందరికీ విస్తృతంగా పంపిణీ (Broadly Distributed) అవ్వడమే ఏకైక మార్గమని ఆయన పేర్కొన్నారు.
మెటా సంస్థ మొదటి నుంచి తన ఏఐ మోడళ్లను ఓపెన్-సోర్స్ చేయడానికే ప్రాధాన్యత ఇస్తోంది. అయితే, ఈ విధానాన్ని అనుసరించని ఓపెన్ఏఐ (OpenAI), ఆంత్రోపిక్ (Anthropic), గూగుల్ (Google) వంటి ప్రత్యర్థి సంస్థలతో పోటీ పడటంలో మెటా ప్రస్తుతం తీవ్రంగా శ్రమిస్తోంది.
మార్క్ జుకర్బర్గ్ ఏ ప్రత్యర్థి కంపెనీ పేరును నేరుగా ప్రస్తావించనప్పటికీ, పరోక్షంగా వారిపై విమర్శలు గుప్పించారు. "చాలా ల్యాబ్లు కంపెనీలు, ప్రభుత్వాలు లేదా ఇతర పెద్ద సంస్థల కోసం ఏఐ (AI)ని రూపొందించడంపైనే దృష్టి పెడుతున్నాయి. ఒకవేళ ఆ ల్యాబ్లే ముందంజలో ఉంటే, అధికార సమతుల్యత వ్యక్తుల కంటే పెద్ద సంస్థలకే ఎక్కువ లాభం చేకూరుస్తుంది" అని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
చైనా వంటి ప్రత్యర్థి దేశాల కంటే అమెరికాను ముందంజలో ఉంచేందుకు అవసరమైన కొన్ని విధానపరమైన సిఫార్సులను కూడా జుకర్బర్గ్ ఈ వ్యాసంలో పొందుపరిచారు. ఈ పోటీలో నిలబడాలంటే అమెరికా, దాని మిత్రదేశాలు విద్యుత్ సామర్థ్యం (Energy capacity), మౌలిక సదుపాయాల నిర్మాణాన్ని వేగవంతం చేయాలని ఆయన పేర్కొన్నారు.
దీంతో పాటు "డిస్టిలేషన్" (Distillation) ప్రక్రియపై అధికారులు తమ వైఖరిని పునఃపరిశీలించుకోవాలని జుకర్బర్గ్ పిలుపునిచ్చారు.
డిస్టిలేషన్ అంటే?: ఒక శక్తివంతమైన పెద్ద AI మోడల్ ఇచ్చే అవుట్పుట్లను ఉపయోగించి, అంతకంటే తక్కువ సామర్థ్యం ఉన్న చిన్న మోడల్కు శిక్షణ ఇవ్వడాన్ని డిస్టిలేషన్ అంటారు.
అమెరికా AI సాంకేతికతను "డిస్టిలేషన్" ద్వారా కాపీ కొడుతున్న చైనా కంపెనీలపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ట్రంప్ ప్రభుత్వం ఇప్పటికే స్పష్టం చేసింది. ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో, చైనాకు చెందిన "డీప్సీక్" (DeepSeek) సంస్థ తమ సాంకేతికతను కాపీ కొట్టడానికి డిస్టిలేషన్ వాడుతోందని "ఆంత్రోపిక్" (Anthropic) సంస్థ కూడా ఆరోపించింది.
"కొందరు డిస్టిలేషన్ను హానికరమైన ప్రక్రియగా చిత్రీకరించడానికి ప్రయత్నించారు. కానీ, మనం గమనించే (Observe) దేని నుండైనా కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవచ్చు అనే సూత్రాన్ని కాపాడుకోవడం చాలా ముఖ్యం అని నేను భావిస్తున్నాను. ప్రపంచం నడిచేది ఇలాగే. ఒకవేళ ఈ విషయంలో మనకు మనమే పరిమితులు విధించుకుంటే, అమెరికా ముందంజలో నిలబడలేదు" అని జుకర్బర్గ్ స్పష్టం చేశారు.
మెటా ఓపెన్-సోర్స్: భద్రత కోసమా, ఆధిపత్యం కోసమా?: డిజిటల్ హక్కుల రక్షణ కోసం పనిచేసే 'ఫైట్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్' అనే లాభాపేక్ష లేని సంస్థకు చెందిన సీనియర్ పాలసీ కౌన్సిల్ మాట్ లేన్ దీనిపై స్పందించారు. జుకర్బర్గ్ను "వాస్తవ పరిస్థితులకు దూరంగా ఉండే వ్యక్తి" అని అభివర్ణించినప్పటికీ.. ఓపెన్-సోర్స్ ఏఐ ప్రాధాన్యత విషయంలో మాత్రం ఆయన చెప్పింది నిజమేనని అంగీకరించారు.
ఓటింగ్ వ్యవస్థలు, మౌలిక సదుపాయాల ప్రయోజనాల వంటి ఎలక్ట్రానిక్ వ్యవస్థలను హ్యాక్ చేయడానికి ఏఐని ఉపయోగించే ప్రమాదం ఉన్న ప్రస్తుత ప్రపంచంలో.. రక్షణ కోసం ఓపెన్-సోర్స్ ఏఐ సిస్టమ్స్ అందరికీ అందుబాటులో ఉండటం చాలా అవసరమని ఆయన పేర్కొన్నారు.
అయితే, అవి పూర్తిగా ఓపెన్-సోర్స్ అయినప్పటికీ.. ప్రతి ఒక్కరూ మెటా రూపొందించిన ఏఐ సిస్టమ్స్నే ఉపయోగిస్తే దానివల్ల చివరికి మెటా సంస్థకే లాభం చేకూరుతుందని మాట్ లేన్ విమర్శించారు. "కార్పొరేట్ ప్రయోజనాలకు అతీతంగా ఓపెన్-సోర్స్ ఏఐకి మద్దతు లభించాలి. జుకర్బర్గ్ లాగా కాకుండా, మేము ఈ రంగంలో సాధ్యమైనంత ఎక్కువ పోటీ ఉండాలని కోరుకుంటున్నాం" అని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.