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ఆరు రంగుల్లో జొమాటో ఫౌండర్ 'టెంపుల్' వేరబుల్- ప్రీ ఆర్డర్లు వచ్చే వారం నుంచేనా?

జొమాటో ఫౌండర్ నేతృత్వంలోని 'టెంపుల్' డివైజ్ త్వరలోనే మార్కెట్లోకి రానుంది. దీనిని ఆరు రంగుల్లో టీజ్ చేస్తూ ఆయన సోషల్​మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. ఈ క్రమంలో వచ్చే వారం నుంచే ప్రీ-ఆర్డర్లు ప్రారంభంకావచ్చని ప్రకటించారు.

ఆరు రంగుల్లో జొమాటో ఫౌండర్ 'టెంపుల్' వేరబుల్- ప్రీ ఆర్డర్లు వచ్చే వారం నుంచేనా?
ఆరు రంగుల్లో జొమాటో ఫౌండర్ 'టెంపుల్' వేరబుల్- ప్రీ ఆర్డర్లు వచ్చే వారం నుంచేనా? (ఫొటో క్రెడిట్: Deepinder Goyal)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : October 2, 2026 at 2:38 PM IST

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Hyderabad: జొమాటో వ్యవస్థాపకుడు దీపిందర్ గోయల్ ప్రతిష్టాత్మక వేరబుల్ ప్రాజెక్ట్ 'టెంపుల్' లాంఛ్​కు సిద్ధమవుతోంది. ఈ డివైజ్‌కు సంబంధించిన అప్‌డేట్స్‌ను ఆయన ఎప్పటికప్పుడు పంచుకుంటున్నారు. తాజాగా లాంఛ్ ఎడిషన్ ఆరు కలర్ వేరియంట్లలో రానుందని అధికారికంగా వెల్లడించారు. ఈ మేరకు ఆయన 'X' వేదికగా ఆరు విభిన్న రంగుల్లో ఉన్న 'టెంపుల్' డివైజ్‌ల ఫొటోను షేర్ చేస్తూ.. "లాంఛ్ ఎడిషన్ ఆరు రంగుల్లో అందుబాటులోకి రానుంది" అని పేర్కొన్నారు.

అలాగే "ప్రీ-ఆర్డర్స్ త్వరలో ప్రారంభమవుతాయి, వచ్చే వారంలోనే ఓపెన్ చేసే అవకాశం ఉంది, మరికొన్ని అంశాలపై స్పష్టత రావాల్సి ఉంది" అని తెలిపారు. అంటే ఇంకా కొన్ని చిన్న పనులు మిగిలి ఉన్నాయని, అవి పూర్తయిన తర్వాతే ప్రీ-ఆర్డర్లు మొదలవుతాయని తెలుస్తోంది.

ఈ పరికరం కోసం ఇప్పటికే భారీ వెయిట్‌లిస్ట్ ఉంది. 'ఎర్లీ యాక్సెస్ వెయిట్‌లిస్ట్'లో ముందుగా నమోదు చేసుకున్న వారికే ప్రాధాన్యత ఉంటుందని గోయల్ స్పష్టం చేశారు. ఆసక్తి ఉన్నవారు temple.com వెబ్‌సైట్‌లో వెయిట్‌లిస్ట్‌లో చేరితే, ప్రీ-ఆర్డర్ తేదీ, ధర వంటి పూర్తి వివరాలను నేరుగా తెలుసుకోవచ్చని ఆయన సూచించారు.

పోస్ట్ చివర్లో ఆయన సరదాగా "Can’t wait to get this on your temple" (దీన్ని మీ నుదుటిపై చూడాలని ఆత్రంగా ఎదురుచూస్తున్నా) అని పేర్కొన్నారు. సాధారణంగా గ్యాడ్జెట్లను 'మీ చేతుల్లోకి' అంటారు కానీ, ఇది నుదుటిపై పెట్టుకునే పరికరం కావడంతో 'in your hands' కు బదులుగా 'on your temple' (మీ నుదుటిపైకి) అంటూ నవ్వుతున్న ఎమోజీని జోడించారు.

టెంపుల్ డివైజ్ ఎందుకు ప్రత్యేకం?: గత నెలలో గోయల్ మరో పెద్ద అప్‌డేట్ ఇచ్చారు. గతంలో చూపించిన టెంపుల్ కంటే ప్రస్తుత టెంపుల్ సైజు సగానికి పైగా తగ్గిపోయిందని తెలిపారు. ఆయన చెప్పిన ప్రకారం, సైజు పరంగా ఇది ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉన్న అత్యంత చిన్న వేరబుల్. అంతేకాదు, అత్యంత పవర్‌ఫుల్ కూడా.

ఇది ఎందుకు? ఎలా ఉపయోగపడుతుంది?: ఈ డివైజ్ మెదడులో రక్త ప్రసరణ, ఆక్సిజన్ స్థాయిలను నిరంతరం ట్రాక్ చేస్తుంది. దీని ఆధారంగా యూజర్ల ఫోకస్, నిద్ర నాణ్యత, ఒత్తిడి, మానసిక ఆరోగ్యం వంటి వాటిని కొలవవచ్చని కంపెనీ చెబుతోంది. ఇటీవల దీనికి బలమైన ఉదాహరణ కూడా కనిపించింది. భారత స్టార్ షట్లర్ పీవీ సింధు దిల్లీలో జరిగిన BWF వరల్డ్ ఛాంపియన్‌షిప్ 2026 ప్రాక్టీస్ సమయంలో నుదుటిపై టెంపుల్ డివైజ్ ధరించి కనిపించారు. ఆ ఫొటో వైరల్ కావడంతో ఈ టెక్నాలజీ క్రీడాకారుల పనితీరును మెరుగుపరచడంలోనూ ఉపయోగపడుతుందనే చర్చ మొదలైంది.

అధికారికంగా ఇంకా మార్కెట్లో లాంఛ్ కానప్పటికీ, కంపెనీ మే 5న చేసిన ప్రకటనలో ఫీడ్‌బ్యాక్ సేకరణలో భాగంగా మొదటి 100 డివైజులను అథ్లెట్లు, సైంటిస్టులు, డాక్టర్లకు ఫౌండింగ్ యూజర్లుగా అందిస్తున్నట్లు వెల్లడించింది. ఈ నేపథ్యంలోనే భారత స్టార్ షట్లర్ పీవీ సింధు దిల్లీలో జరిగిన BWF వరల్డ్ ఛాంపియన్‌షిప్ 2026 ప్రాక్టీస్ సమయంలో నుదుటిపై టెంపుల్ డివైజ్ ధరించి కనిపించినట్టు తెలుస్తోంది.

జొమాటోతో ఫుడ్ డెలివరీ ప్రపంచాన్ని శాసించిన దీపిందర్ గోయల్, ఇప్పుడు తన దృష్టిని హెల్త్, బ్రెయిన్-టెక్ వైపు మళ్లించారు. టెంపుల్‌నే ఆయన తదుపరి అతిపెద్ద ప్రాజెక్టుగా భావిస్తున్నారు.

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