జోహో 'అరట్టై' నుంచి రెండు బిజినెస్ సర్వీసులు- చిన్న వ్యాపారాలకు ఏది బెస్ట్?
మేడ్ ఇన్ ఇండియా మెసేజింగ్ యాప్ 'అరట్టై'తో సంచలనం సృష్టించిన జోహో కార్పొరేషన్, తాజాగా చిన్న, పెద్ద వ్యాపార సంస్థలను లక్ష్యంగా చేసుకుని రెండు సరికొత్త సేవలను రంగంలోకి దించింది.
Published : October 3, 2026 at 3:35 PM IST
Hyderabad: ప్రముఖ టెక్ సంస్థ జోహో "అరట్టై ఫర్ బిజినెస్" (Arattai for Business) పేరుతో కొత్త యాప్ను తీసుకొచ్చింది. వ్యాపార సంస్థలు తమ వినియోగదారులు, కమ్యూనికేట్ అయ్యేందుకు వీలుగా దీన్ని రూపొందించింది.
దీనిపై జోహో చీఫ్ సైంటిస్ట్ శ్రీధర్ వెంబు 'X' వేదికగా.. "అరట్టై-ఫర్-బిజినెస్ యాప్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ యాప్ వ్యాపార సంస్థలకు, వినియోగదారులతో సంభాషించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. దీనితో పాటు, మీ వ్యాపార సాఫ్ట్వేర్, ఆటోమేషన్ సిస్టమ్లను అరట్టైతో అనుసంధానించడానికి మేము అరట్టై బిజినెస్ ప్లాట్ఫామ్ను కూడా ప్రారంభిస్తున్నాం. ఈ బిజినెస్ ప్లాట్ఫామ్ రైల్వే వంటి ప్రభుత్వ, పబ్లిక్ సేవలకు ఉచితంగా అందుబాటులో ఉంటుంది. ప్రస్తుతం ఆ అనుసంధాన పనులు జరుగుతున్నాయి. అంతేకాకుండా వైద్య, విద్యా సంస్థలకు నెలకు 10 లక్షల సందేశాలు (Messages) ఉచితంగా ఇస్తున్నాం" అని తెలిపారు.
అరట్టై బిజినెస్ యాప్ ఉపయోగాలేంటి?: ఇది చిన్న వ్యాపారుల కోసం రూపొందించిన ఉచిత యాప్. ఎలాంటి టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ లేకుండానే బిజినెస్ ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సంభాషణలకు లేబుల్స్ పెట్టుకోవడం, తరచూ అడిగే ప్రశ్నలకు క్విక్ రిప్లైస్, మీరు అందుబాటులో లేనప్పుడు ఆటోమేటిక్ మెసేజ్లు వెళ్లేలా సెట్ చేసేందుకు వీలుగా ప్రత్యేక ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి. వీటన్నింటికీ పెద్ద టీమ్తో పనిలేదు, టెక్నికల్ సెటప్ అవసరం లేదు, యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే చాలు.
మరి బిజినెస్ ప్లాట్ఫామ్ దేనికి?: ఎక్కువ మొత్తంలో మెసేజ్లు పంపాల్సిన సంస్థల కోసం రూపొందించిన సిస్టమ్ ఇది. ఇది API ఆధారంగా పని చేస్తుంది. మీ దగ్గరున్న సిస్టమ్స్లోనే అరట్టైని ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుని, ఆటోమేషన్ ద్వారా వేలాది మంది కస్టమర్లకు ఒకేసారి సేవలు అందించవచ్చు.
అరట్టై సేఫేనా?: అరట్టైని యూజర్ల ప్రైవసీ, సెక్యూరిటీకి అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తూ రూపొందించారు. ఫ్రెండ్స్తో చాటింగ్ చేసినా, ఫ్యామిలీతో మాట్లాడినా మీ సంభాషణలు పూర్తిగా ప్రైవేట్గా ఉంటాయి. డైరెక్ట్ చాట్స్, కాల్స్ అన్నీ ఎండ్-టు-ఎండ్ ఎన్క్రిప్టెడ్గా ఉండటంతో మూడో వ్యక్తి ఎవరూ వాటిని యాక్సెస్ చేయలేరు. అనేక ప్రైవసీ, సెక్యూరిటీ ఫీచర్లు, సెట్టింగ్స్తో అందరికీ సురక్షితమైన కమ్యూనికేషన్ అనుభవాన్ని అందించాలనేదే అరట్టై లక్ష్యం. ఎంటర్ప్రైజెస్ కోసం కమ్యూనికేషన్, కొలాబరేషన్ యాప్స్ తయారు చేయడంలో 10 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న జోహో టీమ్ ఈ యాప్ను డెవలప్ చేసింది. యూజర్ ప్రైవసీ విషయంలో జోహో కార్పొరేషన్కు ఉన్న బలమైన నిబద్ధతే ఈ యాప్కు ప్రధాన బలం.
అరట్టై యాప్, ప్లాట్ఫామ్ మధ్య వ్యత్యాసం ఏంటి?: బిజినెస్ యాప్ అనేది చిన్న వ్యాపారాల కోసం రూపొందించిన సింపుల్, నో-కోడ్ యాప్. కస్టమర్ల చాట్స్ని మాన్యువల్గా మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు. అదే బిజినెస్ ప్లాట్ఫామ్ అనేది డెవలపర్లు, పెద్ద సంస్థల కోసం ఉద్దేశించిన API సొల్యూషన్. ఆటోమేషన్, కస్టమ్ ఇంటిగ్రేషన్స్, భారీ స్థాయిలో మెసేజ్లు పంపాల్సిన అవసరం ఉన్నవారికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. యాప్ వాడటానికి ఎలాంటి టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ అవసరం లేదు, కానీ ప్లాట్ఫామ్ వాడాలంటే మాత్రం API పరిజ్ఞానం ఉండాలి.
అరట్టైని ఒకేసారి పలు పరికరాల్లో వాడుకోవచ్చా?: అవును, అరట్టైని స్మార్ట్ఫోన్లు, టాబ్లెట్లు, డెస్క్టాప్లతో సహా పలు పరికరాల్లో వాడుకోవచ్చు. ఒకేసారి 5 పరికరాల వరకు వాడుకోవచ్చు. ఒకటి కంటే ఎక్కువ పరికరాల్లో వాడుతున్నప్పుడు మీ మెసేజ్లు, కాంటాక్ట్స్, సెట్టింగ్స్ అన్నీ సింక్ అవుతాయి. దీంతో పరికరాలు మారినా ఎలాంటి అంతరాయం లేని, సురక్షితమైన అనుభవం పొందవచ్చు.
అరట్టై ప్రయాణం: జోహో కార్పొరేషన్ ప్రముఖ మెసెజింగ్ ప్లాట్ఫామ్ వాట్సాప్కు పోటీగా ఈ మేడ్ ఇన్ ఇండియా 'అరట్టై' యాప్ను అభివృద్ధి చేసింది. ఈ యాప్ ప్రయాణం రెండు దశల్లో సాగింది. మొదట సాఫ్ట్ లాంఛ్ కింద జనవరి 2021లో నిశ్శబ్దంగా ప్లేస్టోర్లోకి తీసుకొచ్చారు. అప్పట్లో ఇది ఒక చిన్న సైడ్ ప్రాజెక్ట్గానే ఉండేది. ఆ తర్వాత సెప్టెంబర్ 2025లో భారత ప్రభుత్వం మేడ్ ఇన్ ఇండియా యాప్లను ప్రోత్సహించడంతో పాటు పలువురు కేంద్ర మంత్రులు దీన్ని వాడాలని పిలుపునిచ్చారు. దీంతో డౌన్లోడ్లు ఒక్కసారిగా దూసుకెళ్లి యాప్ స్టోర్లలో వాట్సాప్ను దాటేసి నంబర్ వన్ స్థానానికి చేరింది. తమిళంలో 'అరట్టై' అంటే సాధారణ సంభాషణ లేదా చాట్ అని అర్థం. ఇక వ్యాపార సంస్థల కోసం ప్రత్యేకంగా "అరట్టై ఫర్ బిజినెస్" యాప్, "అరట్టై బిజినెస్ ప్లాట్ఫామ్"ను జోహో ఇప్పుడు తీసుకొచ్చింది.