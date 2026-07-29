ETV Bharat / technology

స్వదేశీ చాటింగ్ యాప్ 'అరట్టై' సంచలన ఫీచర్: నకిలీ ప్రొఫైల్స్ ముప్పునకు ఆధార్‌తో బ్రేక్!

డిజిటల్ మోసాలు, నకిలీ ప్రొఫైల్స్ ముప్పును అరికట్టడమే లక్ష్యంగా మేడ్​ ఇన్ ఇండియా ఇన్​స్టంట్ మెసెజింగ్ యాప్ "అరట్టై" ఆధార్ వెరిఫికేషన్ ఫీచర్​ను తీసుకొచ్చింది.

The image shows the logo of Zoho Arattai
The image shows the logo of Zoho Arattai (Image Credit- ANI)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : July 29, 2026 at 5:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: జోహో కార్పొరేషన్​కు చెందిన ప్రముఖ ఇన్‌స్టంట్ మెసేజింగ్, వాయిస్ కాలింగ్ యాప్ 'అరట్టై' (Arattai) బుధవారం ఒక సంచలన భద్రతా ఫీచర్‌ను పరిచయం చేసింది. ప్లాట్‌ఫారమ్‌లో నకిలీ ప్రొఫైల్స్, డిజిటల్ మోసాలు, ఒకరి పేరుతో మరొకరు చలామణి అవుతూ చేసే మోసాలను (Impersonation) అరికట్టడానికి ఆధార్ ఆధారిత గుర్తింపు ధ్రువీకరణ (Aadhaar verification layer) వ్యవస్థను అందుబాటులోకి తెచ్చింది.

ఈ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లో తీసుకొచ్చిన కొత్త ఫీచర్‌కు సంబంధించిన వివరాలు ఇవే:

  • పర్మినెంట్ గ్రీన్ బ్యాడ్జ్: ఈ ఫీచర్ పూర్తిగా ఆప్షనల్. యూజర్లు తమ ఆధార్ యాప్ ద్వారా తమ ఐడెంటిటీని ధ్రువీకరించుకుని వారి ప్రొఫైల్‌కు శాశ్వత 'గ్రీన్ వెరిఫికేషన్ బ్యాడ్జ్' (Green Badge) లభిస్తుంది. దీనివల్ల ఇతరులు అసలైన ఖాతాలను సులభంగా గుర్తించగలరు.
  • స్పామ్ మెసేజ్‌లకు బ్రేక్: వినియోగదారులు కేవలం వెరిఫైడ్ ప్రొఫైల్స్ (ఆధార్ ధ్రువీకరణ పొందిన ఖాతాల) నుంచి మాత్రమే మెసేజ్‌లు వచ్చేలా ఫిల్టర్ సెట్ చేసుకోవచ్చు. దీనివల్ల మనకు సంబంధం లేని/అనవసరమైన స్పామ్ మెసేజ్‌లను పూర్తిగా నిరోధించవచ్చు.
  • డేటా భద్రత: ఆధార్ ద్వారా వెరిఫికేషన్ జరిగినప్పటికీ, వినియోగదారుల ఆధార్ వివరాలను అరట్టై ప్లాట్‌ఫారమ్ తన సర్వర్లలో ఎక్కడా నిల్వ చేయదని సంస్థ స్పష్టం చేసింది.

ఈ ఫీచర్ ఆండ్రాయిడ్, ఐఓఎస్ (iOS) మొబైల్స్‌తో పాటు విండోస్, మ్యాక్ (Mac) డెస్క్‌టాప్ వెర్షన్లలోనూ అందుబాటులోకి వచ్చింది.

వెరిఫికేషన్ ఎలా చేసుకోవాలి?: యూజర్లు యాప్‌లోని ప్రొఫైల్ సెట్టింగ్స్‌లోకి వెళ్లి, అక్కడ కనిపించే 'గెట్ వెరిఫైడ్' (Get Verified) ఆప్షన్‌ను ఎంచుకోవాలి. ఆ తర్వాత స్క్రీన్‌పై వచ్చే సూచనలను పాటిస్తూ అధికారిక ఆధార్ యాప్ సహాయంతో ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేయవచ్చు.

వివిధ రకాల వెరిఫికేషన్ బ్యాడ్జ్‌లు: ఈ కొత్త ఆధార్ వెరిఫికేషన్ ఫీచర్ అరట్టై యాప్‌లో ఇప్పటికే ఉన్న అకౌంట్ వెరిఫికేషన్ ప్రోగ్రామ్‌కు అదనంగా చేరింది. ఈ ప్రోగ్రామ్ కింద, స్టాండర్డ్ వెరిఫైడ్ ప్రొఫైల్స్‌కు 'బ్లూ బ్యాడ్జ్' (Blue Badge) లభిస్తుంది. అలాగే అధికారిక ప్రభుత్వ అకౌంట్లకు గ్రే బ్యాడ్జ్ కేటాయిస్తారు. దీని ద్వారా ప్రభుత్వ సంస్థలు, ప్రజా ప్రతినిధుల పేర్లతో జరిగే మోసాలను, అకౌంట్ ఇంపర్సనేషన్‌ను అరికట్టవచ్చు.

అరట్టై ప్రత్యేకతలు: 2021లో ప్రారంభమైన 'అరట్టై' యాప్​ను పూర్తిగా భారతదేశంలోనే రూపొందించారు. వినియోగదారుల వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని ట్రాక్ చేయడం, టార్గెటెడ్ ప్రకటనలు ఇవ్వడం లేదా యూజర్లపై నిఘా ఉంచడం వంటి పనులకు తావులేకుండా, కేవలం ప్రైవసీకి (గోప్యతకు) అత్యధిక ప్రాధాన్యతనిచ్చే ప్లాట్‌ఫారమ్‌గా ఇది గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. అంతేకాకుండా, ఈ మెసేజింగ్ యాప్ హిందీ, గుజరాతీ, తమిళంతో సహా మొత్తం 10 భారతీయ భాషలకు మద్దతు ఇస్తుంది.

"ఆధార్ వెరిఫికేషన్ లేయర్‌ను ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా, యూజర్ అనుభవానికి ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకుండానే ఒక సురక్షితమైన, నమ్మదగిన వేదికను అందిస్తున్నాం. వినియోగదారులు తమకు నచ్చిన నిబంధనల ప్రకారం అవతలి వారితో జరిపే సంభాషణలను (పీర్-టు-పీర్ ఇంటరాక్షన్స్) ధ్రువీకరించుకోవడానికి ఈ విధానం దోహదపడుతుంది" అని అరట్టై గ్లోబల్ ప్రొడక్ట్ హెడ్ జెరీ జాన్ (Jeri John) పేర్కొన్నారు.

పీర్-టు-పీర్ (Peer-to-Peer) సంభాషణలు అంటే?: సాధారణంగా టెక్నాలజీ పరిభాషలో పీర్-టు-పీర్ (Peer-to-Peer లేదా P2P) సంభాషణలు అంటే మధ్యవర్తులు లేదా కేంద్ర సర్వర్ల ప్రమేయం లేకుండా, సమాన హోదా ఉన్న ఇద్దరు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వ్యక్తుల (లేదా పరికరాల) మధ్య జరిగే ప్రత్యక్ష పరస్పర చర్య లేదా సమాచార మార్పిడి.

ఉదాహరణకు: మీరు మీ స్నేహితుడికి వాట్సాప్‌లో లేదా అరట్టై యాప్‌ ద్వారా నేరుగా ఒక మెసేజ్ పంపినా లేదా వాయిస్ కాల్ చేసినా అది 'పీర్-టు-పీర్' కిందకే వస్తుంది. ఈ ప్రక్రియలో మధ్యలో ఎలాంటి గ్రూపులు కానీ లేదా మూడో వ్యక్తి (Third-party) ప్రమేయం కానీ ఉండవు.

ఇకపోతే ఆధార్ వెరిఫికేషన్‌తో పాటు వినియోగదారుల రక్షణ కోసం 'అరట్టై' యాప్ మరికొన్ని సరికొత్త ప్రైవసీ, సెక్యూరిటీ ఫీచర్లను కూడా అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఆ వివరాలు ఇవే:

  • ఎండ్-టు-ఎండ్ ఎన్‌క్రిప్షన్ (End-to-End Encryption): వ్యక్తిగత చాటింగ్‌లతో పాటు బ్రాడ్‌కాస్ట్‌లకు (Broadcasts) కూడా పూర్తి స్థాయిలో ఎండ్-టు-ఎండ్ ఎన్‌క్రిప్షన్ భద్రతను కల్పించారు.
  • ఎన్‌క్రిప్టెడ్ క్లౌడ్ చాట్ బ్యాకప్స్: గూగుల్ డ్రైవ్ (Google Drive), ఐక్లౌడ్ (iCloud) లలో దాచుకునే చాట్ బ్యాకప్‌లను సైతం పూర్తిగా ఎన్‌క్రిప్ట్ చేశారు.
  • 'హైడ్ ఫోన్ నంబర్' ఫీచర్: పబ్లిక్ గ్రూపులలో జాయిన్ అయినప్పుడు అపరిచిత వ్యక్తులకు మీ మొబైల్ నంబర్ కనిపించకుండా దాచుకునే (Conceal) సదుపాయాన్ని తీసుకొచ్చారు.

TAGGED:

ZOHO ARATTAI
ZOHO ARATTAI AADHAAR VERIFICATION
ZOHO ARATTAI FEATURES
MADE IN INDIA CHATTING APP
ARATTAI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.