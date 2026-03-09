బేబీ పింక్ రంగులో 'నైట్+ రాణి' స్కూటీ- 'మహిళలకే అంకితం'- ధర ఎంతంటే?
మహిళా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని జెలో ఎలక్ట్రిక్ 100 కిలోమీటర్ల రేంజ్ కలిగిన "నైట్+ రాణి" ఎడిషన్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ను విడుదల చేసింది.
Published : March 9, 2026 at 10:11 AM IST
Hyderabad: అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ఎలక్ట్రిక్ ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ జెలో ఎలక్ట్రిక్ "నైట్+ రాణి" అనే ఒక లిమిటెడ్ ఎడిషన్ను విడుదల చేసింది. ముఖ్యంగా ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్ను మహిళలకు అంకితం చేసింది. కంపెనీ దీనిని ప్రత్యేక బేబీ పింక్ రంగులో విడుదల చేసింది. దీని ధర రూ. 69,990 (ఎక్స్-షోరూమ్). ఈ స్కూటర్ 999 యూనిట్లు మాత్రమే భారతదేశంలో అమ్మకానికి అందుబాటులో ఉంటాయని కంపెనీ ప్రకటించింది. మరెందుకు ఆలస్యం దీని డిజైన్, ఫీచర్లపై ఓ లుక్కేద్దాం రండి.
డిజైన్ వివరాలు: డిజైన్ విషయానికి వస్తే, ఈ "జెలో నైట్+ రాణి" ఎడిషన్ చాలా ప్రత్యేకమైన, ఆకర్షణీయమైన డిజైన్లో రూపొందించారు. ఈ స్కూటీ తెల్లటి ప్యానెల్లు, డిటెయిలింగ్తో పాస్టెల్ పింక్ బాడీని కలిగి ఉంది. ఇది స్టైలిష్ లుక్ను అందిస్తుంది. అయితే డిజైన్ కాకుండా, దీని ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు ఇప్పటికే మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్న "నైట్+" మోడల్ మాదిరిగానే ఉంటాయి.
నైట్+ రాణి స్కూటీ సేల్ వివరాలు: భారత మార్కెట్లో ఈ స్కూటర్ బుకింగ్లు ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయి. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు దీనిని జెలో అధికారిక వెబ్సైట్ (zeloelectric.in) ద్వారా లేదా కంపెనీ అధీకృత డీలర్ నెట్వర్క్ ద్వారా కొనుగోలు చేయొచ్చు. అంటే ఆసక్తిగలవారు దీన్ని బుక్ చేసుకోవడానికి వారి సమీప డీలర్షిప్ను కూడా సందర్శించవచ్చు.
బ్యాటరీ, రేంజ్: కంపెనీ ఈ "నైట్+" స్కూటీని కంపెనీ గతేడాది ఆగస్టు 2025లో విడుదల చేసింది. ఇది 1.8 kWh పోర్టబుల్ LFP బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. దీనిని సులభంగా తీసివేసి విడిగా ఛార్జ్ చేయవచ్చు. దీనిని ప్రామాణిక 5A హోమ్ పవర్ సాకెట్ ఉపయోగించి ఛార్జ్ చేయవచ్చు. ఈ లిమిటెడ్ ఎడిషన్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది, ఇది దాదాపు 2.5 గంటల్లో 80 శాతం ఛార్జ్కు చేరుకుంటుంది. ఈ స్కూటర్ను ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 100 కిలోమీటర్ల వరకు ప్రయాణించవచ్చని కంపెనీ పేర్కొంది. ఇది 1.5 kW మోటారుతో వస్తుంది. ఇది స్కూటర్కు గంటకు 55 కిలోమీటర్ల టాప్ స్పీడ్ను అందిస్తుంది.
ఇది హిల్ హోల్డ్ కంట్రోల్, క్రూయిజ్ కంట్రోల్, ఫాలో-మీ-హోమ్ హెడ్ల్యాంప్, USB ఛార్జింగ్ పోర్ట్, రిమూవబుల్ బ్యాటరీ వంటి అనేక ఉపయోగకరమైన ఫీచర్లతో వస్తుంది. ఈ జెలో ఎలక్ట్రిక్ SLSR ఎలక్ట్రో ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ బ్యానర్ కింద పనిచేస్తుంది. ఈ కంపెనీ ప్రస్తుతం భారతదేశంలో నాలుగు ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లను విడుదల చేసింది. అవి:
- Zoop
- Knight
- Zaeden
- Zaeden+