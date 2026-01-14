మార్కెట్లోకి కొత్త ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్- రూ. 56,551లకే!
కార్గో ఈ-స్కూటర్ ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్ భారత మార్కెట్లో లాంఛ్ అయింది. 150 కిలోగ్రాముల పేలోడ్ సామర్థ్యంతో ఇది గిగ్ వర్కర్లు, డెలివరీ భాగస్వాములు, చిరు వ్యాపారులనే లక్ష్యంగా చేసుకుంది.
Published : January 14, 2026 at 10:49 AM IST
Hyderabad: భారత మార్కెట్లోకి కొత్త ఎలక్ట్రిక్ స్కూటీ ఎంట్రీ ఇచ్చింది. దేశంలో అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ఎలక్ట్రిక్ ద్విచక్ర, త్రిచక్ర వాహన తయారీదారులలో ఒకటైన జెలియో ఈ-మొబిలిటీ ఈ స్కూటర్ను విడుదల చేసింది. ఇది ఎలక్ట్రిక్ కార్గో స్కూటర్ లాజిక్స్ 2026 ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్.
దీని స్పెషాలిటీ ఏంటంటే కంపెనీ దీన్ని రూ. 56,551 ప్రారంభ ధరకే విడుదల చేసింది. అయినప్పటికీ ఇది 150 కిలోగ్రాముల పేలోడ్ సామర్థ్యాన్ని అందిస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది. ఇది ఇంటెన్సివ్ డైలీ డెలివరీ కార్యకలాపాలకు అనుకూలంగా ఉంటుందని పేర్కొంది. మరెందుకు ఆలస్యం దీనిపై మరిన్ని వివరాలను తెలుసుకుందాం రండి.
గిగ్ వర్కర్లు, డెలివరీ భాగస్వాములు, చిరు వ్యాపారులనే లక్ష్యంగా చేసుకుని ఈ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ను విడుదల చేశారు. దీన్ని పట్టణ, సెమీ-అర్బన్ మార్కెట్లలో సమర్థవంతమైన, తక్కువ-ధర ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీ సొల్యూషన్లను అందించేలా రూపొందించారు. ఇది సరికొత్త స్టైలింగ్, మెరుగైన రైడ్ కంఫర్ట్, స్మార్ట్ కనెక్టివిటీ ఫీచర్లతో పాటు తక్కువ నిర్వహణ ఖర్చులను అందిస్తుంది.
ఈ 2026 లాజిక్స్ మెరుగైన రహదారిపై మంచి లుక్ను అందించేందుకు దీని ఫ్రంట్ ప్రొఫైల్ను రీ-డిజైన్ చేశారు. దేశవ్యాప్తంగా స్థిరమైన చివరి మైలు లాజిస్టిక్లను బలోపేతం చేసే లక్ష్యంతో ఈ ఎలక్ట్రిక్ కార్గో స్కూటర్ లాజిక్స్ 2026 ఫేస్లిఫ్ట్ వేరియంట్ను విడుదల చేస్తున్నట్లు కంపెనీ ప్రకటించింది.
కలర్ ఆప్షన్లు: ఇది భారత మార్కెట్లో అనేక రంగు ఎంపికలలో అందుబాటులో ఉంది. వాటిలో ఇవి ఉన్నాయి:
- గ్రే
- వైట్
- గ్రీన్
- గ్రీన్ బ్లాక్
- రెడ్ బ్లాక్
ఈ స్కూటీ 90/90-12 ముందు, 90/100-10 వెనుక టైర్లపై నడుస్తుంది. దీంతోపాటు ఇది టెలిస్కోపిక్ ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్, స్ప్రింగ్-లోడెడ్ రియర్ సస్పెన్షన్తో మెరుగైన రైడింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ను అందిస్తుంది. వీటన్నింటితో ఇది భారీ లోడ్లకు అనువుగా ఉంటుందని కంపెనీ పేర్కొంది.
ఇతర కీలక ఫీచర్లు: ఈ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లో డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, కీలెస్ ఎంట్రీ సిస్టమ్, మొబైల్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో పాటు యాంటీ-థెఫ్ట్ డిటెక్షన్, ప్రాక్సిమిటీ-బేస్డ్ లాక్ అండ్ అన్లాక్, సైడ్-స్టాండ్ అలర్ట్లు, రియల్-టైమ్ వెహికల్ డయాగ్నస్టిక్స్ వంటి స్మార్ట్ సేఫ్టీ టెక్నాలజీలు ఉన్నాయి. ఇది మన్నికైన ప్లాస్టిక్ బాడీని కలిగి ఉంది. ఇది రెండు సంవత్సరాల వాహన వారంటీ, ఒక సంవత్సరం బ్యాటరీ వారంటీతో వస్తుంది.
2021లో అంకురార్పణ జరిగిన నాటి నుంచి జెలియో ఈ-మొబిలిటీ, భారతదేశంలోని ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల మార్కెట్లో తన కార్యకలాపాలను వేగంగా విస్తరిస్తూ వస్తోంది. ఈ సంస్థ ప్రస్తుతం సంవత్సరానికి 72,000 యూనిట్ల ఉత్పాదక సామర్థ్యంతో పనిచేస్తోంది. 1,00,000 మందికి పైగా వినియోగదారులకు సేవలు అందిస్తోంది. 20 రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలలో 337 అవుట్లెట్లతో కూడిన డీలర్షిప్ నెట్వర్క్ను నిర్వహిస్తోంది.