యూట్యూబ్​లో డీప్‌ఫేక్ డిటెక్షన్ టూల్‌- ఇకపై ఎవరూ మీ నకిలీ వీడియోను క్రియేట్ చేయలేరు!

యూట్యూబ్​ "AI లైక్‌నెస్ డిటెక్షన్ టూల్" లాంఛ్- ఇది ఎలా పనిచేస్తుందంటే?

YouTube's new AI tool is designed to protect creators' faces and voices from deepfakes, with identity verification adding further security.
YouTube's new AI tool is designed to protect creators' faces and voices from deepfakes, with identity verification adding further security. (Photo Credit- Getty Images)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 22, 2025 at 5:21 PM IST

Hyderabad: యూట్యూబ్ వీడియో క్రియేటర్లు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న కొత్త ఏఐ టూల్ ఎట్టకేలకూ లాంఛ్ అయింది. దీనిపేరు "AI లైక్‌నెస్ డిటెక్షన్ టూల్". పేరుకు తగ్గట్టుగానే ఇది రియల్, ఫేక్ వీడియోలను గుర్తిస్తుంది. ఈ ఏఐ టూల్.. డీప్​ఫేక్​ (Deepfake)ను ఉపయోగించి ఏ వీడియోలు క్రియేటయ్యాయనేది గుర్తించడంలో సహాయపడుతుంది.

అంటే ఇప్పుడు ఎవరైనా మీ వాయిస్ లేదా ముఖాన్ని ఉపయోగించి నకిలీ వీడియోను సృష్టిస్తే ఈ కొత్త ఏఐ టూల్ దాన్ని గుర్తించి మిమ్మల్ని అలర్ట్ చేస్తుంది. ఈ "AI లైక్‌నెస్ డిటెక్షన్ టూల్" అనేది యూట్యూబ్ స్వయంగా అభివృద్ధి చేసిన AI ఆధారిత వ్యవస్థ. ఇది ఒక వీడియో క్రియేటర్ వాయిస్ లేదా ముఖాన్ని అనుచితంగా ఉపయోగిస్తుంటే గుర్తిస్తుంది.

YouTube will flag videos it suspects have used AI.
YouTube will flag videos it suspects have used AI. (Photo Credit: Screenshot/Creator Insider)

ఈ టూల్ తీసుకురావడం వెనక ముఖ్య ఉద్దేశం ఇదే!:

  • డీప్‌ఫేక్ వీడియోల నుంచి క్రియేటర్లను రక్షించడం
  • ఆన్‌లైన్‌లో తప్పుడు సమాచారం వ్యాప్తి చెందకుండా నిరోధించడం
  • మీ గుర్తింపును ఎవరూ దుర్వినియోగం చేయలేరని నిర్ధారించడం

దీన్ని యాక్సెస్ చేయడం ఎలా?:

  • కంపెనీ ప్రారంభంలో దీన్ని YouTube Partner Programme (YPP) సభ్యులకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంచింది.
  • త్వరలోనే దీన్ని మరింత మందికి చేరువ చేయనున్నారు.

అయితే యాక్సెస్ పొందడానికి మీరు ఆన్‌బోర్డింగ్ ప్రాసెస్​ను పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది:

StepsEssentials
step 1:You must give your consent for the data to be processed (డేటాను ప్రాసెస్ చేయడానికి మీరు మీ సమ్మతిని తెలియజేయాలి)
Step 2:A government ID card must be submitted (ఏదైనా ప్రభుత్వ సంబంధిత గుర్తింపు కార్డును సమర్పించాలి)
Step 3:A video selfie must be uploaded to verify identity (గుర్తింపును ధృవీకరించడానికి వీడియో సెల్ఫీని అప్‌లోడ్ చేయాలి)

ఈ సమాచారమంతా గూగుల్ సర్వర్‌లలో సురక్షితంగా స్టోర్ అవుతుంది. ధృవీకరణ పూర్తయిన తర్వాత మీరు ఈ సాధనాన్ని యాక్సెస్ చేయగలరు.

ఈ టూల్ ఎలా పని చేస్తుంది?:

  • ఈ కొత్త టూల్​ ఒకసారి యాక్టివేట్ అయిన తర్వాత క్రియేటర్లకు తమ YouTube Studio → Content ID sectionలో- "AI Likeness Detection" అనే ఈ కొత్త ట్యాబ్‌ కనిపిస్తుంది.
  • అక్కడ యూట్యూబ్ AIని ఉపయోగించినట్లు అనుమానించిన వీడియోలను ప్రదర్శిస్తుంది.
  • అదనంగా దీని సిస్టమ్ ఈ వీడియోలను "ప్రాధాన్యత ఆధారితంగా" వర్గీకరిస్తుంది. తద్వారా వినియోగదారులు ముందుగా అతి ముఖ్యమైన వాటిని చూడగలరు.

మీరు డీప్‌ఫేక్ వీడియోను కనుగొంటే ఏం చేయాలి?:

ఒక వీడియోలో మీ ముఖం లేదా వాయిస్ అనుచితంగా ఉపయోగించినట్లు మీరు గుర్తిస్తే మీకు రెండు ఆప్షన్​లు ఉన్నాయి. అవి:

You can request that YouTube remove the video.
You can request that YouTube remove the video. (Image Credit: Screenshot/Creator Insider)
  • Remove Request: ఆ వీడియోను తీసేయమని మీరు YouTubeని అభ్యర్థించవచ్చు.
  • Archive Request: దానితో అంత ప్రమాదం లేదని మీరు భావిస్తే రికార్డ్‌ను ఉంచడానికి మీరు ఆ వీడియోను ఆర్కైవ్ చేయొచ్చు.

ఆ తర్వాత యూట్యూబ్ వీడియోను సమీక్షించి అవసరమైన చర్య తీసుకుంటుంది.

If you don't find the video harmful, you can archive it to keep a record.
If you don't find the video harmful, you can archive it to keep a record. (Photo Credit: Screenshot/Creator Insider)

ఈ విషయాలను గుర్తుంచుకోండి:

  • ఈ టూల్ ఇంకా ప్రారంభ దశలోనే ఉంది. కాబట్టి మీ సొంత వీడియోలే కొన్నిసార్లు ఇందులో కనిపించే అవకాశం ఉంది.
  • వినియోగదారులు "Manage Tool" విభాగం నుంచి ఈ ఫీచర్​ను డిసేబుల్ (Disable) చేసేయొచ్చు.
  • మీరు దీన్ని టర్న్ ఆఫ్ (Turn Off) చేస్తే యూట్యూబ్ 24 గంటల్లో మీ డేటాను ప్రాసెస్ చేయడాన్ని ఆపివేస్తుంది.

