యూట్యూబ్లో డీప్ఫేక్ డిటెక్షన్ టూల్- ఇకపై ఎవరూ మీ నకిలీ వీడియోను క్రియేట్ చేయలేరు!
యూట్యూబ్ "AI లైక్నెస్ డిటెక్షన్ టూల్" లాంఛ్- ఇది ఎలా పనిచేస్తుందంటే?
Published : October 22, 2025 at 5:21 PM IST
Hyderabad: యూట్యూబ్ వీడియో క్రియేటర్లు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న కొత్త ఏఐ టూల్ ఎట్టకేలకూ లాంఛ్ అయింది. దీనిపేరు "AI లైక్నెస్ డిటెక్షన్ టూల్". పేరుకు తగ్గట్టుగానే ఇది రియల్, ఫేక్ వీడియోలను గుర్తిస్తుంది. ఈ ఏఐ టూల్.. డీప్ఫేక్ (Deepfake)ను ఉపయోగించి ఏ వీడియోలు క్రియేటయ్యాయనేది గుర్తించడంలో సహాయపడుతుంది.
అంటే ఇప్పుడు ఎవరైనా మీ వాయిస్ లేదా ముఖాన్ని ఉపయోగించి నకిలీ వీడియోను సృష్టిస్తే ఈ కొత్త ఏఐ టూల్ దాన్ని గుర్తించి మిమ్మల్ని అలర్ట్ చేస్తుంది. ఈ "AI లైక్నెస్ డిటెక్షన్ టూల్" అనేది యూట్యూబ్ స్వయంగా అభివృద్ధి చేసిన AI ఆధారిత వ్యవస్థ. ఇది ఒక వీడియో క్రియేటర్ వాయిస్ లేదా ముఖాన్ని అనుచితంగా ఉపయోగిస్తుంటే గుర్తిస్తుంది.
ఈ టూల్ తీసుకురావడం వెనక ముఖ్య ఉద్దేశం ఇదే!:
- డీప్ఫేక్ వీడియోల నుంచి క్రియేటర్లను రక్షించడం
- ఆన్లైన్లో తప్పుడు సమాచారం వ్యాప్తి చెందకుండా నిరోధించడం
- మీ గుర్తింపును ఎవరూ దుర్వినియోగం చేయలేరని నిర్ధారించడం
దీన్ని యాక్సెస్ చేయడం ఎలా?:
- కంపెనీ ప్రారంభంలో దీన్ని YouTube Partner Programme (YPP) సభ్యులకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంచింది.
- త్వరలోనే దీన్ని మరింత మందికి చేరువ చేయనున్నారు.
అయితే యాక్సెస్ పొందడానికి మీరు ఆన్బోర్డింగ్ ప్రాసెస్ను పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది:
|Steps
|Essentials
|step 1:
|You must give your consent for the data to be processed (డేటాను ప్రాసెస్ చేయడానికి మీరు మీ సమ్మతిని తెలియజేయాలి)
|Step 2:
|A government ID card must be submitted (ఏదైనా ప్రభుత్వ సంబంధిత గుర్తింపు కార్డును సమర్పించాలి)
|Step 3:
|A video selfie must be uploaded to verify identity (గుర్తింపును ధృవీకరించడానికి వీడియో సెల్ఫీని అప్లోడ్ చేయాలి)
ఈ సమాచారమంతా గూగుల్ సర్వర్లలో సురక్షితంగా స్టోర్ అవుతుంది. ధృవీకరణ పూర్తయిన తర్వాత మీరు ఈ సాధనాన్ని యాక్సెస్ చేయగలరు.
ఈ టూల్ ఎలా పని చేస్తుంది?:
- ఈ కొత్త టూల్ ఒకసారి యాక్టివేట్ అయిన తర్వాత క్రియేటర్లకు తమ YouTube Studio → Content ID sectionలో- "AI Likeness Detection" అనే ఈ కొత్త ట్యాబ్ కనిపిస్తుంది.
- అక్కడ యూట్యూబ్ AIని ఉపయోగించినట్లు అనుమానించిన వీడియోలను ప్రదర్శిస్తుంది.
- అదనంగా దీని సిస్టమ్ ఈ వీడియోలను "ప్రాధాన్యత ఆధారితంగా" వర్గీకరిస్తుంది. తద్వారా వినియోగదారులు ముందుగా అతి ముఖ్యమైన వాటిని చూడగలరు.
మీరు డీప్ఫేక్ వీడియోను కనుగొంటే ఏం చేయాలి?:
ఒక వీడియోలో మీ ముఖం లేదా వాయిస్ అనుచితంగా ఉపయోగించినట్లు మీరు గుర్తిస్తే మీకు రెండు ఆప్షన్లు ఉన్నాయి. అవి:
- Remove Request: ఆ వీడియోను తీసేయమని మీరు YouTubeని అభ్యర్థించవచ్చు.
- Archive Request: దానితో అంత ప్రమాదం లేదని మీరు భావిస్తే రికార్డ్ను ఉంచడానికి మీరు ఆ వీడియోను ఆర్కైవ్ చేయొచ్చు.
ఆ తర్వాత యూట్యూబ్ వీడియోను సమీక్షించి అవసరమైన చర్య తీసుకుంటుంది.
ఈ విషయాలను గుర్తుంచుకోండి:
- ఈ టూల్ ఇంకా ప్రారంభ దశలోనే ఉంది. కాబట్టి మీ సొంత వీడియోలే కొన్నిసార్లు ఇందులో కనిపించే అవకాశం ఉంది.
- వినియోగదారులు "Manage Tool" విభాగం నుంచి ఈ ఫీచర్ను డిసేబుల్ (Disable) చేసేయొచ్చు.
- మీరు దీన్ని టర్న్ ఆఫ్ (Turn Off) చేస్తే యూట్యూబ్ 24 గంటల్లో మీ డేటాను ప్రాసెస్ చేయడాన్ని ఆపివేస్తుంది.