ETV Bharat / technology

యూట్యూబ్​లో కొత్త ఫీచర్- ఇప్పుడు షార్ట్స్ ఫీడ్ పరిమితిని సెట్ చేసుకోవచ్చు

యూట్యూబ్ తన మొబైల్ యాప్‌లో "Shorts feed limit" అనే ఫీచర్​ను ప్రవేశపెట్టింది. దీని ద్వారా వినియోగదారులు టైమ్ మేనేజ్మెంట్ సెట్టింగ్స్​ ద్వారా తాము షార్ట్స్​ను చూసే సమయాన్ని నియంత్రించుకోవచ్చు.

YouTube Adds Shorts Feed Limit Feature To Help Users Manage Screen Time
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 18, 2026 at 12:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: యూట్యూబ్ తన షార్ట్స్ ఫీడ్‌లో నిశ్శబ్దంగా ఓ ఒక కొత్త ఫీచర్‌ను ప్రవేశపెట్టింది. దీని ద్వారా వినియోగదారులు తమ షార్ట్స్ ఫీడ్‌ను పరిమితం చేసుకోవచ్చు లేదా పూర్తిగా నిలిపివేయవచ్చు. ప్లాట్‌ఫామ్‌పై స్క్రీన్ సమయానికి సంబంధించిన ఆందోళనలను పరిష్కరించేందుకు జరుగుతున్న ప్రయత్నాలలో భాగంగా ఈ చర్య తీసుకున్నారు. ఈ టైమ్ లిమిట్ ఫీచర్ యూట్యూబ్ మొబైల్ యాప్‌లోని టైమ్ మేనేజ్‌మెంట్ సెట్టింగ్స్‌లో అందుబాటులో ఉంది.

షార్ట్స్ ఫీడ్‌కు పరిమితిని ఎలా సెట్ చేయాలి?:

  • ఇందుకోసం మీ YouTube యాప్​ను తెరచి, మీ ప్రొఫైల్ ఐకాన్‌పై ట్యాప్ చేయండి.
  • ఇప్పుడు Settings​లోకి వెళ్లి Time Managementను ఎంచుకోండి.
  • ఇప్పుడు స్క్రీన్​ను కింది భాగంలో మీకు Shorts Feed Limit ఆప్షన్​ కన్పిస్తుంది. దానిపై ట్యాప్ చేస్తే 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, 1 hour, 2 hours అనే ఐదు ఆప్షన్లు కన్పిస్తాయి. ఇప్పుడు వినియోగదారులు తమకు నచ్చినట్లుగా రోజువారి సమయ పరిమితిని 15 నిమిషాల నుంచి రెండు గంటల వరకు సెట్ చేసుకోవచ్చు.
  • ఈ "షార్ట్స్ ఫీడ్ లిమిట్" ఫీచర్ ప్రస్తుతం కేవలం మొబైల్ పరికరాలలో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది. ఈ తరహా నియంత్రణలను కోరుకునే డెస్క్‌టాప్ వినియోగదారులు ప్రస్తుతానికి థర్డ్-పార్టీ బ్రౌజర్ ఎక్స్‌టెన్షన్‌లపై ఆధారపడాల్సి ఉంటుంది.
  • అయితే ఐవోఎస్ పరికరాల్లో ఈ పరిమితిని సున్నాకు కూడా సెట్ చేసుకునేందుకు వీలుగా "0 minutes" ఆప్షన్​ కూడా ఉంది. కానీ ఆండ్రాయిడ్ స్మార్ట్​ఫోన్​లో మాత్రం ఈ ఆప్షన్ కన్పించట్లేదు. దీన్నిబట్టి చూస్తే ఐఫోన్ వినియోగదారులు మాత్రమే ఈ పరిమితిని సున్నాకు కూడా సెట్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
Step NumberDetails
Step: 1Open the YouTube app.
Step: 2Tap on the Profile icon.
Step: 3Go to Settings.
Step: 4Select Time Management.
Note: Daily Shorts time limit ranges from 15 minutes to 2 hours.

TAGGED:

YOUTUBE SHORTS SCREEN TIME
HOW TO SET THE SHORTS FEED LIMIT
YOUTUBE TIME MANAGEMENT SETTINGS
YOUTUBE SHORTS LIMIT
YOUTUBE SHORTS FEED LIMIT FEATURE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.