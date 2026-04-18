యూట్యూబ్లో కొత్త ఫీచర్- ఇప్పుడు షార్ట్స్ ఫీడ్ పరిమితిని సెట్ చేసుకోవచ్చు
యూట్యూబ్ తన మొబైల్ యాప్లో "Shorts feed limit" అనే ఫీచర్ను ప్రవేశపెట్టింది. దీని ద్వారా వినియోగదారులు టైమ్ మేనేజ్మెంట్ సెట్టింగ్స్ ద్వారా తాము షార్ట్స్ను చూసే సమయాన్ని నియంత్రించుకోవచ్చు.
YouTube Adds Shorts Feed Limit Feature To Help Users Manage Screen Time (Image Credit: AFP)
Published : April 18, 2026 at 12:17 PM IST
Hyderabad: యూట్యూబ్ తన షార్ట్స్ ఫీడ్లో నిశ్శబ్దంగా ఓ ఒక కొత్త ఫీచర్ను ప్రవేశపెట్టింది. దీని ద్వారా వినియోగదారులు తమ షార్ట్స్ ఫీడ్ను పరిమితం చేసుకోవచ్చు లేదా పూర్తిగా నిలిపివేయవచ్చు. ప్లాట్ఫామ్పై స్క్రీన్ సమయానికి సంబంధించిన ఆందోళనలను పరిష్కరించేందుకు జరుగుతున్న ప్రయత్నాలలో భాగంగా ఈ చర్య తీసుకున్నారు. ఈ టైమ్ లిమిట్ ఫీచర్ యూట్యూబ్ మొబైల్ యాప్లోని టైమ్ మేనేజ్మెంట్ సెట్టింగ్స్లో అందుబాటులో ఉంది.
షార్ట్స్ ఫీడ్కు పరిమితిని ఎలా సెట్ చేయాలి?:
- ఇందుకోసం మీ YouTube యాప్ను తెరచి, మీ ప్రొఫైల్ ఐకాన్పై ట్యాప్ చేయండి.
- ఇప్పుడు Settingsలోకి వెళ్లి Time Managementను ఎంచుకోండి.
- ఇప్పుడు స్క్రీన్ను కింది భాగంలో మీకు Shorts Feed Limit ఆప్షన్ కన్పిస్తుంది. దానిపై ట్యాప్ చేస్తే 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, 1 hour, 2 hours అనే ఐదు ఆప్షన్లు కన్పిస్తాయి. ఇప్పుడు వినియోగదారులు తమకు నచ్చినట్లుగా రోజువారి సమయ పరిమితిని 15 నిమిషాల నుంచి రెండు గంటల వరకు సెట్ చేసుకోవచ్చు.
- ఈ "షార్ట్స్ ఫీడ్ లిమిట్" ఫీచర్ ప్రస్తుతం కేవలం మొబైల్ పరికరాలలో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది. ఈ తరహా నియంత్రణలను కోరుకునే డెస్క్టాప్ వినియోగదారులు ప్రస్తుతానికి థర్డ్-పార్టీ బ్రౌజర్ ఎక్స్టెన్షన్లపై ఆధారపడాల్సి ఉంటుంది.
- అయితే ఐవోఎస్ పరికరాల్లో ఈ పరిమితిని సున్నాకు కూడా సెట్ చేసుకునేందుకు వీలుగా "0 minutes" ఆప్షన్ కూడా ఉంది. కానీ ఆండ్రాయిడ్ స్మార్ట్ఫోన్లో మాత్రం ఈ ఆప్షన్ కన్పించట్లేదు. దీన్నిబట్టి చూస్తే ఐఫోన్ వినియోగదారులు మాత్రమే ఈ పరిమితిని సున్నాకు కూడా సెట్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
|Step Number
|Details
|Step: 1
|Open the YouTube app.
|Step: 2
|Tap on the Profile icon.
|Step: 3
|Go to Settings.
|Step: 4
|Select Time Management.
|Note: Daily Shorts time limit ranges from 15 minutes to 2 hours.