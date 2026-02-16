యెజ్డి రోడ్స్టర్లో స్పెషల్ ఎడిషన్- టీజర్ చూశారా?
యెజ్డి మోటార్సైకిల్స్ తన ప్రసిద్ధ రోడ్స్టర్లో కొత్త ప్రత్యేక ఎడిషన్ను మార్చి 3, 2026న విడుదల చేసేందుకు సన్నాహాలు చేస్తోంది.
Published : February 16, 2026 at 10:19 AM IST
Hyderabad: ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ క్లాసిక్ లెజెండ్స్ మాతృ సంస్థ అయిన యెజ్డి మోటార్సైకిల్ తన "రోడ్స్టర్ యెజ్డి రోడ్స్టర్"లో కొత్త ప్రత్యేక ఎడిషన్ను విడుదల చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. కంపెనీ ఈ బైక్ను మార్చి 3, 2026న విడుదల చేయబోతోంది.
యెజ్డి మోటార్సైకిల్ సోషల్ మీడియా హ్యాండిల్ ద్వారా కంపెనీ కొత్త క్రిప్టిక్ టీజర్ చిత్రాన్ని షేర్ చేసింది. ఈ అప్కమింగ్ బైక్ గురించి ఎటువంటి కచ్చితమైన వివరాలను వెల్లడించనప్పటికీ, దీని క్యాప్షన్లో రోడ్స్టర్ అనే హ్యాష్ట్యాగ్ ఉంది. కంపెనీ ఈ ప్రత్యేక ఎడిషన్ను నియో-రెట్రో మోటార్సైకిల్ ఆధారంగా తీసుకొస్తుందని తెలుస్తోంది.
ఇంకా ఈ టీజర్ ఇమేజ్లో నల్లటి ఫుల్-ఫేస్ హెల్మెట్ ధరించిన రైడర్, దాని వైజర్పై ఎర్రటి చంద్రబింబాన్ని చూడొచ్చు. అయితే కంపెనీ ఇమేజ్లో "This isn't a reflection, it's a sign" అని పేర్కొంది. ఇంకా ఈ యెజ్డి రోడ్స్టర్ స్పెషల్ ఎడిషన్ టీజర్లోని క్యాప్షన్లను గమనిస్తే "Blood Moon" అనే హ్యాష్ట్యాగ్ కూడా ఉంది.
దీన్నిబట్టి యెజ్డి రోడ్స్టర్ "Blood Moon" ప్రత్యేక కాస్మెటిక్ డీటెయిలింగ్, యునిక్ పెయింట్ జాబ్ను కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు, ఇది ప్రామాణిక మోడల్ నుంచి భిన్నంగా ఉంచడంలో సహాయపడుతుంది. ఈ ప్రత్యేక ఎడిషన్ మోటార్సైకిల్లో ఆప్షనల్ యాక్సెసరీలను స్టాండర్డ్గా అందించవచ్చు, అయితే కంపెనీ దీనిపై పూర్తి వివరాలు ఇంకా నిర్ధారించలేదు.
2025 యెజ్డి రోడ్స్టర్ డిజైన్: యెజ్డి రోడ్స్టర్లో లేటెస్ట్ వెర్షన్ను ఇటీవలే ఆగస్టు 2025లో ప్రారంభించారు. ఇందులో కాస్మెటిక్ మార్పులు, మెకానికల్ అప్గ్రేడ్లు ఉన్నాయి. దీనిలో కొత్త రగ్గ్డ్ రియర్ ఫెండర్, మెరుగైన ఎర్గోనామిక్స్ కోసం అప్డేటెడ్ హ్యాండిల్బార్లు, LED హెడ్ల్యాంప్లు టెయిల్లైట్లతో సహా కొత్త లైటింగ్ ఎలిమెంట్స్, అలాగే కొత్త ఇండికేటర్లు ఉన్నాయి.
ఈ బైక్ క్రోమ్ బెజెల్తో కూడిన ఫుల్లీ డిజిటల్ సింగిల్-పాడ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ను కలిగి ఉంది. హ్యాండిల్బార్లలో USB టైప్-A, టైప్-C ఛార్జింగ్ పోర్ట్లు ఉన్నాయి. ఈ మోటార్సైకిల్లో డ్యూయల్-ఛానల్ ABSతో డిస్క్ బ్రేక్లు, ట్యూబ్లెస్ టైర్లతో అల్లాయ్ వీల్స్ అందించారు.
2025 యెజ్డి రోడ్స్టర్ ఇంజిన్: 2025 మోడల్లో అతిపెద్ద మార్పు కొత్త ఆల్ఫా2 334 cc సింగిల్-సిలిండర్, లిక్విడ్-కూల్డ్ ఇంజిన్. ఈ ఇంజిన్ 29 bhp, 29.8 Nm టార్క్ ఉత్పత్తి చేస్తుంది. మెరుగైన శుద్ధీకరణ, పనితీరు కోసం కంపెనీ ఈ ఇంజిన్ను అప్గ్రేడ్ చేసింది.
హార్డ్వేర్ విషయానికొస్తే, ఇది ముందు భాగంలో టెలిస్కోపిక్ ఫోర్కుల ద్వారా సస్పెండ్ చేసిన డబుల్-క్రెడిల్ ఫ్రేమ్ను, వెనుక భాగంలో ప్రీలోడ్-అడ్జస్టబుల్ ట్విన్ షాక్ అబ్జార్బర్లను కలిగి ఉంది.