మార్కెట్కు ఎలక్ట్రిక్ కిక్- ఈ ఏడాది సందడి చేసిన టాప్ ఈవీ కార్లు ఇవే!
హ్యుందాయ్ క్రెటా ఎలక్ట్రిక్ నుంచి విన్ఫాస్ట్ VF7 వరకు: 2025లో బెస్ట్ ఎలక్ట్రిక్ SUVలు, వాటి ధరలు, ఫీచర్ల వివరాలు మీకోసం!
Published : December 26, 2025 at 2:41 PM IST
Yearender 2025: 2025 సంవత్సరం ఎలక్ట్రిక్ కార్ల అమ్మకాలలో భారీ వృద్ధిని సాధించింది. ముఖ్యంగా PM-E-DRIVE వంటి ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహకాలు, మెరుగైన ఛార్జింగ్ మౌలిక సదుపాయాలు, హ్యుందాయ్ క్రెటా వంటి ప్రజాదరణ పొందిన మోడళ్ల వల్ల ఈ వృద్ధి సాధ్యమైంది. ఈ ఏడాది అనేక ప్రముఖ కంపెనీలు భారత మార్కెట్లో కొంగొత్త ఎలక్ట్రిక్ కార్లను విడుదల చేశాయి. ఇందులో కాంపాక్ట్ సిటీ క్రాస్ఓవర్ల నుంచి ఫ్యామిలీ కోసం పెద్ద ఎలక్ట్రిక్ SUVల వరకు అనేక ఆప్షన్లు ఉన్నాయి. దీంతో EVలను కొనుగోలు చేయాలనే వారికి 2025లో మార్కెట్లో అనేక ఎంపికలు లభించాయి. మరికొన్ని రోజుల్లో ఈ ఏడాది ముగియనున్న తరుణంలో దేశీయ మార్కెట్లో సందడి చేసిన టాప్-5 ఎలక్ట్రిక్ కార్లపై ఓసారి లుక్కేద్దాం రండి.
1. హ్యుందాయ్ క్రెటా ఎలక్ట్రిక్ (Hyundai Creta Electric): హ్యుందాయ్ క్రెటా భారతదేశంలో ప్రసిద్ధి చెందిన వాహనం. ఇది దేశంలో అత్యధికంగా అమ్ముడవుతున్న కార్లలో ఒకటి. కంపెనీ దీని ఎలక్ట్రిక్ వెర్షన్ను 2025లో ప్రారంభించింది. ఇది సాధారణ మోడల్ లాంటి SUV ప్యాకేజీని ఎలక్ట్రిక్ పవర్ట్రెయిన్తో అందిస్తుంది. ఈ ఎలక్ట్రిక్ SUVలో రెండు బ్యాటరీ ఆప్షన్లు ఉన్నాయి. అవి 42 kWh, 51.4 kWh బ్యాటరీలు. వీటిలో 42 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ 133 bhp పవర్, 255 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. అయితే లాంగ్-రేంజ్ 51.4 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ 169 bhp శక్తిని, 255 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
వేరియంట్ను బట్టి, "క్రెటా ఎలక్ట్రిక్" 420 km నుంచి 510 km వరకు రేంజ్ను అందిస్తుంది. 10 శాతం నుంచి 80 శాతం వరకు DC ఛార్జ్ చేయడానికి 58 నిమిషాలు పడుతుంది. అదే సమయంలో పోర్టబుల్ ఛార్జింగ్ కేబుల్ ద్వారా 10 శాతం నుంచి 100 శాతం వరకు AC ఛార్జింగ్ (హోమ్ ఛార్జింగ్) చేసేందుకు దాదాపు 4 గంటల సమయం పడుతుంది.
ఈ "క్రెటా ఎలక్ట్రిక్" డిజైన్ ICE-ఆధారిత వెర్షన్ను పోలి ఉంటుంది. బాడీ ప్యానెల్లు చాలావరకు ICE-ఆధారిత వెర్షన్ మాదిరిగానే ఉంటాయి. దీనిలో కొత్త ఫ్రంట్ అండ్ రియర్ బంపర్లు, ఏరో-ఆప్టిమైజ్ చేసిన అల్లాయ్ వీల్స్ అందించారు. ఏరోడైనమిక్ సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి ముందు బంపర్పై ఏరో ఫ్లాప్లను ఏర్పాటు చేశారు.
ఇక ఇంటీరియర్ విషయానికి వస్తే, దీనిలో డ్యూయల్ 10.25-అంగుళాల స్క్రీన్ సెటప్ అందించారు. కొత్త ఫ్లోటింగ్ సెంటర్ కన్సోల్ డిజైన్ కూడా ఉంది. దీని ఇతర ఫీచర్లలో పనోరమిక్ సన్రూఫ్, వెహికల్ టు లోడ్ (V2L) టెక్నాలజీ, 360-డిగ్రీ కెమెరా, ADAS సూట్, డిజిటల్ కీ ఉన్నాయి. మార్కెట్లో హ్యుందాయ్ "క్రెటా ఎలక్ట్రిక్" ధర రూ.18.02 లక్షల నుంచి రూ.24.69 లక్షల మధ్య ఉంటుంది.
ఫ్లోటింగ్ సెంటర్ కన్సోల్ డిజైన్: ఫ్లోటింగ్ సెంటర్ కన్సోల్ డిజైన్ అంటే, కారు మధ్యలో ఉండే కన్సోల్ (గేర్ లివర్, ఇన్ఫోటైన్మెంట్ స్క్రీన్, స్టోరేజ్ స్పేస్ వంటివి ఉండే భాగం) డ్యాష్బోర్డ్కు అతుక్కుపోకుండా, గాలిలో తేలియాడుతున్నట్లుగా, కొంచెం ఎత్తులో ఉండే ఒక స్టైలిష్ డిజైన్. ఇది కారు ఇంటీరియర్కు ఆధునిక, విశాలమైన లుక్ను ఇస్తుంది. డ్రైవర్కు రోడ్డుపై దృష్టి కేంద్రీకరించడానికి సహాయపడుతుంది, ఎందుకంటే స్క్రీన్కు చూడటానికి కిందకి చూడాల్సిన అవసరం ఉండదు.
2. టాటా హారియర్ EV (Tata Harrier EV): స్వదేశీ కార్ల తయారీ సంస్థ టాటా మోటార్స్ తన ప్రసిద్ధ మిడ్-సైజ్ SUV అయిన "టాటా హారియర్"లో ఎలక్ట్రిక్ వెర్షన్ను జూన్ 2025లో ప్రారంభించింది. ఇది ఈ ఏడాదిలో విడుదలైన అత్యుత్తమ ఎలక్ట్రిక్ కార్లలో ఒకటి. ఈ ఎలక్ట్రిక్ SUVని acti.ev ప్లస్ EV ప్లాట్ఫామ్పై నిర్మించారు. ఇది మార్కెట్లో 65 kW, 75 kW బ్యాటరీ ఎంపికలలో అందుబాటులో ఉంది.
ఈ కారు రియర్-వీల్ డ్రైవ్ (RWD), ఆల్-వీల్ డ్రైవ్ (QWD) కాన్ఫిగరేషన్లలో లభిస్తుంది. దీని 65 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ కలిగిన RWD వేరియంట్ 538 కిలోమీటర్ల రేంజ్ అందిస్తుంది. 75 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ కలిగిన RWD వేరియంట్ 627 కిలోమీటర్ల రేంజ్ను ఇస్తుంది. అయితే 75 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ కలిగిన QWD వేరియంట్ 622 కిలోమీటర్ల రేంజ్ను అందిస్తుంది.
RWD వేరియంట్ వెనుక యాక్సిల్పై 235 bhp ఎలక్ట్రిక్ మోటారును కలిగి ఉంటుంది. ఇది 65 kWh, 75 kWh బ్యాటరీతో వస్తుంది. అదే సమయంలో డ్యూయల్-మోటార్ వేరియంట్ ఫ్రంట్ యాక్సిల్పై రెండవ 156 bhp ఎలక్ట్రిక్ మోటారును పొందుతుంది. ఇది 300 bhp శక్తిని, 504 Nm పీక్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. QWD వేరియంట్ 6.3 సెకన్లలో 0 నుంచి 100 kmph వేగాన్ని అందుకోగలదు.
హారియర్ EV డిజైన్ దాని ICE మోడల్కు దాదాపు సమానంగా ఉంటుంది. కొన్నిEV-స్పెసిఫిక్ స్టైలింగ్స్ మినహా, ఇతర డిజైన్ ఎలిమెంట్స్ చాలావరకు ఒకేలా ఉంటాయి. అదే సమయంలో ఫీచర్ల పరంగా "హారియర్ EV" డీజిల్ హారియర్ కంటే పెద్ద జాబితాను కలిగి ఉంది. దీనిలో పనోరమిక్ సన్రూఫ్, మల్టీ-జోన్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, లెవల్ 2 ADAS టెక్నాలజీ, పవర్డ్ అండ్ వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, 360-డిగ్రీ కెమెరా, రిమోట్ పార్కింగ్, ఇన్-బిల్ట్ ఫ్రంట్ అండ్ రియర్ డాష్ క్యామ్లు, డాల్బీ అట్మాస్తో JBL బ్లాక్ స్పీకర్లు వంటి కీలక ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
QWD వేరియంట్లలో ఆరు టెర్రైన్ మోడ్లు, 360-డిగ్రీ కెమెరాల కోసం పారదర్శక బానెట్ ఫంక్షన్, ఆఫ్-రోడ్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. దీని మరో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే.. బుకింగ్లు ప్రారంభమైన 24 గంటల్లోనే ఈ "హారియర్ EV" 10,000 యూనిట్లకు బుకింగ్లను సొంతం చేసుకుంది. దీని ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 21.49 లక్షల నుంచి రూ. 29.48 లక్షల వరకు ఉంటుంది.
3. మహింద్రా XEV 9S (Mahindra XEV 9S): 2025లో విడుదలైన ఐదు అత్యుత్తమ ఎలక్ట్రిక్ కార్ల జాబితాలో తదుపరి మోడల్ మహింద్రా XEV 9S. ఇది 7-సీట్ల ఎలక్ట్రిక్ SUV. ఇది ఎక్కువ స్థలం, సౌకర్యాలతో కూడిన ఫ్యామిలీ-ఓరియెంటెడ్ కారు. దీని మరో ప్రత్యేకత ఏంటంటే మహింద్రా నుంచి వచ్చిన అతిపెద్ద బ్యాటరీతో నడిచే 7-సీట్ల SUV కూడా ఇదే. కంపెనీ దీనిలో 59 kWh, 70 kWh, 79 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్లతో సహా అనేక బ్యాటరీ ఎంపికలను అందిస్తోంది.
మహింద్రా XEV 9S 521 కి.మీ నుంచి 679 కి.మీ వరకు రేంజ్ను అందిస్తుంది. దీని అతిపెద్ద బ్యాటరీ ఆప్షన్ దాదాపు 282 bhp పవర్, 380 Nm టార్క్ను అందిస్తుంది. మార్కెట్లో ఈ ఎలక్ట్రిక్ SUV బుకింగ్లు జనవరి 14, 2026 నుంచి ప్రారంభమవుతాయి. ఆ తర్వాత జనవరి 23 నుంచి డెలివరీలు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఇక ధర విషయానికి వస్తే, మార్కెట్లో "మహింద్రా XEV 9S" ప్రారంభ ధర రూ. 19.95 లక్షలు ఉంటుంది.
డిజైన్ ఎలిమెంట్స్లో L-ఆకారపు కనెక్టెడ్ LED DRLలు, LED హెడ్లైట్ల కోసం త్రిభుజాకార క్లస్టర్, క్లోజ్డ్-ఆఫ్ గ్రిల్, ప్రకాశవంతమైన మహింద్రా లోగో, ఏరో-స్టైల్డ్ 18-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్ ఉన్నాయి. దీని కీలక ఫీచర్లలో 12.3-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్, పనోరమిక్ సన్రూఫ్, 540° కెమెరా, 6-స్పీకర్ హర్మాన్ కార్డాన్ ఆడియో సిస్టమ్, కీలెస్ ఎంట్రీ, 6 ఎయిర్బ్యాగ్లు, EBDతో కూడిన ABS, ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్ అండ్ రియర్వ్యూ కెమెరా వంటివి ఉన్నాయి.
దీని 59 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ 231 PS పవర్, 380 Nm టార్క్, 521 km రేంజ్ను అందిస్తుంది. 70 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ 245 PS పవర్, 380 Nm టార్క్, 600 km రేంజ్ను ఇస్తుంది. అదే సమయంలో 79 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ 286 PS పవర్, 380 Nm టార్క్, 679 km పరిధిని అందిస్తుంది. దీనిని 20 నిమిషాల్లో 20-80% వరకు వేగంగా ఛార్జ్ చేయవచ్చు.
4. కియా కారెన్స్ క్లావిస్ EV (Kia Carens Clavis EV): ఇది ఎలక్ట్రిక్ MPV అయినప్పటికీ, "కియా కారెన్స్ క్లావిస్ EV" అనేది ఫ్యామిలీ-ఓరియెంటెడ్ వాహనం. ఇది SUV లాంటి రూపాన్ని, 7-సీటర్ లేఅవుట్ను అందిస్తుంది. దీనిలో 42 kWh, 51.4 kWh బ్యాటరీ ఆప్షన్లు లభిస్తాయి. వాటిలో 42 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ 404 కి.మీ ARAI-సర్టిఫైడ్ రేంజ్ను అందిస్తుంది. అదే సమయంలో 51.9 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ 490 కి.మీ ARAI-సర్టిఫైడ్ రేంజ్ను ఇస్తుంది.
ఈ ఎలక్ట్రిక్ కారు ఫ్రంట్-వీల్ డ్రైవ్ (FWD)లో వస్తుంది. దీని బ్యాటరీకి ఎనిమిది సంవత్సరాలు లేదా 1,60,000 కిలోమీటర్ల పొడిగించిన వారంటీ లభిస్తుంది. ఇది 100 kW DC ఫాస్ట్ ఛార్జర్తో వస్తుంది. దీనితో 39 నిమిషాల్లో బ్యాటరీని 10 శాతం నుంచి 80 శాతం వరకు ఛార్జ్ చేయవచ్చు.
ఇది 26.62-అంగుళాల డ్యూయల్ పనోరమిక్ డిస్ప్లే, 8-స్పీకర్ బోస్ ప్రీమియం సౌండ్ సిస్టమ్, స్టీరింగ్ మౌంటెడ్ ఆడియో కంట్రోల్స్, 64-కలర్ యాంబియంట్ లైటింగ్, ఫుట్వెల్ ల్యాంప్స్, బీజ్ అండ్ నేవీ లెథరెట్ సీట్లు, సరౌండ్ యాంబియంట్ లైటింగ్తో ఫ్లోటింగ్ సెంటర్ కన్సోల్, డ్రైవ్ మోడ్ సెలెక్ట్, డ్యూయల్-పాన్ పనోరమిక్ సన్రూఫ్, 17-అంగుళాల డ్యూయల్-టోన్ ఏరో అల్లాయ్ వీల్స్, వెహికల్-టు-లోడ్ (V2L) టెక్నాలజీ, ఐ-పెడల్ & రీజెన్ బ్రేకింగ్ కోసం ప్యాడిల్ షిఫ్టర్లు, LED ఇల్యూమినేషన్తో ఫ్రంట్ ఛార్జింగ్ పోర్ట్తో పాటు మరిన్ని ఫీచర్లను కలిగి ఉంది. ఈ "కియా కారెన్స్ క్లావిస్ EV" ధర భారత మార్కెట్లో రూ. 17.99 లక్షల నుంచి రూ. 24.49 లక్షల మధ్య ఉంటుంది.
5. విన్ఫాస్ట్ VF7 (VinFast VF7): ఈ ఏడాది టాప్-5 ఎలక్ట్రిక్ కార్ల జాబితాలో ఉన్న మరో కారు వియత్నామీస్ EV కంపెనీ విన్ఫాస్ట్ నుంచి వచ్చిన "VF7". ఇది మిడ్-సైజ్ ఎలక్ట్రిక్ SUV. కంపెనీ దీన్ని 5 ట్రిమ్ స్థాయిలలో విడుదల చేసింది. అవి: ఎర్త్, విండ్, విండ్ ఇన్ఫినిటీ, స్కై, స్కై ఇన్ఫినిటీ. ఈ కారు సింగిల్-మోటార్ (ఎర్త్ వేరియంట్-FWD), డ్యూయల్-మోటార్ (0) వేరియంట్లలో లభిస్తుంది.
ఇది 70.8–75.3 kWh రేంజ్లో లిథియం-ఐరన్ ఫాస్ఫేట్ (LFP) బ్యాటరీతో పనిచేస్తుంది. సింగిల్-మోటార్ FWD ట్రిమ్లు 201 bhp పవర్, 310 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తాయి. అదే సమయంలో స్కై వేరియంట్లోని డ్యూయల్-మోటార్ సెటప్ 348 bhp, 500 Nm టార్క్ను అందిస్తుంది. ఎర్త్ వేరియంట్కు రేంజ్ 438 కి.మీ, విండ్ వేరియంట్కు 532 కి.మీ, స్కై ట్రిమ్ లెవెల్స్కు 510 కి.మీగా ఉంది.
ఇతర ఫీచర్లలో 12.9-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్, లెవెల్ 2 ADAS, హై వేరియంట్లలో డ్యూయల్-జోన్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, పవర్డ్ డ్రైవర్ సీటు, లెదర్ ఫినిషింగ్ డ్యూయల్-టోన్ ఇంటీరియర్ ఉన్నాయి. VF7 మోడళ్ల కొనుగోలుదారులకు జులై 2028 వరకు ఫ్రీ వెహికల్ ఛార్జింగ్, మూడు సంవత్సరాల వరకు ఉచిత కాంప్లిమెంటరీ మెయింటెనెన్స్ లభిస్తుంది. దీని ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 20.89 లక్షల నుంచి రూ. 25.49 లక్షల వరకు ఉంటుంది.