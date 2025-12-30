ETV Bharat / technology

రూ.15 వేల లోపు ఫోన్ కొనాలా?- 2025లో టాప్ ఇవే!

2025 బడ్జెట్ స్మార్ట్​ఫోన్లు: మార్కెట్​లో టాప్ మోడళ్లు మీకోసం- ఓసారి చూసేయండి!

Budget Smartphones Under Rs 15000 in 2025
Budget Smartphones Under Rs 15000 in 2025 (Photo Credit- ETV Bharat Graphics Team via iQOO, Redmi, Realme, POCO, Motorola)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 30, 2025 at 5:30 PM IST

9 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: ఈ ఏడాది మార్కెట్​లోకి చాలానే స్మార్ట్​ఫోన్​లు మార్కెట్​లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చాయి. వాటిలో కొన్ని అపారమైన ప్రజాదరణ పొందాయి. ముఖ్యంగా రూ. 15,000 లోపు స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు ఎక్కువమందిని ఆకట్టుకున్నాయి. ఇందుకు కారణం వీటి ధరతో పాటు బ్యాటరీ సామర్థ్యం, అద్భుతమైన ఫీచర్లు అని చెప్పొచ్చు. మరికొన్ని గంటల్లో 2025 సంవత్సరం ముగియనున్న తరుణంలో ఈ ఏడాది టాప్-5 స్మార్ట్​ఫోన్ల గురించి చర్చించుకుందాం రండి.

1. iQOO Z10x 5G (బ్యాటరీ అండ్ పెర్ఫార్మెన్స్​ కా బాస్): ఈ జాబితాలో మొదటి స్మార్ట్‌ఫోన్ "ఐకూ Z10x 5G". వివో సబ్​-బ్రాండ్ ఐకూ భారత మార్కెట్​లో ఈ ఫోన్​ను ఏప్రిల్ నెలలో విడుదల చేసింది. ఇందులో 6.72-అంగుళాల (1,080x2,408 పిక్సెల్స్) FHD+ IPS LCD డిస్‌ప్లే ఉంది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 393ppi పిక్సెల్ డెన్సిటీని అందిస్తుంది. ఇక ప్రాసెసర్ విషయానికి వస్తే ఇందులో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7300 చిప్​సెట్​ ఉంది. ఇది 8GB వరకు RAM + 256GB స్టోరేజ్​తో వస్తుంది.

iQOO Z10x 5G
iQOO Z10x 5G (Photo Credit- iQOO)

ఇంకా ఫొటోగ్రఫీ ప్రియుల కోసం దీని కెమెరా విభాగంలో ఆటోఫోకస్‌తో 50-మెగాపిక్సెల్ మెయిన్ సెన్సార్, వెనక భాగంలో 2-మెగాపిక్సెల్ బోకె షూటర్​ను అందించారు. వీటితో పాటు సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్​ల కోసం ఇందులో 8-మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ షూటర్‌ ఉంది. ఇందులో 44W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్​కు సపోర్ట్​ చేసే 6,500mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఇది IP64 దుమ్ము, నీటి నిరోధకతను కలిగి ఉంది.

ఈ ఫోన్ బ్లూటూత్ 5.4, Wi-Fi 6 వంటి కనెక్టివిటీ ఫీచర్లను అందిస్తుంది. ఇందులో సైడ్-మౌంటెడ్ కెపాసిటివ్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ ఉంది. ఇది డ్యూయల్ స్టీరియో స్పీకర్‌లను కలిగి ఉంది. అంతేకాక ఈ ఫోన్ కొన్ని AI- ఆధారిత ఫీచర్లను అందిస్తుంది. ఇది 165.70x76.30x8.0mm కొలతలతో 204 గ్రాముల బరువు ఉంటుంది.

కంపెనీ దీన్ని "6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్", "8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్", "8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్" అనే మూడు వేరియంట్లలో విడుదల చేసింది. ఇది రెండు అల్ట్రామెరైన్, టైటానియం అనే రెండు రంగు ఎంపికలలో లభిస్తుంది. ప్రస్తుతం మార్కెట్​లో దీని ధర రూ. 14,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.

2. Redmi 14C 5G (పవర్​ఫుల్ ప్రాసెసర్, బిగ్ స్క్రీన్): చైనా స్మార్ట్‌ఫోన్ కంపెనీ షావోమీ భారతదేశంలో బడ్జెట్ స్మార్ట్‌ఫోన్ విభాగంలో చాలా కాలంగా ఆధిపత్యం చెలాయించింది. షావోమీ సబ్-బ్రాండ్ రెడ్​మీ 2025లో ఈ బడ్జెట్ స్మార్ట్​ఫోన్​ను ఇండియన్ మార్కెట్లో ప్రవేశపెట్టింది. మార్కెట్​లో రూ.10,000లోపు ధరలోనే ఇది లాంఛ్ కావడం విశేషం. ఇది "రెడ్​మీ 13C" అప్‌గ్రేడ్ వెర్షన్. ఇందులో వినియోగదారులు కొత్త డిజైన్, పెద్ద స్క్రీన్ అండ్ బ్యాటరీ, వేగవంతమైన ప్రాసెసర్​తో సహా అనేక ప్రత్యేకమైన ఫీచర్లను పొందొచ్చు.

Redmi 14C 5G
Redmi 14C 5G (Photo Credit- Redmi)

ఈ ఫోన్​లో 6.88 అంగుళాల HD ప్లస్ పంచ్ హోల్ డిస్‌ప్లే ఉంది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్​ రేట్​ను అందిస్తుంది. ఈ "రెడ్​మీ 14C 5G" స్మార్ట్​ఫోన్ వెనక భాగంలో గ్లాస్ బ్యాక్ డిజైన్ ఉంది. ఇందులో కంపెనీ ప్రాసెసర్ కోసం క్వాల్కమ్​ స్నాప్​డ్రాగన్​ 4 Gen 2 చిప్‌సెట్​ను అందించింది. ఇది 6GB వరకు RAM + 128GB స్టోరేజ్​ (విస్తరించదగినది)తో వస్తుంది.

ఈ రెడ్​మీ ఫోన్ 18W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్​కు సపోర్ట్‌ చేసే 5160mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. అయితే మీకు ఈ ఫోన్​ బాక్స్​లో 33W ఫాస్ట్ ఛార్జర్‌ లభిస్తుంది. ఫోన్ 18W మాత్రమే ఛార్జింగ్‌కు మద్దతు ఇస్తున్నందున, 33W ఛార్జర్ ఉపయోగించినా, అది నెమ్మదిగానే ఛార్జ్ అవుతుందని (18W వేగంతో) గమనించాలి. ఎందుకంటే ఫోన్ సర్క్యూట్ 18W దాటి ఛార్జింగ్‌ను అనుమతించదు. అంటే 33W ఛార్జర్ బాక్స్‌లో ఉన్నప్పటికీ, ఫోన్ 18W వరకు మాత్రమే ఛార్జ్ చేయగలదు. ఇది మంచి విషయం, ఎందుకంటే ఇది ఫోన్ బ్యాటరీకి హాని చేయకుండా, స్టాండర్డ్ బడ్జెట్ ఫోన్‌కు తగిన ఛార్జింగ్ అనుభవాన్ని ఇస్తుంది.

కెమెరా సెటప్ విషయానికి వస్తే, ఫోన్​ వెనక భాగంలో 50MP మెయిన్ కెమెరా, 2MP సెకండరీ కెమెరా ఉంది. దీనితో పాటు సెల్ఫీ, వీడియో కాలింగ్​ కోసం ఇందులో 8MP ఫ్రంట్ కెమెరాను అందించారు. దీని ఇతర కీలక ఫీచర్లలో అత్యంత ముఖ్యమైనది IP52 రేటింగ్. ఇది వాటర్ డ్రాప్స్​, డస్ట్​ నుంచి ఫోన్​ను రక్షించడంలో సహాయపడుతుంది. ఈ రేంజ్​ ఫోన్లలో ఈ ఫీచర్ చాలా అరుదుగా కన్పిస్తుంది. దీంతోపాటు ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​ 3.5mm హెడ్‌ఫోన్ జాక్, USB టైప్-C పోర్ట్ వంటి కనెక్టింగ్ ఫీచర్లను అందిస్తుంది. రెడ్​మీ దీన్ని 4GB + 64GB, 4GB + 128GB, 6GB + 128GB అనే మూడు RAM అండ్ స్టోరేజ్​ ఆప్షన్​లలో విడుదల చేసింది. మార్కెట్​లో దీని ధర రూ. 9,499 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.

3. Realme Narzo 90x 5G (బ్యాటరీ అండ్ ఛార్జింగ్​కా బాద్​షా):

రియల్​మీ సెగ్మెంట్ ఫస్ట్ ఫీచర్లతో ఇటీవలే డిసెంబర్ 16న ఈ ఫోన్​ను విడుదల చేసింది. ఈ ఫోన్​ 6.80-అంగుళాల HD+ IPS LCD డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇది 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్​ను అందిస్తుంది. ఇందులో ప్రాసెసర్ కోసం డైమెన్సిటీ 6300 చిప్‌సెట్​ ఉంది. ఇది 8GB వరకు RAM, 128GB UFS 2.2 స్టోరేజ్​ను అందిస్తుంది. ఈ ఫోన్​లో కీలక హైలైట్ దాని బ్యాటరీ. ఇందులో 7,000mAh టైటాన్ బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 60W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్​కు సపోర్ట్‌ చేస్తుంది.

Realme Narzo 90x 5G
Realme Narzo 90x 5G (Photo Credit- Realme)

ఈ ఫోన్ డస్ట్, వాటర్ రెసిస్టెన్స్ కోసం IP65 రేటింగ్​ను కలిగి ఉంది. ఇక కెమెరా విషయానికి వస్తే ఇందులో 50MP సోనీ IMX852 సెన్సార్ ఉంది. సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్​ల కోసం ఫోన్ ముందుభాగంలో 8MP ఫ్రంట్ కెమెరా ఉంది. ఈ ఫోన్ 400% అల్ట్రా-వాల్యూమ్ స్పీకర్‌లను కూడా కలిగి ఉంది. ఇది సినిమాలు, సంగీతాన్ని ఆస్వాదించడాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. ఈ "నార్జో 90x 5G" AI ఎడిట్ జీనీ, AI ఎడిటర్, AI ఎరేజర్, AI అల్ట్రా క్లారిటీతో సహా అనేక AI టూల్స్​ను అందిస్తుంది.

ఇది Android 15 ఆధారంగా Realme UI 6.0పై నడుస్తుంది. భారత మార్కెట్​లో ఇది "6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్", "8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్" అనే రెండు వేరియంట్లలో లభిస్తుంది. ప్రస్తుతం దీని ధర రూ. 13,999, కానీ ఆఫర్‌లతో దీనిని రూ. 12,999లకే కొనుగోలు చేయొచ్చు. ఇది మార్కెట్​లో ఫ్లాష్ బ్లూ, నైట్రో బ్లూ అనే రెండు అద్భుతమైన రంగు ఎంపికలలో లభిస్తుంది.

4. POCO M7 Plus 5G (బిగ్ డిస్​ప్లే, అన్​స్టాపబుల్ బ్యాటరీ): ఈ జాబితాలో నాలుగో ఫోన్ "పోకో M7 ప్లస్ 5G". ఈ ఫోన్​లో 7,000mAh సిలికాన్-కార్బన్ బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 33W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. అలాగే ఇది ఇతర ఫోన్‌లు, యాక్సెసరీలకు రివర్స్ ఛార్జింగ్‌నూ అందిస్తుంది. ఇందులో భారీ 6.9-అంగుళాల FHD+ LCD (1,080×2,340 పిక్సెల్స్) డిస్‌ప్లే ఉంది. ఇది 144Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్, 850 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్, 288Hz టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్​ను అందిస్తుంది. ఈ డిస్​ప్లే లో-బ్లూ లైట్, ఫ్లికర్-ఫ్రీ, సిర్కాడియన్ స్టాండర్డ్స్ కోసం ట్రిపుల్ TÜV రీన్‌ల్యాండ్ సర్టిఫికేషన్‌లతో వస్తుంది.

POCO M7 Plus 5G
POCO M7 Plus 5G (Photo Credit- POCO)

ఇందులో ప్రాసెసర్ కోసం క్వాల్కమ్​ స్నాప్​డ్రాగన్ 6s జెన్ 3 ప్రాసెసర్​ను అందించారు. ఇది 8GB వరకు RAM + 128GB స్టోరేజ్​ (విస్తరించదగినది)ను అందిస్తుంది. ఇందులో 33W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ + 18W రివర్స్ ఛార్జింగ్​కు సపోర్ట్ చేసే భారీ 7000mAh సిలికాన్-కార్బన్ బ్యాటరీ ఉంది. కెమెరా ప్రియుల కోసం ఇందులో 50MP ప్రైమరీ + 2MP డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్​ల కోసం ఇందులో 8MP ఫ్రంట్ కెమెరాను అమర్చారు.

ఇది ఆండ్రాయిడ్ 15-ఆధారిత హైపర్​ఓఎస్ 2.0పై నడుస్తుంది. ఈ ఫోన్​కు రెండేళ్ల పాటు మేజర్ OS అప్‌గ్రేడ్‌లు, నాలుగు సంవత్సరాల పాటు సెక్యూరిటీ అప్డేట్​లను అందిస్తామని కంపెనీ హామీ ఇస్తోంది. భద్రత కోసం ఈ ఫోన్​లో సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్‌ప్రింట్ సెన్సార్ ఉంది. డస్ట్, స్ప్లాష్ నిరోధకత కోసం ఇది IP64 రేటింగ్‌ బిల్డ్ క్వాలిటీ​తో పాటు వెనుక భాగంలో వీగన్ లెదర్ డిజైన్‌ను కలిగి ఉంది.

ఇది 5G, 4G, బ్లూటూత్ 5.1, Wi-Fi, GPS, USB టైప్-C పోర్ట్ వంటి కనెక్టివిటీ ఆప్షన్​లను అందిస్తుంది. ఈ ఫోన్ 169.48×80.45×8.40mm కొలతలతో 217 గ్రాముల బరువును కలిగి ఉంది. ఇది మార్కెట్​లో "6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్", "8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్" అనే రెండు వేరియంట్లలో లభిస్తుంది. పోకో ఈ ఫోన్​ను రూ. 13,999 ప్రారంభ ధరతో ఆగస్టు నెలలో విడుదల చేసింది. అయితే ప్రస్తుతం దీని ధర రూ. 12,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.

5. Moto G57 Power 5G (బ్యాటరీ మాన్స్టర్, క్లీన్ ఎక్స్‌పీరియన్స్):

ఈ జాబితాలో ఐదవ స్మార్ట్​ఫోన్ మోటరోలా నుంచి వచ్చిన ఈ "మోటో G57 పవర్ 5G". ఈ ఫోన్ పెద్ద బ్యాటరీతో పాటు క్లీన్ సాఫ్ట్‌వేర్ అనుభవాన్ని కూడా అందిస్తుంది. ఇందులో 6.72-అంగుళాల ఫుల్-HD+ (1,080x2,400 పిక్సెల్స్) LCD డిస్‌ప్లే ఉంది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌, 120Hz టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్, 1,050 నిట్స్ వరకు పీక్ బ్రైట్‌నెస్, 20:09 యాస్పెక్ట్ రేషియో, కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 7i ప్రొటెక్షన్​ను అందిస్తుంది. ఈ డిస్​ప్లే స్మార్ట్ వాటర్ టచ్ 2.0కి కూడా సపోర్ట్​ చేస్తుంది.

Moto G57 Power 5G
Moto G57 Power 5G (Photo Credit- Motorola)

ఇందులో ప్రాసెసర్ కోసం క్వాల్కమ్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 6s జెన్ 4 చిప్​సెట్​ను అందించారు. ఇది 1.8GHz పీక్ క్లాక్ స్పీడ్‌తో నాలుగు ఎఫిషియెన్సీ కోర్‌లను, 2.4GHz పీక్ క్లాక్ స్పీడ్‌తో నాలుగు పెర్ఫార్మెన్స్ కోర్‌లను కలిగి ఉంది. ఈ ఫోన్ 8GB LPDDR4X RAM, 128GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్​ను అందిస్తుంది. ఈ ఫోన్​ 33W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌తో 7000mAh సిలికాన్-కార్బన్ బ్యాటరీని కూడా కలిగి ఉంది. ఇందులో దుమ్ము, నీటి నిరోధకత కోసం IP64 రేటింగ్, MIL-STD-810H సర్టిఫైడ్ డ్యూరబిలిటీ, వీగన్ లెదర్ ఫినిషింగ్ ఉన్నాయి.

ఈ ఫోన్​ ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్​ను కలిగి ఉంది. ఇందులో 50-MP (f/1.8) సోనీ LYT-600 మెయిన్ కెమెరా (మోటో AI ఫీచర్లతో) ఉంది. దీని రెండవ వెనుక కెమెరాలో f/2.2 ఎపర్చర్, 19.5-డిగ్రీల ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూతో 8MP అల్ట్రావైడ్ సెన్సార్ ఉంది. మూడవ వెనుక కెమెరాలో టూ-ఇన్-వన్ లైట్ సెన్సార్ ఉంది. సెల్ఫీలు కోసం ఇందులో 8-MP (f/2.2) సెల్ఫీ కెమెరాను అందించారు. ఇది 60 fps వరకు 2K రిజల్యూషన్ వీడియో రికార్డింగ్​కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.

ఇది ఆండ్రాయిడ్ 16-ఆధారిత OSపై నడుస్తుంది. ఇది భారత మార్కెట్​లో పాంటోన్ రెగట్టా, పాంటోన్ ఫ్లూయిడిటీ, పాంటోన్ కోర్సెయిర్ అనే మూడు రంగులలో లభిస్తుంది. ఇక వేరియంట్ల విషయానికి వస్తే కంపెనీ దీన్ని కేవలం 8GB + 128GB స్టోరేజ్​తో మాత్రమే విడుదల చేసింది. దీని ధర రూ. 14,999. ఈ ధర రేంజ్​లో లభించే ఇంత పెద్ద బ్యాటరీ, మన్నికైన నిర్మాణం (మిలిటరీ-గ్రేడ్), AI కెమెరా ఫీచర్లు ఈ ఫోన్‌ను గ్రేట్ ఆప్షన్​గా చేస్తాయి. ఈ ఫోన్ సమీక్షలు దాని బ్యాటరీ, క్లీన్ సాఫ్ట్‌వేర్​తో పాటు మొత్తం విశ్వసనీయతను బాగా ప్రశంసిస్తున్నాయి.

స్మార్ట్​ఫోన్ మోడల్ప్రాసెసర్డిస్​ప్లేబ్యాటరీకెమెరా
iQOO Z10x 5Gమీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7300 6.72- inch FHD+ IPS LCD 120Hz6,500mAh50MP Main
Redmi 14C 5G క్వాల్కమ్​ స్నాప్​డ్రాగన్​ 4 జెన్ 2120Hz | 6.68-inch HD+ LCD 5160mAh 50MP Main
Realme Narzo 90x 5Gమీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300144Hz | 6.8-inch HD+ IPS LCD7,000mAh 50MP Main
POCO M7 Plus 5Gక్వాల్కమ్​ స్నాప్​డ్రాగన్ 6s జెన్ 3 144Hz | 6.9-inch FHD+ LCD 7000mAh 50MP Main
Moto G57 Power 5Gక్వాల్కమ్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 6s జెన్ 4 120Hz | 6.72-inch FHD+ LCD 7000mAh 50MP Main

TAGGED:

BEST BUDGET PHONES OF 2025
YEARENDER 2025
TOP BUDGET SMARTPHONES OF 2025
BEST BUDGET SMARTPHONE UNDER 15000
BUDGET SMARTPHONES UNDER 15000

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.