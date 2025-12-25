సైకిల్ నుంచి 'బాహుబలి' వరకు- ఇస్రో గ'ఘన' విజయ పరంపర!
"ఇంతింతై ఆకాశమంతై"- ఈ ఏడాది ఇస్రో ప్రయోగ అద్భుతాలు ఇవే!
Published : December 25, 2025 at 2:51 PM IST
Yearender 2025: భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ (ISRO) 2025లో అనేక మైలురాళ్లు సాధించింది. 2025 జనవరిలో స్పేడెక్స్ మిషన్ డాకింగ్ ప్రక్రియను విజయవంతంగా పూర్తి చేయడం నుంచి తాజా బాహుబలి రాకెట్ ప్రయోగంతో సహా ఎన్నో అద్భుత విజయాలను తన ఖాతాలో వేసుకుంది. మరికొన్ని రోజుల్లో ఈ ఏడాది ముగియనున్న నేపథ్యంలో 2025లో భారత అంతరిక్ష రంగంలో ఇస్రో సాధించిన ఘనతలను ఓసారి రీక్యాప్ చేసుకుందాం రండి.
1. స్పేడెక్స్ డాకింగ్, అన్డాకింగ్: ఇస్రో ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన స్పేడెక్స్ (SPADEX) మిషన్లో భాగంగా వ్యామనౌకల తొలి అనుసంధాన ప్రక్రియను ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో అంటే జనవరి 16న విజయవంతంగా పూర్తి చేసింది. ఇప్పటి వరకు ఇలాంటి ఫీట్ను కొన్ని దేశాలు మాత్రమే చేయగలిగాయి. ఈ ప్రయోగంతో ప్రపంచంలో ఇంత అధునాతన అటానమస్ డాకింగ్ సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్న నాలుగో దేశంగా భారత్ అవతరించింది.
ఇస్రో ఈ మిషన్ను 30 డిసెంబర్ 2024న రాత్రి 10:00:15 గంటలకు శ్రీహరికోటలోని సతీష్ ధావన్ అంతరిక్ష కేంద్రం నుంచి ప్రయోగించింది. ఈ స్పేడెక్స్ SDX01 (ఛేజర్), SDX02 (టార్గెట్) అనే రెండు చిన్న ఉపగ్రహాలను కలిగి ఉంటుంది. ఈ జత ఉపగ్రహాలను PSLV-C60 రాకెట్ ద్వారా అంతరిక్షంలోకి పంపించారు.
ఇవి భూ ఉపరితలం నుంచి 470 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో వృత్తాకార కక్ష్యలో తిరిగి, ఆ తర్వాత అత్యాధునిక సెన్సార్స్, అల్గారిథమ్లను ఉపయోగించి ఒకదానినొకటి గుర్తించి ఏకకాలంలో అనుసంధానమయ్యాయి. ఆ తర్వాత మార్చి 13వ తేదీని డీ-డాకింగ్ ప్రక్రియను కూడా విజయవంతంగా పూర్తిచేశారు. ఈ క్రమంలో ఏప్రిల్ 20, 2025న రాత్రి 8:20 గంటలకు రెండోసారి కూడా స్పేడెక్స్ SDX 01, SDX 02 ఉపగ్రహాల డాకింగ్ ప్రక్రియను విజయవంతంగా నిర్వహించారు.
ఈ ప్రయోగం ఎందుకు?: చంద్రుడిపై వ్యోమగామిని దించడం, అక్కడి నుంచి మట్టిని తీసుకురావడం, సొంత స్పేస్ స్టేషన్ను నిర్మించాలన్న భారత్ కల సాకారానికి వ్యోమ నౌకల డాకింగ్, అన్ డాకింగ్ ఎంతో అవసరం. ఇది చంద్రుడి అన్వేషణ, మానవ అంతరిక్షయానం వంటి ఇస్రో భవిష్యత్తు మిషన్లకు మార్గం సుగమం చేస్తుంది.
2. శ్రీహరికోటలో 100వ ప్రయోగం: జనవరి 29, 2025 ఇస్రో శ్రీహరికోట వేదికగా చరిత్రాత్మక 100వ ప్రయోగాన్ని నిర్వహించింది. ఈ ప్రయోగంలో భాగంగా GSLV-F15 రాకెట్ ద్వారా NVS-02 రెండవ తరం నావిగేషన్ ఉపగ్రహాన్ని విజయవంతంగా ప్రయోగించారు. ఈ NVS-02 అనేది ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు అభివృద్ధి చేసిన పూర్తి స్వదేశీ నావిగేషన్ ఉపగ్రహ వ్యవస్థ. ఈ శాటిలైట్ బరువు 2,250 కిలోలు. ఈ ఏడాదే ఇస్రో ఛైర్మన్గా బాధ్యతలు చేపట్టిన వి.నారాయణన్కు ఇది మొదటి ప్రయోగం. దీంతో ఈ ఉపగ్రహ ప్రయోగానికి సంబంధించిన అన్ని ప్రక్రియలను స్వయంగా ఆయనే పర్యవేక్షించారు.
ఇది ఎందుకు?: ఈ ప్రయోగం భౌగోళిక, వైమానిక, సముద్ర.. నావిగేషన్, మొబైల్ డివైజెస్లో లొకేషన్-బేస్డ్ సర్వీసులు, ఇంటర్నెట్-ఆఫ్-థింగ్స్ (IoT) బేస్డ్ అప్లికేషన్స్, ఎమర్జెన్సీ అండ్ టైమ్ సర్వీసులను అందించేందుకు ఉపయోగపడుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో 2,250 కిలోల ఈ NVS-02 ఉపగ్రహాన్ని పదేళ్లపాటు సేవలు అందించేలా ఇస్రో రూపొందించింది. అయితే మిషన్లో సాంకేతిక లోపం తలెత్తడంతో NVS-02 శాటిలైట్ను నిర్దేశిత కక్ష్యలోకి ప్రవేశపెట్టేందుకు ఇస్రో చేసిన ప్రయత్నాలు విఫలమయ్యాయి. శాటిలైట్లోని థ్రస్టర్లు (ఇంజిన్లు) ప్రజ్వరిల్లకపపోవడమే ఇందుకు కారణమని ఇస్రో ప్రకటించింది.
3. సెమీ-క్రయోజెనిక్ ఇంజిన్ హాట్ టెస్ట్: ఇస్రో 2000 kN సెమీ-క్రయోజెనిక్ ఇంజిన్ (SE2000) పవర్హెడ్ మొదటి హాట్ టెస్ట్ను మార్చి 28, 2025న విజయవంతంగా నిర్వహించింది. ఈ పరీక్షను మహేంద్రగిరిలోని ఇస్రో ప్రొపల్షన్ కాంప్లెక్స్లో నిర్వహించారు. ఇది భారతదేశ లాంఛ్ వెహికల్ టెక్నాలజీలో కీలక అడుగు.
ఇది ఎలా ఉపయోగపడుతుంది?: ఇది ద్రవ ఆక్సిజన్ (LOX), కిరోసిన్ వంటి చౌకైన, సులభంగా నిర్వహించగల ఇంధనాలను ఉపయోగించి LVM3 రాకెట్ (మూడు-దశల ప్రయోగ వాహనం)కు అధిక పేలోడ్ను మోసుకెళ్లడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. ఇది ప్రధాన ఇంజిన్ ఉపవ్యవస్థల దహన ప్రక్రియ, పనితీరును ధృవీకరించే కీలక పరీక్ష. ఇది నెక్స్ట్ జనరేషన్ లాంఛ్ వెహికల్ (NGLV) వంటి అధిక పేలోడ్లను మోయగల రాకెట్లకు మార్గం సుగమం చేసింది.
4. PSLV-C61/EOS-09 మిషన్: ఇది శ్రీహరికోట వేదికగా ఇస్రో 101వ ప్రయోగం. ఈ ప్రయోగాన్ని మే 18, 2025న నిర్వహించారు. ప్రయోగంలో భాగంగా PSLV-C61 రాకెట్ అత్యధునాతనమైన నిఘా ఉపగ్రహం ఎర్త్ అబ్జర్వేషన్ EOS-09(RISAT-1B) ఉపగ్రహాన్ని నింగిలోకి తీసుకువెళ్లింది. అయితే రాకెట్ అంతరిక్షంలోకి దూసుకువెళ్లిన కొద్దిసేపటికే సాంకేతిక సమస్యలు తలెత్తాయి. రెండవ దశవరకు దీని పనితీరు బాగానే ఉంది. కానీ 3వ దశలో సాంకేతిక సమస్యలు తలెత్తడంతో మిషన్ అసంతృప్తిగా ముగిసిందని ఇస్రో ప్రకటించింది.
ఈ ప్రయోగాన్ని ఎందుకు చేపట్టారు?: పాకిస్థాన్తో ఇటీవలి ఉద్రిక్త పరిస్థితుల దృష్ట్యా దేశ సరిహద్దుల్లో నిఘాను పెంచేందుకు ఇస్రో ఈ ప్రయోగాన్ని చేపట్టింది. ఈ ఉపగ్రహంలో అధునాతన ఇమేజింగ్ వ్యవస్థలు ఉన్నాయి. EOS-09 అనేది సరిహద్దు నిఘా, వ్యవసాయం, అడవులు, వరదలు, నేల తేమపై సమాచారాన్ని సేకరించడానికి రూపొందించిన ఉపగ్రహం. ఈ శాటిలైట్ అన్ని వాతావరణ పరిస్థితుల్లోనూ భూమి ఉపరితల చిత్రాలను అధిక రిజల్యూషన్తో తీయగలదు. అయితే మిషన్ వైఫల్యంతో ఈ భూ పరిశీలన ఉపగ్రహాన్ని కక్ష్యలోకి ప్రవేశపెట్టలేకపోయారు. దీంతో ఈ మిషన్ దాని లక్ష్యాన్ని చేరుకోలేకపోయింది.
5. యాక్సియం-4 మిషన్: భారత ముద్దుబిడ్డ శుభాంశు శుక్లా ఈ మిషన్లో పాల్గొని దేశ అంతరిక్ష చరిత్రలో కొత్త అధ్యాయాన్ని లిఖించారు. ఈ ప్రయోగాన్ని భారత కాలమానం ప్రకారం జూన్ 25, 2025న మధ్యాహ్నం 12:01గంటలకు ఫ్లోరిడాలోని నాసా కెన్నడీ స్పేస్ సెంటర్ నుంచి నిర్వహించారు. దీనిని స్పేస్ఎక్స్ ఫాల్కన్ 9 రాకెట్ ద్వారా ప్రయోగించారు. ఈ యాక్సియం-4 మిషన్లో భాగంగా మరో ముగ్గురు వ్యోమగాములతో పాటు శుభాంశు శుక్లా ISS (అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రం)లో అడుగుపెట్టి చరిత్ర సృష్టించాడు.
శుక్లా ISSకు వెళ్లిన తొలి భారతీయుడిగా, 634వ వ్యోమగామిగా ఘనత పొందారు. మరో ప్రత్యేకత ఏంటంటే 41 ఏళ్ల తర్వాత అంతరిక్షంలోకి వెళ్లిన మొదటి భారతీయుడూ ఆయనే. 1984లో రష్యాకు చెందిన సోయుజ్ అంతరిక్ష నౌకలో భారతీయుడు రాకేష్ శర్మ అంతరిక్షయానం చేసిన నాలుగు దశాబ్దాల తర్వాత, అంతరిక్ష యాత్రలో పాల్గొన్న రెండో భారతీయుడిగా శుక్లా రికార్డుకెక్కారు.
ఈ మిషన్లో శుభాంశు శుక్లాతో పాటు పెగ్గీ విట్సన్ (నాసా సీనియర్ వ్యోమగామి), స్లావోస్జ్ ఉజ్నాన్స్కీ-విస్నియొస్కీ (పోలాండ్), టిబోర్ కాపు (హంగేరీ) పాల్గొన్నారు. వారిలో మాజీ వ్యోమగామి పెగ్గీ విట్సన్ కమాండర్ పాత్ర పోషించగా, శుక్లా పైలట్గా వ్యవహరించారు. అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రంలో 18 రోజుల పాటు విస్తృత పరిశోధనలు జరిపిన అనంతరం ఈ బృందం జులై 15న మధ్యాహ్నం 3.01 గంటలకు కాలిఫోర్నియా తీరంలో సురక్షితంగా ల్యాండ్ అయింది.
ఈ మిషన్ లక్ష్యం: ఇది యునైటెడ్ స్టేట్స్, భారతదేశం, పోలాండ్, హంగేరీ కలిసి చేపట్టిన ఒక ప్రైవేట్ అంతరిక్ష మిషన్. ఈ మిషన్ ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రం (ISS)కు ప్రైవేట్ వ్యోమగాములను పంపి వాణిజ్య, శాస్త్రీయ, విద్యాపరమైన లక్ష్యాలను సాధించడం. ఈ మిషన్లో భాగంగా నలుగురు వ్యోమగాములు అమెరికా, భారతదేశం, పోలాండ్, హంగేరీ, సౌదీ అరేబియా, బ్రెజిల్, నైజీరియా, UAE, యూరప్ అంతటా ఉన్న దేశాలతో సహా 31 దేశాలకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూ మైక్రోగ్రావిటీలో దాదాపు 60 శాస్త్రీయ అధ్యయనాలు, వాణిజ్య కార్యకలాపాలు నిర్వహించారు. వాటిలో ఏడు కీలక అధ్యయనాలను భారత్ ఇస్రో ద్వారా ఈ మిషన్కు అందించింది.
ఇకపోతే 'యాక్సియం-4' మిషన్లో భాగంగా శుక్లా అంతరిక్షయానం భారత అంతరిక్ష ప్రయాణంలో కీలక మైలురాయిని సూచిస్తుంది. ఇస్రో 'గగన్యాన్' మిషన్లో భాగంగా శుక్లాను ఈ 'యాక్సియం మిషన్ 4'కు ఎంపికయ్యారు. దీనిలో భాగంగా స్పేస్ఎక్స్ సంస్థ అభివృద్ధి చేసిన డ్రాగన్ స్పేస్క్రాఫ్ట్కు పైలట్గా వ్యవహరించారు. ఈ అనుభవం, ISSలో శుక్లా నిర్వహించిన ప్రయోగాలు మన గగన్యాన్తో పాటు ఇతర భవిష్యత్ మిషన్లలో కీలక తోడ్పాటును అందించడంలో సహాయపడతాయి.
ఏంటీ గగన్యాన్?: గగన్యాన్ అనేది భారత్ ప్రతిష్టాత్మకంగా తలపెట్టిన తొలి మానవసహిత అంతరిక్ష మిషన్. ఇస్రో ఈ మిషన్ ద్వారా ముగ్గురు వ్యోమగాములను 400 కి.మీ భూమి అత్యల్ప కక్ష్య (LEO) కు పంపించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో 'గగన్యాన్' మిషన్కు ముందుగా శుక్లా చేసిన 'యాక్సియం మిషన్ 4' ప్రయాణం ఒక ముఖ్యమైన ఎక్స్పీరియన్స్ను అందించడంలో తోడ్పడుతుంది.
6. NISAR Mission: భారత్, అమెరికా అంతరిక్ష సంస్థలు సంయుక్తంగా 'NISAR' ప్రయోగాన్ని చేపట్టాయి. జులై సాయంత్రం 5:40 గంటలకు శ్రీహరికోటలోని సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ (SDSC SHAR) నుంచి ఈ ప్రయోగాన్ని నిర్వహించారు. 2,392 కిలోల బరువున్న 'NISAR' శాటిలైట్ను మోసుకుని 'GSLV-F16' నింగిలోకి దూసుకువెళ్లింది.
ఇది ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి డ్యూయెల్- ఫ్రీక్వెన్సీ రాడార్తో భూమిని పరిశీలించే ఉపగ్రహం. అంటే 'NISAR'లో డ్యూయెల్ రాడార్ సిస్టమ్ (L-బ్యాండ్, S-బ్యాండ్) ఉంటుంది. ఇవి అంతరిక్షం నుంచి భూమిపై ఒక సెంటీమీటరు కంటే తక్కువ వైశాల్యాన్ని కూడా హైరిజల్యూషన్లో చిత్రాలు తీయగలవు. ఈ శాటిలైట్ రోజుకు 14 సార్లు భూమిని చుట్టుముడుతుంది. భూ ఉపరితంపై ప్రతి కదలిక లేదా మార్పును ప్రతి 12 రోజులకు రెండుసార్లు స్కాన్ చేస్తుంది.
ఈ శాటిలైట్లోని L-బ్యాండ్ రాడార్ పెద్ద చెట్ల కింద నేల కదలికలను గుర్తించగలదు. అదే సమయంలో S-బ్యాండ్ చిన్న మొక్కలు, గడ్డి పర్యావరణ వ్యవస్థలను ట్రాక్ చేయగలదు. ఈ వ్యవస్థలు శాస్త్రవేత్తలు నేలలోని తేమ, మంచు ప్రాంతాలలో మార్పులు, అటవీ పరిస్థితులు వంటి డేటాను నిశితంగా ట్రాక్ చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి. ఇటీవలే ఈ 'NISAR' శాటిలైట్లోని డ్యూయెల్ రాడార్ వ్యవస్థలను యాక్టివేట్ చేయగా, అది భూ ఉపరితలానికి సంబంధించిన తన తొలి రాడార్ ఇమేజ్లను కూడా పంపించింది.
దీని లక్ష్యం?: ఈ శాటిలైట్ రోదసి నుంచి అడవులు, మైదానాలు, కొండచరియలు, పంటలు, పర్వతాలు, మంచు ప్రాంతాల ప్రతి కదలిక లేదా మార్పును క్రమం తప్పకుండా పర్యవేక్షిస్తుంది. తద్వారా భూమిపై జరిగే మార్పులను గమనించడం, విపత్తులను అంచనా వేయడంలో శాస్త్రవేత్తలకు ఉపయోగపడుతుంది.
సింపుల్గా చెప్పాలంటే భూకంపాలు, అగ్నిపర్వత విస్ఫోటనాలు, కొండచరియలు విరిగిపడటం, వరదలు, భూమి కుంగిపోవడం వంటి ప్రకృతి వైపరీత్యాలను పర్యవేక్షించడంలో, అర్థం చేసుకోవడంలో శాస్త్రవేత్తలకు సహాయం చేయడమే ఈ మిషన్ లక్ష్యం.
మిషన్ ప్రాముఖ్యత?: ఈ మిషన్ అందించే సమాచారం చంద్రుడు, అంగారక గ్రహం వంటి గ్రహాల భవిష్యత్ అధ్యయనాలకు కూడా ఉపయోగపడుతుంది. 'NISAR' మిషన్లో అనేక భారతీయ సంస్థలు కీలక పాత్ర పోషించాయి. ప్రయోగం నుంచి శాటిలైట్ బస్, S-బ్యాండ్ రాడార్ వరకు ప్రతిదానికీ ISRO బాధ్యత వహించింది. అదే సమయంలో అమెరికా అంతరిక్ష సంస్థ నాసా L-బ్యాండ్ రాడార్, డేటా సిస్టమ్లు, కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీని అందించింది. ఈ మిషన్ రెండు దేశాల మధ్య భాగస్వామ్య దృష్టి, సాంకేతిక సహకారానికి ఉదాహరణగా నిలుస్తుంది.
7. ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎయిర్ డ్రాప్ టెస్ట్: ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎయిర్ డ్రాప్ టెస్ట్ అనేది భారత గగన్యాన్ మిషన్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. మిషన్లో పాల్గొన్న వ్యోమగాముల సేఫ్ రిటర్న్ను నిర్ధారించడంలో ఇది సహాయపడుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇస్రో ఆంధ్రప్రదేశ్లోని శ్రీహరికోటలో భారత వైమానిక దళం, భారత నావికాదళం, DRDO అండ్ కోస్ట్ గార్డ్ల సహకారంతో ఆగస్టు 24, 2025న తొలి ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎయిర్ డ్రాప్ టెస్ట్(IADT-01)ను నిర్వహించింది.
గగన్యాన్ మిషన్లో పాల్గొన్న వ్యోమగాముల స్ప్లాష్డౌన్ సమయంలో పారాచూట్ వ్యవస్థ సురక్షితంగా పనిచేస్తుందని నిర్ధారించేందుకే ఈ పరీక్ష. ఈ టెస్ట్లో భాగంగా శ్రీహరికోట సమీపంలో సుమారు 5 టన్నుల బరువున్న డమ్మీ క్రూ మాడ్యూల్ను చినూక్ హెలికాప్టర్ ద్వారా గగనతలంలోకి తీసుకువెళ్లి పారాచూట్ల సహాయంతో సురక్షితంగా బంగాళాఖాతంలో ల్యాండ్ చేశారు.
ఏంటీ స్ప్లాష్డౌన్?: స్ప్లాష్డౌన్ అంటే అంతరిక్ష నౌక భూమికి తిరిగి వచ్చినప్పుడు, పారాచూట్ల సహాయంతో సముద్రం లేదా మహాసముద్రం వంటి నీటి ప్రదేశంలో సురక్షితంగా దిగడం.
ఈ టెస్ట్ ఎలా సహాయపడుతుంది?: ఇస్రో గగన్యాన్ ద్వారా ముగ్గురు వ్యోమగాములను 400km భూమి అత్యల్ప కక్ష్య (LEO)కు పంపించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. కక్ష్యను మెయింటెన్ చేస్తూ ఆ తర్వాత వ్యోమగాములను సురక్షితంగా తిరిగి భూమికి తీసుకువచ్చేందుకు ప్లాన్ చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో మిషన్లో పాల్గొన్న వ్యోమగాముల సేఫ్ రిటర్న్ను నిర్ధారించడంలో ఈ పారాచూట్ ఆధారిత త్వరణ వ్యవస్థను పరీక్షించడం అవసరం.
అంటే అధిక వేగంతో భూమికి తిరిగి పయనమైన వోమగాముల స్పేస్క్రాఫ్ట్ను చివరి దశలో పారాచూట్లను ఉపయోగించి కచ్చితమైన, నియంత్రిత వేగానికి నెమ్మదించి ల్యాండింగ్ చేయనున్నారు. ఇంకా క్లియర్గా చెప్పాలంటే భూ వాతావరణంలోకి తిరిగి ప్రవేశించేటప్పుడు పారాచూట్ అంతరిక్ష నౌక వేగాన్ని నియంత్రిస్తుంది. తద్వారా సేఫ్ ల్యాండింగ్ను నిర్ధారిస్తుంది.
8. CMS-03 మిషన్: ఇస్రో ఈ ఏడాది నవంబర్ 2న మరో అరుదైన ఘనతను సాధించింది. భారత నౌకాదళానికి దన్నుగా నిలిచే CMS-03 ఉపగ్రహాన్ని విజయవంతంగా ప్రయోగించింది. ఇస్రో అభివృద్ధి చేసిన ఈ కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్ భారతదేశంలోనే అత్యంత బరువైనది. దీని బరువు దాదాపు 4,410 కిలోలు ఉంటుంది. భారత గడ్డ మీద నుంచి జియోస్టేషనరీ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్బిట్ (GTO)లోకి ప్రయోగించిన అత్యంత బరువైన శాటిలైట్ ఇదే. ఈ భారీ ఉపగ్రహాన్ని సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ నుంచి LVM3-M5 బాహుబలి రాకెట్ ద్వారా నిర్ణీత కక్ష్యలోకి ప్రయోగించారు.
ఇది ఎందుకు?: CMS-03 అనేది ఒక మల్టీ-బ్యాండ్ మిలిటరీ కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్. దీన్ని GSAT-7R అని కూడా పిలుస్తారు. హిందూ మహాసముద్రంలో దేశ ప్రయోజనాలను రక్షించుకోవడంతో పాటు వ్యూహాత్మకంగా పైచేయి సాధించే లక్ష్యంతో ఈ ఉపగ్రహాన్ని భారత నావికాదళం కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించారు. దీన్ని 2013 నుంచి సేవలు అందిస్తున్న GSAT-7 రుక్మిణి స్థానంలో ప్రయోగించారు. ఇది మెరుగైన పేలోడ్లను కలిగి ఉంటుంది.
దీనిలో స్వర, డేటా, వీడియో కమ్యూనికేషన్లను రహస్యంగా, భద్రంగా సాగేందుకు C, ఎక్స్టెండెడ్ C, KU బ్యాండ్ ట్రాన్స్పాండర్లు ఉన్నాయి. ఇవి నావికాదళ నౌకలు, జలాంతర్గాములు, రిమోట్ స్థావరాల మధ్య కమ్యూనికేషన్లను మరింత సురక్షితంగా, సమర్థవంతంగా చేయడంలో సహాయపడతాయి. శత్రుసేనలు మన కమ్యూనికేషన్ను జామ్ చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తే అడ్డుకుంటుంది. వ్యూహాత్మక అవసరాలతో పాటు పౌర సంస్థలకూ ఈ ఉపగ్రహం ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది. మారుమూల ప్రాంతాలలో డిజిటల్ కనెక్టివిటీని మెరుగుపరుస్తుంది. ఇది భారత తీరం నుంచి 2వేల కిలోమీటర్ల దూరం వరకూ విస్తరించిన సాగర జలాల్లో సేవలు అందిస్తుంది.
9. బ్లూబర్డ్ బ్లాక్-2 మిషన్: ఇస్రో డిసెంబర్ 24న మరో అద్భుత విజయాన్ని తన ఖాతాలో వేసుకుంది. బ్లూబర్డ్ బ్లాక్-2 మిషన్లో భాగంగా ఇస్రో బాహుబలి రాకెట్గా పేరొందిన LVM3 తన ప్రయోగాల చరిత్రలో అత్యంత బరువైన పేలోడ్ను అంతరిక్షంలోకి మోసుకెళ్లి సురక్షితంగా కక్ష్యలోకి ప్రవేశపెట్టింది. భూమికి సమీప కక్ష్యలో ప్రవేశపెట్టిన అతిపెద్ద కమర్షియల్ కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్ ఇదే. ఈ ప్రయోగాన్ని డిసెంబర్ 24, ఉదయం 8:54 గంటలకు నిర్వహించారు.
ఇది ఎందుకు?: బ్లూబర్డ్ బ్లాక్-2 మిషన్ (బ్లూబర్డ్-6 అని కూడా పిలుస్తారు) అనేది గ్లోబల్ LEO (లో-ఎర్త్ ఆర్బిట్) ఉపగ్రహ సమూహంలో ఒక భాగం. ఇది శాటిలైట్ ద్వారా నేరుగా మొబైల్కు కనెక్టివిటీని అందిస్తుంది. ఈ ఉపగ్రహాల సమూహం 4G అండ్ 5G, వాయిస్ అండ్ వీడియో కాల్స్, టెక్స్ట్లు, స్ట్రీమింగ్ అండ్ డేటాను ప్రతి ఒక్కరికీ, ప్రతిచోటా, అన్ని వేళలా అందుబాటులో ఉంచడంలో సహాయపడుతుంది. దీనిపై మరిన్ని వివరాల కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.
1969లో అంకురార్పణ జరిగిన నాటి నుంచి ఇస్రో గడిచిన 56 ఏళ్లలో అనేక మైలురాళ్లు అధిగమించింది. సైకిళ్లపై రాకెట్ భాగాలను మోసుకెళ్లడం మొదలుకుని తాజాగా 6,100 కిలోల బరువున్న శాటిలైట్లను సైతం అంతరిక్షానికి పంపి ప్రపంచ దేశాలను ఆకర్షిస్తోంది. అభివృద్ధి చెందిన అమెరికా ఉపగ్రహాలు సైతం ఇక్కడి నుంచి ప్రయోగించడం ఇస్రో పనితీరుకు అద్దం పడుతోంది. అంతరిక్ష రంగంలో విజయాల పరంపరతో ప్రపంచ దేశాలను అబ్బురపరచి, అసూయపడేలా చేసిన ఇస్రో ప్రస్థానాన్ని ఒక అద్భుత కావ్యంగా వర్ణించవచ్చు.